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Телефонные хулиганы
Героизация телефонных хулиганов в современной России - не аномалия, а закономерность. Сегодняшние пранкеры - это вчерашние "честные воры", помогавшие советской власти разоблачать шпионов, считает Олег Кашин.
Марк Фейгин рассказал DW о деталях загадочной истории с поддельным письмом Петра Порошенко и "обращением Надежды Савченко", где она якобы готова признать свою "вину".
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