Президента Арктической академии наук в Санкт-Петербурге обвинили в госизмене

Президенту Санкт-петербургской Арктической общественной академии наук, 78-летнему профессору Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил журналистам адвокат ученого Иван Павлов в понедельник, 15 июня. По его словам, Митько обвиняют в том, что во время поездки в КНР он передал китайской спецслужбе секретные материалы.

Профессор несколько раз выезжал с лекциями в Китай по приглашению Даляньского университета. После возвращения из одной из поездок в его квартире провели обыск. По версии следствия, профессор вывез в КНР документ с характеристиками иностранных подводных лодок, среди которых была и российская модель. По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, речь идет о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок. Профессор отрицает свою вину.

Домашний арест Митько продлен до 10 октября

Обвинение в госизмене "в форме шпионажа" было предъявлено профессору 11 февраля, в тот же день его поместили под домашний арест, сообщает правозащитный проект "Команда 29", который возглавляет адвокат Павлов. 5 июня меру пресечения продлили до 10 октября. Адвокат отмечает, что последний раз Митько был в Китае в 2018 году, а "явились за ним" в 2020 году - примерно через полгода после издания тиражом 100 экземпляров тезисов к его монографии "Эволюция геополитических факторов, определяющих Арктическую миссию России".

Валерий Митько - доктор технических наук, член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, Российской Академии естественных наук, председатель Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и безопасности. За время научной деятельности награжден 24 медалями, на его счету более 400 научных трудов, известных в РФ и за рубежом.

Смотрите также:

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Раньше здесь было пастбище Научный сотрудник Института географии Лейпцигского университета Матиас Ульрих (Mathias Ulrich) уже многие годы изучает в Якутии деградацию (таяние) вечной мерзлоты. Он предоставил DW свои фотографии, на которых запечатлел последствия этого процесса. Так, этих двух озер всего несколько десятилетий назад просто не было. В советское время, до 1960-х годов, здесь еще занимались сельским хозяйством.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Озера растут с большой скоростью Скорость, с которой эти два озера примерно в 50 километрах восточнее Якутска увеличивались за последние четверть века, наглядно видна на фотографиях в нижнем ряду. Но ученые внимательно изучают и аэрокосмические снимки. Эта подборка вошла в статью, которую Матиас Ульрих вместе с международной группой авторов опубликовал в 2017 году в специализированном научном журнале Water Resources Research.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Строительство домов на тающей почве Вечная мерзлота оказалась не вечной и под селом Чурапча в Центральной Якутии. Из-за таяния грунта стала непригодной взлетно-посадочная полоса местного аэродрома, действовавшего в советское время. Однако местные жители, вопреки советам экспертов, продолжают строить дома на этой влажной и все более зыбкой почве.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Этого слоя льда скоро не будет Деградация вечной мерзлоты быстро идет даже на Крайнем Севере. Этот слой льда толщиной примерно в 10-20 метров на берегу одной из проток в дельте Лены за считанные годы растает, предупреждает Матиас Ульрих, и тогда…

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Проседание почвы стало обычным делом ...почва просядет, возможно, сразу на несколько метров, как на этом снимке. Ученые обозначают проседание почвы из-за вытаивания подземного льда термином термокарст. Этот процесс, сильно меняющий рельеф местности, становится все более серьезной проблемой для любой инфраструктуры в зоне вечной мерзлоты - транспортной, жилой, индустриальной.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота А если сваи забили недостаточно глубоко? Вблизи дельты Лены находится арктический порт Тикси. Построенные в советское время дома стоят здесь, как и повсюду в зоне вечной мерзлоты, на сваях. Но если их забили недостаточно, по нынешним меркам, глубоко и некогда вечномерзлый грунт в условиях глобального потепления начнет подтаивать, то стабильность отдельных зданий и даже целых городов может оказаться под угрозой.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Деформированные дома По этим деревянным домам в Якутске и особенно по их крышам наглядно видно, как таяние почвы деформирует постройки, не поставленные на сваи. В худшем случае дело доходит до обрушения зданий.

Изменение климата: в России все быстрее тает вечная мерзлота Термосифоны специально охлаждают грунт Чтобы обеспечить стабильность грунта под больницей в Якутске, рядом с ней установили термосифоны для искусственного охлаждения и замораживания почвы. "Дальнейшая деградация вечной мерзлоты потребует серьезных дополнительных финансовых и человеческих усилий, чтобы поддерживать функционирование любой имеющейся инфраструктуры", - предупреждает немецкий ученый Матиас Ульрих. Автор: Андрей Гурков

