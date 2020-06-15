 Президента Арктической академии наук в Санкт-Петербурге обвинили в госизмене | Новости из Германии о России | DW | 15.06.2020

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Россия

Президента Арктической академии наук в Санкт-Петербурге обвинили в госизмене

78-летний профессор Валерий Митько находится под домашним арестом с февраля. По версии следствия, он передал спецслужбе КНР документы с характеристиками российской подлодки.

Полиция Санкт-Петербурга

Президенту Санкт-петербургской Арктической общественной академии наук, 78-летнему профессору Валерию Митько предъявлено обвинение в государственной измене. Об этом сообщил журналистам адвокат ученого Иван Павлов в понедельник, 15 июня. По его словам, Митько обвиняют в том, что во время поездки в КНР он передал китайской спецслужбе секретные материалы.

Профессор несколько раз выезжал с лекциями в Китай по приглашению Даляньского университета. После возвращения из одной из поездок в его квартире провели обыск. По версии следствия, профессор вывез в КНР документ с характеристиками иностранных подводных лодок, среди которых была и российская модель. По данным источника ТАСС, знакомого с материалами дела, речь идет о разработках в области гидроакустики и способах обнаружения подводных лодок. Профессор отрицает свою вину.

Домашний арест Митько продлен до 10 октября  

Обвинение в госизмене "в форме шпионажа" было предъявлено профессору 11 февраля, в тот же день его поместили под домашний арест, сообщает правозащитный проект "Команда 29", который возглавляет адвокат Павлов. 5 июня меру пресечения продлили до 10 октября. Адвокат отмечает, что последний раз Митько был в Китае в 2018 году, а "явились за ним" в 2020 году - примерно через полгода после издания тиражом 100 экземпляров тезисов к его монографии "Эволюция геополитических факторов, определяющих Арктическую миссию России".

Валерий Митько - доктор технических наук, член-корреспондент Санкт-Петербургской инженерной академии, Российской Академии естественных наук, председатель Санкт-Петербургского отделения секции геополитики и безопасности. За время научной деятельности награжден 24 медалями, на его счету более 400 научных трудов, известных в РФ и за рубежом.

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    Автор: Андрей Гурков


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