Адвокат Савченко: История с фейковым письмом - операция спецслужб РФ

Марк Фейгин рассказал DW о деталях загадочной истории с поддельным письмом Петра Порошенко и "обращением Надежды Савченко", где она якобы готова признать свою "вину".