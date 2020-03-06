 Предотвращать суицид в немецких тюрьмах поможет искусственный интеллект | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 06.03.2020

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Культура и стиль жизни

Предотвращать суицид в немецких тюрьмах поможет искусственный интеллект

В Германии стартовал уникальный проект, нацеленный на профилактику самоубийств в тюрьмах. Сотрудникам пенитенциарных учреждений будут помогать умные системы слежения.

Заключенный в тюремной камере

Согласно данным Федерального ведомства юстиции Германии, за последние 20 лет без малого 1400 заключенных немецких тюрем покончили с собой. В среднем это 70 человек в год. На десять тысяч заключенных приходится примерно 12 погибших от самоубийств. Для профилактики этой серьезной проблемы очень важно своевременное распознавание. И это обусловлено не только тем, что важно сохранить человеческую жизнь, но и социально-психологическим ущербом, который наносят окружающим покушения на самоубийство, особенно если это лица молодого возраста.

Подавляющее большинство тех 1400 человек, которые за период с 2000 года совершили самоубийство, - это мужчины. Почти каждый четвертый из тех, кто свел счеты с жизнью, отбывал наказание за совершение убийства, 16 процентов - за сексуальное преступление. Как показывает практика, опасность появления суицидальных мыслей особенно велика в ситуациях, когда человек только начинает отбывать наказание, когда ему выносят обвинительный приговор - особенно если подсудимый не предполагал, что ему дадут большой срок, когда о совершенном осужденном преступлении сообщают СМИ, и в результате об этом узнает широкий круг людей, в том числе родственники, коллеги, соседи.

Работников немецкой уголовно-исполнительной системы обучают диагностике суицидального поведения осужденных. И когда сотрудники тюрьмы замечают, что заключенный пребывает в предсуицидальном состоянии, будь то замкнутость, лабильность, эмоциональный упадок, ему оказывают психологическую помощь и склоняют к отказу от задуманного. Но специалистов в немецких исправительных учреждениях не хватает. К тому же, среди помышляющих о самоубийстве заключенных есть люди, которые легко маскируют свои намерения. Чтобы своевременно выявить склонных к преднамеренному лишению себя жизни осужденных, в Германии было принято решение подключить искусственный интеллект (ИИ).

Вовремя принять меры

Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия несколько месяцев назад инициировала уникальный исследовательский проект, в рамках которого пенитенциарное учреждение Дюссельдорфа совместно c одной специализированной компанией из саксонского Хемница приступит к разработке интеллектуальной системы, способной распознавать потенциальных самоубийц и таким образом обеспечивать профилактику суицидов.

Камера видеонаблюдения

На практике это будет выглядеть так: тюремные камеры оборудуют умными системами слежения, которые будут способны распознавать неадекватное поведение заключенных, а также фиксировать наличие у них подозрительных предметов вроде веревки или ножа. С помощью программного обеспечения видеоизображение сканируется, анализируется, и если ситуация критическая, система будет оперативно реагировать и подавать сигнал тревоги. Это позволит персоналу тюрьмы вовремя принять меры - и предотвратить самоубийство.

Чему хотят научить ИИ

Для испытания будущей компьютерной системы видеонаблюдения в Хемнице оборудуют специальное помещение. Эта комната будет выглядеть точно так же, как тюремная камера. Там будут "знакомить" искусственный интеллект с различными предметами и частями одежды, которые обычно используют самоубийцы, а также с характерными признаками суицидального поведения, а затем отрабатывать алгоритм действий ИИ при их выявлении.

Одиночная камера

Когда разработка технологии завершится, ее протестируют в исправительном учреждении Дюссельдорфа. В рамках пилотного проекта, осуществление которого намечено в этой тюрьме, с помощью новой системы будет вестись видеонаблюдение за отбывающими наказание людьми, находящимися в группе повышенного суицидального риска.

Разработать компьютерную систему слежения для тюрем планируется в течение года. На реализацию проекта выделено 160 тысяч евро. В случае если он окажется успешным, умная система видеонаблюдения будет использоваться по всей Германии. Стартовавшему проекту придается очень большое значение. При этом, как подчеркнул министр юстиции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Петер Бизенбах (Peter Biesenbach), искусственный интеллект для профилактики суицида в пенитенциарных учреждениях задумано использовать лишь в качестве дополнительной превентивной меры. По его словам, сокращение рабочих мест в тюрьмах из-за введения в действие умной системы не планируется, поскольку человека в исправительном учреждении компьютеру не заменить.

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Deutsche Welle с осторожностью сообщает о случаях суицида, поскольку известно, что некоторые журналистские материалы на эту тему могут спровоцировать подражательную реакцию. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Информацию о проблеме суицида можно найти на сайте https://www.befrienders.org/russian вы также можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7 (495) 989-50-50.

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    179 учреждений

    В Германии, согласно последним данным федерального статистического ведомства в Висбадене, насчитывается 179 пенитенциарных учреждений. Слово "тюрьма" употребляется только в обиходе. Официальное название - "учреждение исполнения наказания", по-немецки - Justizvollzugsanstalt (JVA).

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Комната на одного

    Так выглядит камера в тюрьме Вальдхайм. В 2012 году в этой самой старой тюрьме Германии построили новый корпус. Строительство обошлось в 7,5 млн евро. Кроме камер, здесь оборудован большой "социальный ареал" со спортивным залом, помещениями для игр и т.д. Телевизор и компьютер разрешены, если осужденный может приобрести их на свои деньги. Но доступ в интернет есть только в исключительных случаях.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Чем вооружена охрана?

    Охранники на вышках (на снимке - тюрьма в Штаубинге для осужденых за особо опасные преступления), как и те, кто работает внутри тюрьмы, не носят огнестрельного оружия. Его могут раздавать только в экстренных случаях (бунта с угрозой для человеческой жизни, например). На территории тюрьмы охранники вооружены дубинками, газовыми баллончиками, в исключительных случаях - электрошокерами.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Салат с секретом

    Так выглядит стандартный обед заключенного тюрьмы в Ганновере: жареное в кляре филе камбалы с традиционным немецким картофельным салатом. Салат делают повара-заключенные, причем рецепт хранят в секрете. Пластиковый судок необходим для того, чтобы блюдо не остывало. Если у осужденных есть деньги, они могут прикупать себе и что-то другое. Но деликатесы из соседнего ресторана им не носят.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Сколько осужденных сидят в Германии?

    Это здание похоже на обычный высотный дом. Тем не менее, это тюрьма в берлинском районе Тегель. В 179 "учреждениях исполнения наказания" Германии - около 75 тысяч "посадочных мест". Но сейчас в них содержатся около 64 тысяч осужденных. Примерно шесть процентов из них - женщины. Есть специальные тюрьмы для осужденных моложе 21 года и одна тюрьма (в городе Зингене) для пожилых.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Наказание для подростков

    Это тюрьма для малолетних преступников в Адельсхайме. "Малолетними", то есть получающими более мягкие наказания даже за особо тяжкие преступления (например, убийство), считаются в Германии подростки в возрасте 14-17 лет. В отдельных случаях эти более мягкие законы применяются и к 18-20-летним. Дети до 14 лет к уголовной ответственности в Германии привлечены быть не могут.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Фитнес для пенсионеров

    Это уже специальная тюрьма для пожилых - в Зингене, около города Констанц. Здесь отбывают наказание мужчины и женщины в возрасте от 62 лет и старше. Условия в этой тюрьме тоже более мягкие. Большинство "малосрочников" только ночуют здесь, а днем выходят за стены тюрьмы. В ней есть, например, фитнес-центр.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Работа по желанию

    Слесарная мастерская пенитенциарного учреждения в Виллихе (Северный Рейн - Вестфалия). Работать заключенным в Германии не обязательно, но многие с удовольствием это делают: во-первых, надо чем-то занять время, во-вторых, они могут заработать. Правда, оплата труда, как правило, низкая, так как подавляющее большинство заключенных занято на неквалифицированных работах.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Концерт с аншлагом

    Концерт британской хард-рок-группы Uriah Heep и ее солиста Берни Шо в тюрьме Роттенбурга. На концерт собрались около 500 заключенных - практически все, кто в это время здесь сидел.

  • Как выглядят немецкие тюрьмы

    Как выглядят немецкие тюрьмы

    Тюрьма класса "люкс"

    Образцово-показательной считается в Германии тюрьма предварительного заключения в Вайтерштадте, построенная в 1997 году. Здесь есть стадион, бассейн, тюремная церковь... Около 800 человек ждут в этой тюрьме суда за совершенные преступления. Злые языки утверждают, что время пребывания здесь побуждает их на новые нарушения закона.

    Автор: Ефим Шуман


Контекст

Пенсионеры в немецких тюрьмах

Среди тех, кто сидит сейчас в немецких тюрьмах, около 2500 человек - старше 60 лет. Какие особые условия созданы в Германии для престарелых заключенных? (11.09.2019)  

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Как выглядят немецкие тюрьмы

Немецкие тюрьмы нередко сравнивают с санаториями: мол, сидеть здесь - одно удовольствие. Это, конечно, не так: жизнь в тюрьме не сравнить с жизнью вольной. И все-таки: как же на самом деле выглядят немецкие тюрьмы? (16.11.2018)  

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