 Президентские выборы в Молдавии пройдут 1 ноября | Новости из Германии о Европе | DW | 21.05.2020

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Европа

Президентские выборы в Молдавии пройдут 1 ноября

Парламент в Кишиневе проголосовал за дату проведения следующих президентских выборов, поддержав предложение президента Игора Додона.

Предвыборный плакат Игоря Додона на предыдущих выборах

Предвыборный плакат Игоря Додона на предыдущих выборах

Президентские выборы в Молдавии назначены на 1 ноября. Соответствующее постановление принял в четверг, 21 мая, парламент в Кишиневе. За решение проголосовали 50 депутатов из присутствовавших 97 - представители Партии социалистов республики Молдова (ПСРМ) и Демократической партии Молдовы (ДПМ), а также независимый депутат Александр Олейник, приняв тем самым предложение действующего президента Игоря Додона.

"Срок полномочий президента Республики Молдова истекает 23 декабря 2020 года. В связи с этим парламент должен назначить дату выборов президента Республики Молдова. Таким образом, предлагается, чтобы решением парламента была установлена дата 1 ноября 2020 года", - указывается в информационной записке к проекту постановления.

Предыдущие выборы состоялись в ноябре 2016 года

Депутат от Партии действия и солидарности (PAS) Сергей Литвиненко предложил назначить президентские выборы на 25 октября, но данное предложение не было рассмотрено. Спикер парламента Зинаида Гречаный пояснила, что отказ выносить это предложение на голосование связан с тем, что поправка была представлена с нарушением регламента, пишет издание NewsMaker.

Предыдущие выборы президента Молдавии состоялись 13 ноября 2016 года. Игорь Додон вступил в должность главы государства 23 декабря. Следующие президентские выборы должны состояться в период от 30 до 60 дней до истечения мандата действующего президента, то есть с 23 октября по 23 ноября нынешнего года.

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