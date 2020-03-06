Предотвращать суицид в немецких тюрьмах поможет искусственный интеллект

Согласно данным Федерального ведомства юстиции Германии, за последние 20 лет без малого 1400 заключенных немецких тюрем покончили с собой. В среднем это 70 человек в год. На десять тысяч заключенных приходится примерно 12 погибших от самоубийств. Для профилактики этой серьезной проблемы очень важно своевременное распознавание. И это обусловлено не только тем, что важно сохранить человеческую жизнь, но и социально-психологическим ущербом, который наносят окружающим покушения на самоубийство, особенно если это лица молодого возраста.

Подавляющее большинство тех 1400 человек, которые за период с 2000 года совершили самоубийство, - это мужчины. Почти каждый четвертый из тех, кто свел счеты с жизнью, отбывал наказание за совершение убийства, 16 процентов - за сексуальное преступление. Как показывает практика, опасность появления суицидальных мыслей особенно велика в ситуациях, когда человек только начинает отбывать наказание, когда ему выносят обвинительный приговор - особенно если подсудимый не предполагал, что ему дадут большой срок, когда о совершенном осужденном преступлении сообщают СМИ, и в результате об этом узнает широкий круг людей, в том числе родственники, коллеги, соседи.

Работников немецкой уголовно-исполнительной системы обучают диагностике суицидального поведения осужденных. И когда сотрудники тюрьмы замечают, что заключенный пребывает в предсуицидальном состоянии, будь то замкнутость, лабильность, эмоциональный упадок, ему оказывают психологическую помощь и склоняют к отказу от задуманного. Но специалистов в немецких исправительных учреждениях не хватает. К тому же, среди помышляющих о самоубийстве заключенных есть люди, которые легко маскируют свои намерения. Чтобы своевременно выявить склонных к преднамеренному лишению себя жизни осужденных, в Германии было принято решение подключить искусственный интеллект (ИИ).

Вовремя принять меры

Федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия несколько месяцев назад инициировала уникальный исследовательский проект, в рамках которого пенитенциарное учреждение Дюссельдорфа совместно c одной специализированной компанией из саксонского Хемница приступит к разработке интеллектуальной системы, способной распознавать потенциальных самоубийц и таким образом обеспечивать профилактику суицидов.

На практике это будет выглядеть так: тюремные камеры оборудуют умными системами слежения, которые будут способны распознавать неадекватное поведение заключенных, а также фиксировать наличие у них подозрительных предметов вроде веревки или ножа. С помощью программного обеспечения видеоизображение сканируется, анализируется, и если ситуация критическая, система будет оперативно реагировать и подавать сигнал тревоги. Это позволит персоналу тюрьмы вовремя принять меры - и предотвратить самоубийство.

Чему хотят научить ИИ

Для испытания будущей компьютерной системы видеонаблюдения в Хемнице оборудуют специальное помещение. Эта комната будет выглядеть точно так же, как тюремная камера. Там будут "знакомить" искусственный интеллект с различными предметами и частями одежды, которые обычно используют самоубийцы, а также с характерными признаками суицидального поведения, а затем отрабатывать алгоритм действий ИИ при их выявлении.

Когда разработка технологии завершится, ее протестируют в исправительном учреждении Дюссельдорфа. В рамках пилотного проекта, осуществление которого намечено в этой тюрьме, с помощью новой системы будет вестись видеонаблюдение за отбывающими наказание людьми, находящимися в группе повышенного суицидального риска.

Разработать компьютерную систему слежения для тюрем планируется в течение года. На реализацию проекта выделено 160 тысяч евро. В случае если он окажется успешным, умная система видеонаблюдения будет использоваться по всей Германии. Стартовавшему проекту придается очень большое значение. При этом, как подчеркнул министр юстиции федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Петер Бизенбах (Peter Biesenbach), искусственный интеллект для профилактики суицида в пенитенциарных учреждениях задумано использовать лишь в качестве дополнительной превентивной меры. По его словам, сокращение рабочих мест в тюрьмах из-за введения в действие умной системы не планируется, поскольку человека в исправительном учреждении компьютеру не заменить.

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Deutsche Welle с осторожностью сообщает о случаях суицида, поскольку известно, что некоторые журналистские материалы на эту тему могут спровоцировать подражательную реакцию. Если вы находитесь в состоянии сильного эмоционального стресса или вас посещают мысли о самоубийстве, обязательно обратитесь за профессиональной помощью. Информацию о проблеме суицида можно найти на сайте https://www.befrienders.org/russian вы также можете обратиться за профессиональной психологической помощью, позвонив, например, на горячую линию Центра экстренной психологической помощи МЧС России по номеру в Москве +7 (495) 989-50-50.

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