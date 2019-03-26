Председатель Swedbank покинул пост из-за скандала вокруг отмывания денег

Шведский банк Swedbank на фоне обвинений в отмывании денег, выдвинутых в недавнем телерепортаже, расстается со своим главой административного совета. Ларс Идермарк решил незамедлительно покинуть эту должность, сообщил Swedbank в пятницу, 5 апреля. Преемницей Идермарка станет Ульрике Франке, занимавшая пост его заместителя.

Ранее Swedbank покинула генеральный директор Биргитте Боннесен. Сначала административный совет банка выразил ей доверие, но около недели назад уволил ее на фоне разрастающегося скандала.

Шведское ведомство по борьбе с экономическими преступлениями после обыска в штаб-квартире Swedbank под Стокгольмом расширило предварительное расследование в отношении этого кредитного учреждения. Если ранее Swedbank подозревали лишь в незаконном разглашении внутренней информации, то теперь - еще и в крупном мошенничестве.

Подозрительные трансакции в эстонском филиале

В феврале шведская телерадиокомпания SVT в одном из репортажей обвинила Swedbank в отмывании денег в связи со скандалом вокруг филиала датского Danske Bank в Эстонии. Датскому банку угрожают судебные иски, штрафы и санкции после того, как в 2018 году он признал, что через его эстонский филиал с 2007 по 2015 годы прошли сомнительные трансакции на общую суму 200 млн евро.

Swedbank позиционирует себя как один из ведущих банков в Швеции и во всем балтийском регионе. По его собственным данным, услугами Swedbank пользуются свыше 7 млн физических и почти 600 тысяч юридических лиц.

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