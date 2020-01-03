Предметы быта, которые ушли из нашей жизни навсегда (фотогалерея)

Когда вы последний раз слушали аудиокассету? А когда пили лимонад из автомата по продаже газированной воды? Ничто не вечно в этом мире. Давайте же не будем забывать кумиров прошлого.
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