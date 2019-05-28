Преемницу Меркель обвиняют в посягательстве на свободу мнений

Выступая 27 мая на пресс-конференции в Берлине, посвященной итогам прошедших выборов в Европарламент, председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), сменившая на этом посту Ангелу Меркель (Angela Merkel), вначале выглядела как обычно спокойной, уверенной, готовой признать ошибки, приведшие к потерям голосов избирателей. Но затем она произнесла фразу, которая не только показала, что у лидера ХДС и потенциального преемника Меркель на посту канцлера ФРГ нервы на пределе, но и вызвала шквал критики в свой адрес.

"Что произошло бы в этой стране, если бы большое число издательств, скажем, 70 редакций газет и журналов, за два дня до выборов сделали бы совместное заявление о том, что призывают не голосовать за ХДС или СДПГ? Это стало бы совершенно четкой попыткой повлиять на общественное мнение перед выборами... Соответственно, возникает вопрос, какие правила (касающиеся выборов. - Ред.) должны действовать в области цифровых коммуникаций", - сказала Крамп-Карренбауер.

Реакция на ролик в Youtube

Эти слова были ее реакцией на видеоролик "Разрушение ХДС", обнародованный в соцсети YouTube 18 мая. Автор ролика, 26-летний видеоблогер по имени Ризо (Rezo), резко раскритиковал инициативы партии во внешней политике, образовании и других сферах. Он возложил на ХДС ответственность за углубление пропасти между богатыми и бедными, упрекнул партию в отсутствии борьбы с изменениями климата и в игнорировании военных преступлений, совершаемых США. За считанные дни видеоролик набрал более десяти миллионов просмотров.

Видеоблогер Ризо

Реакция Крамп-Карренбауер на ролик в YouTube вызвала шквал критики. Неужели глава ХДС призывает ввести цензуру в интернете? Слова лидера христианских демократов породили не только волну возмущения в социальных сетях. Свое мнение на этот счет выразили и политики.

Ларс Клингбайль (Lars Klingbeil), генеральный секретарь Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей в правящую коалицию вместе с блоком ХДС/ХСС, заявил, что это абсурд: "Никто не стал бы раздражаться, если бы какой-нибудь актер или спортсмен высказал свои рекомендации по поводу выборов. Если Крамп-Карренбауер серьезно планирует с помощью закона воздействовать на пользователей Youtube, то на мою партию в этом она совершенно точно не может рассчитывать".

Кристиан Линднер

Лидер либеральной Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Линднер (Christian Lindner) написал в своем Twitter, что глава ХДС очевидно намеревается регулировать перед выборами свободу выражения мнений: "Я не могу в это поверить. Ведь нам наоборот нужны открытые дебаты, в том числе и в социальных сетях".

Даже в рядах однопартийцев Крамп-Карренбауер услышала возражения по этому поводу. Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет (Armin Laschet) заявил в Бонне в ходе Global Media Forum, который организовала медиакомпания Deutsche Welle, что свобода мнений является одним из приоритетов западного общества. "Нравится нам или нет, что говорит видеоблогер в YouTube - это свобода выражения мнений". В интервью главному редактору DW Инес Поль (Ines Pohl) Лашет отметил, что "это не журналистика, это свобода выражения мнений. И ее нельзя регулировать".

Закон о регулировании свободы выражения мнений противоречит конституции

Медиаэксперты и специалисты в области права уверены в том, что законодательная инициатива, регулирующая свободу выражения мнений, противоречила бы Основному закону ФРГ. "Закон, который запрещал бы интернет-пользователям выражать какое-либо политическое мнение, однозначно противоречил бы конституции. Интернет-пользователи могут свободно представлять свою политическую позицию, и это им гарантирует свобода выражения мнений", - заявил в интервью DW Симон Ассион (Simon Assion), адвокат и специалист в области медийного права. Он подчеркнул, что с правовой точки зрения не существует разницы между тем, где человек озвучивает свою позицию: на городской площади или в интернете.

Еще до выборов в Европарламент у ХДС возникали проблемы с социальными сетями. Сначала руководство партии решило ответить собственным роликом на видео Ризо. Затем от этой идеи отказались и решили пригласить Ризо в гости в офис ХДС. Кроме того, христианские демократы часто вступают в конфронтацию с участниками протестов школьников в защиту климата.

Армин Лашет полагает, что его партия должна научиться объяснять молодому поколению почему, например, в деле защиты климата невозможно сразу решить все проблемы и почему для этого необходимо время. Между тем дистанция между молодым поколением и традиционными партиями - ХДС, ХСС и СДПГ - становится все больше.

На прошедших выборах в Европарламент большинство избирателей младше 30 лет голосовали за "зеленых". Одна из причин в том, что такие интересующие молодежь темы, как защита климата и цифровизация, не были в достаточной степени представлены в предвыборных программах так называемых народных партий.

Между тем канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая никак не комментировала историю с высказыванием Крамп-Карренбауер, в интервью CNN отметила, что партия "зеленых" одержала победу на выборах именно благодаря теме защиты климата. "Для ХДС это тоже является серьезной задачей - найти достойные ответы на эти вопросы и дать понять, что цели, которые мы сами перед собой поставили, мы обязаны достичь", - заверила Меркель.

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