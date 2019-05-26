Предварительные данные: крупнейшие фракции теряют большинство в Европарламенте  

Крупнейшие фракции в Европарламенте - "Европейская народная партия" (ЕНП) и "Прогрессивный альянс социалистов и демократов", вероятно, больше не смогут вдвоем формировать большинство, следует из предварительных данных по итогам подсчета 50,95% голосов в 27 странах - членах Европейского Союза (без учета Великобритании), обнародованных парламентом ЕС в ночь на понедельник, 27 мая.

Христианские демократы из ЕНП, куда входит и германский блок Ангелы Меркель (Angela Merkel) ХДС/ХСС, могут получить 179 мандатов в парламенте нового созыва, это на 42 места меньше, чем по итогам прошлых выборов. Социал-демократы претендуют на 152 мест (минус 34).

Фракция "Альянс либералов и демократов за Европу", напротив, может увеличиться. С учетом мандатов партии французского президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше" либералы могут рассчитывать на 105 мест (плюс 37). Фракция "Зеленые" - "Европейский свободный альянс" также увеличится до 69 мест (плюс 17). Обе фракции являются потенциальными кандидатами на формирование большинства вместе с христианскими демократами и социал-демократами.

Далее идут "Европейские консерваторы и реформисты" - 60 мандата (минус 16), "Европа наций и свобод", куда входит "Национальное объединение" Марин Ле Пен, - 60 (плюс 23). "Европа за свободу и прямую демократию" при участии немецкой "Альтернативы для Германии" - 51 (плюс 10), "Европейские объединенные левые" / "Лево-зеленые Севера" получают 38 мандатов (минус 12). Остальные места достаются внефракционным партиям или тем, которые не были в Европарламенте прошлого созыва.

Ожидается, что некоторые фракции Европарламента будут переформированы. Это может коснуться, в частности, правопопулистских и правоконсервативных фракций. Так, евроскептики из нескольких стран, включая представителей "Альтернативы для Германии" и Австрийской партии свободы (АПС) объявили накануне выборов о планах создать новую фракцию.

Высокая явка

Выборы в главный законодательный орган Евросоюза начались 23 мая. За четыре дня голосования в 28 странах - членах Европейского Союза 427 млн избирателей имели возможность выбрать 751 депутата Европарламента нового созыва.

По информации официального представителя Европарламента, явка на этих выборах оказалась самой высокой за последние 20 лет. Согласно предварительным сведениям, она составила 51-52 процента.

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