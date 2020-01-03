 Предметы быта, которые ушли из нашей жизни навсегда (фотогалерея) | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 03.01.2020

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Культура и стиль жизни

Предметы быта, которые ушли из нашей жизни навсегда (фотогалерея)

Когда вы последний раз слушали аудиокассету? А когда пили лимонад из автомата по продаже газированной воды? Ничто не вечно в этом мире. Давайте же не будем забывать кумиров прошлого.

  • Телефонная будка

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Телефонная будка

    Сегодня телефон у всех всегда с собой. А вот были времена, когда надо было еще разыскать на улице телефонную будку. Настенные телефоны без дверей заставляли несколько приглушить голос. Сегодня никого уже не смущает, что частный телефонный разговор невольно слушает вся электричка.

  • Аудиокассета

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Аудиокассета

    Магнитофонная кассета была с 1963 по середину 1990-х популярнейшим способом признания в любви. Процесс создания компиляции требовал, однако, безграничного терпения и хорошей реакции. Подростки часами записывали и переписывали музыку из радиоэфира и с других кассет. Кнопка записи, разумеется, нажималась не вовремя. А распутать магнитную ленту вообще было миссией невыполнимой.

  • Walkman

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Walkman

    Walkman позволил брать с собой музыку и слушать ее, не мешая при этом окружающим. Первый Walkman поступил в продажу в Японии в 1979 году и моментально стал всемирным бестселлером и названием нарицательным. В 2010 году был выпущен последний кассетный портативный аудиоплеер на предприятиях Sony.

  • Телефон с диском

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Телефон с диском

    Вышли из употребления и телефоны с дисковым номеронабирателем, как и сама технология импульсного набора. Сегодня такой телефон можно встретить разве что у коллекционеров винтажной техники.

  • Авоська

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Прозрачная авоська

    Еще Чехов видел их в Ницце, в Германии они были в ходу в послевоенное время, но наибольшей популярностью пользовались сетчатые хозяйственные сумки во времена дефицита в Советском Союзе. Авоську носили с собой на всякий случай - а вдруг удастся что-нибудь купить. Единственный недостаток авоськи - в ней невозможно что-то спрятать от посторонних глаз.

  • Лампочка накаливания

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Лампочка накаливания

    Более века лампочка накаливания согревала нас своим в буквальном смысле слова теплым светом. Евросоюз, однако, в 2009 году вынес ей смертный приговор. Постепенно горячие экологические грешники изымались с рынка. Причина: всего четыре процента потребляемой энергии лампочка накаливания превращает в свет, остальные нагревают лишь окружающую среду.

  • Gameboy

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Gameboy

    В "Покемон", "Тетрис" и "Супер Марио" теперь можно было играть на ходу. Игровое устройство Game Boy было разработано Nintendo и стало первой популярной портативной игровой системой. Первый Game Boy был выпущен еще в 1989 году.

  • Видеомагнитофон

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Видеомагнитофон

    В эпоху видеомагнитофонов качество изображения оставляло желать лучшего, зато сколько удовольствия доставляло записывать на видеокассеты редкие или запрещенные фильмы. Частные видеотеки по обе стороны "железного занавеса" были предметом гордости их владельцев.

  • Аналоговая фотография

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Аналоговая фотография

    Но сильнее всего пострадала от цифровой революции фотография. Раньше нужно было купить пленку, вложить ее в фотоаппарат и помнить о том, что на пленке, кстати, далеко не дешевой, не больше 36 кадров! Зато как ценились распечатанные фотографии! Тем более, если они были проявлены в домашней фотолаборатории.

  • Телеграмма

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Телеграмма

    "Вам телеграмма!" - 200 лет ее появление в доме производило переполох. От нескольких дней до нескольких часов требовалось срочному известию для того, чтобы добраться до адресата. С появлением электронной почты потребность в телеграммах отпала. С 31 декабря 2000 года в Германии почта прекратила оказывать услугу по отправке международных телеграмм.

  • Пишущая машинка

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Пишущая машинка

    Пожалуй, самое романтичное изобретение: итальянец Пеллегрино Турри сконструировал печатную машину для своей возлюбленной, слепой графини. Так как они часто были в разлуке, он хотел дать ей возможность чаще писать ему письма. Менее романтичен конец печатных машинок: в 1976 году появился персональный компьютер. Сегодня в Германии продают в 200 раз больше компьютеров, чем печатных машинок.

  • Выбивалка для ковров

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Выбивалка для ковров

    Предмет, напоминающий по форме теннисную ракетку, использовался для выбивания пыли из ковров, пледов, матрасов, а также непослушных мальчиков. Последние вряд ли будут сожалеть об исчезновении из домашнего обихода этого кумира прошлого...

    Автор: Элла Володина


  • Телефонная будка

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Телефонная будка

    Сегодня телефон у всех всегда с собой. А вот были времена, когда надо было еще разыскать на улице телефонную будку. Настенные телефоны без дверей заставляли несколько приглушить голос. Сегодня никого уже не смущает, что частный телефонный разговор невольно слушает вся электричка.

  • Аудиокассета

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Аудиокассета

    Магнитофонная кассета была с 1963 по середину 1990-х популярнейшим способом признания в любви. Процесс создания компиляции требовал, однако, безграничного терпения и хорошей реакции. Подростки часами записывали и переписывали музыку из радиоэфира и с других кассет. Кнопка записи, разумеется, нажималась не вовремя. А распутать магнитную ленту вообще было миссией невыполнимой.

  • Walkman

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Walkman

    Walkman позволил брать с собой музыку и слушать ее, не мешая при этом окружающим. Первый Walkman поступил в продажу в Японии в 1979 году и моментально стал всемирным бестселлером и названием нарицательным. В 2010 году был выпущен последний кассетный портативный аудиоплеер на предприятиях Sony.

  • Телефон с диском

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Телефон с диском

    Вышли из употребления и телефоны с дисковым номеронабирателем, как и сама технология импульсного набора. Сегодня такой телефон можно встретить разве что у коллекционеров винтажной техники.

  • Авоська

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Прозрачная авоська

    Еще Чехов видел их в Ницце, в Германии они были в ходу в послевоенное время, но наибольшей популярностью пользовались сетчатые хозяйственные сумки во времена дефицита в Советском Союзе. Авоську носили с собой на всякий случай - а вдруг удастся что-нибудь купить. Единственный недостаток авоськи - в ней невозможно что-то спрятать от посторонних глаз.

  • Лампочка накаливания

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Лампочка накаливания

    Более века лампочка накаливания согревала нас своим в буквальном смысле слова теплым светом. Евросоюз, однако, в 2009 году вынес ей смертный приговор. Постепенно горячие экологические грешники изымались с рынка. Причина: всего четыре процента потребляемой энергии лампочка накаливания превращает в свет, остальные нагревают лишь окружающую среду.

  • Gameboy

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Gameboy

    В "Покемон", "Тетрис" и "Супер Марио" теперь можно было играть на ходу. Игровое устройство Game Boy было разработано Nintendo и стало первой популярной портативной игровой системой. Первый Game Boy был выпущен еще в 1989 году.

  • Видеомагнитофон

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Видеомагнитофон

    В эпоху видеомагнитофонов качество изображения оставляло желать лучшего, зато сколько удовольствия доставляло записывать на видеокассеты редкие или запрещенные фильмы. Частные видеотеки по обе стороны "железного занавеса" были предметом гордости их владельцев.

  • Аналоговая фотография

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Аналоговая фотография

    Но сильнее всего пострадала от цифровой революции фотография. Раньше нужно было купить пленку, вложить ее в фотоаппарат и помнить о том, что на пленке, кстати, далеко не дешевой, не больше 36 кадров! Зато как ценились распечатанные фотографии! Тем более, если они были проявлены в домашней фотолаборатории.

  • Телеграмма

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Телеграмма

    "Вам телеграмма!" - 200 лет ее появление в доме производило переполох. От нескольких дней до нескольких часов требовалось срочному известию для того, чтобы добраться до адресата. С появлением электронной почты потребность в телеграммах отпала. С 31 декабря 2000 года в Германии почта прекратила оказывать услугу по отправке международных телеграмм.

  • Пишущая машинка

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Пишущая машинка

    Пожалуй, самое романтичное изобретение: итальянец Пеллегрино Турри сконструировал печатную машину для своей возлюбленной, слепой графини. Так как они часто были в разлуке, он хотел дать ей возможность чаще писать ему письма. Менее романтичен конец печатных машинок: в 1976 году появился персональный компьютер. Сегодня в Германии продают в 200 раз больше компьютеров, чем печатных машинок.

  • Выбивалка для ковров

    Вещи, исчезнувшие из нашей жизни

    Выбивалка для ковров

    Предмет, напоминающий по форме теннисную ракетку, использовался для выбивания пыли из ковров, пледов, матрасов, а также непослушных мальчиков. Последние вряд ли будут сожалеть об исчезновении из домашнего обихода этого кумира прошлого...

    Автор: Элла Володина


Смотрите также:
Радио как объект дизайна

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    После изобретения радиосвязи встал вопрос: а как, собственно, должны выглядеть радиоприемники? Так как ранее ничего подобного им не существовало, за основу стали брать архитектурные сооружения. Например, в этом случае прототипом послужили небоскребы. В начале 20-го века они, как и радио, были символом прогресса и новых технологий.

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    Дизайнеры с именем

    В 1935 году на специализированной выставке в США представили радиоприемник, считающийся сегодня пиком американского "радийного" ар-деко. Круглый, 110 сантиметров в диаметре, ставящийся прямо на пол "1186 Ноктюрн" был придуман королем индустриального дизайна Уолтером Дорвином Тигом. Зеркально-голубая поверхность прибора разбита хромовыми линиями, расположенными по принципу золотого сечения.

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    "Гроб Белоснежки"

    В первые десятилетия своего существования радиоприемникам чаще всего придавали прямоугольную форму. В результате эти деревянные "коробки" в народе прозвали саркофагами, что, впрочем, не отразилось на их популярности. Стильную разработку фирмы Braun 1956 года, совмещающую радио с проигрывателем пластинок, из-за цвета и прозрачной крышки и вовсе окрестили "гробом Белоснежки".

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  • Украшение интерьера

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    Автор: Екатерина Крыжановская


Контекст

150 лет пишущей машинке

Исполнилось 150 лет с тех пор, как был выдан патент на пишущую машинку. Но и через полтора века, исчезнув из кабинетов, она, тем не менее, продолжает пользоваться спросом. (23.06.2018)  

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