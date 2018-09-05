Представитель РПЦ обвинил в ереси Константинопольского патриарха

Член синодальной Библейско-богословской комиссии Московского патриархата протоиерей Андрей Новиков назвал ересью выступление патриарха Варфоломея на Синаксисе - Архиерейском соборе Константинопольского патриархата. По его словам, высказывания Варфоломея об исключительности Константинопольского патриархата и его особых правах верховной юрисдикции над всей церковью повторяют римско-католические взгляды на исключительную роль папы в церкви, поэтому являются "абсолютной, чистой ересью".
При этом Новиков указал, что в речи патриарха Варфоломея собрано то, о чем говорили и раньше различные константинопольские богословы, начиная со Средних веков. Однако, по его словам, такие рассуждения бытовали раньше на уровне мнений отдельных иерархов, а теперь это речь на Синаксисе, которую "никто не опротестовал", то есть озвученная патриархом точка зрения стала соборной.
По мнению представителя РПЦ, в Московском патриархате не могут "относиться к этому терпимо", как не могут "с этим существовать, оставаясь единой церковью".
"Как овцы без пастыря"
На Синаксисе, завершившемся 5 сентября в Стамбуле, одной из главных были "вопросы, представляющие межправославный интерес", в частности, ситуация в Украине, власти которой в апреле обратились к патриарху с просьбой даровать томос о создании "единой поместной церкви". Против этого категорически выступил Московский патриархат.
В своем программном выступлении патриарх Варфоломей заявил, что попытки разрешать межправославные проблемы без участия Константинополя чреваты неудачами. "Порой мы сталкиваемся с испытаниями и искушениями именно потому, что некоторые люди ложно полагают, будто могут любить Православную церковь, а не Вселенский патриархат, забывая, что он воплощает подлинный этос православия", - заявил патриарх.
"Вселенский патриархат несет ответственность за установление церковного и канонического порядка, поскольку только он имеет каноническую привилегию (...) для выполнения этой высшей и исключительной обязанности (...). Если Вселенский патриархат откажется от своей ответственности и уйдет с межправославной сцены, то поместные церкви будут действовать "как овцы без пастыря", - сказал патриарх на Архиерейском соборе.
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Автор: Ян Вальтер, Наталья Позднякова