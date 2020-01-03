Предметы быта, которые ушли из нашей жизни навсегда (фотогалерея)

Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

Аналоговая фотография

Но сильнее всего пострадала от цифровой революции фотография. Раньше нужно было купить пленку, вложить ее в фотоаппарат и помнить о том, что на пленке, кстати, далеко не дешевой, не больше 36 кадров! Зато как ценились распечатанные фотографии! Тем более, если они были проявлены в домашней фотолаборатории.