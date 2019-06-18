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Практика

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Практика".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

ARCHIV - Zu vermietender Wohnraum, aufgenommen am 17.06.2013 in Brandenburg an der Havel. Foto: Ralf Hirschberger/dpa (zu dpa Mindestlohn & Co: Koalitionsspitzen wollen Streitthemen abräumen vom 24.02.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Стажировка в Германии: как снять жилье на короткий срок 18.06.2019

Вы собирайтесь в Германию на языковой курс или стажировку? Где искать квартиру? Как сэкономить на аренде? DW рассказывает о тонкостях найма жилья на ограниченный срок.
Ein Stethoskop und Kinderspielzeug liegen am 23.08.2016 in einer Kinderarztpraxis in Berlin Spandau auf einem Tisch. Der Bezirk Spandau profitiert von einer gerechteren Verteilung der Arztpraxen über das Berliner Stadtgebiet. Foto: Britta Pedersen/dpa | Verwendung weltweit

Как врачу попасть на стажировку в Германию 18.07.2017

Поработать в немецкой клинике можно и во время учебы в российском или украинском университете. Как стать участником программы обмена для студентов-медиков?
handshake isolated in office © FotolEdhar #31222072

Берлин и Бавария ждут вас на стажировку 19.08.2016

Немецкое объединение "Декабристы" приглашает студентов и молодых специалистов с Украины и из Молдавии пройти стажировку в Германии. Заявки можно присылать до 31 августа.
Business - Team in einem Büro © Kzenon #40870872

Международная биржа стажировок: где котируются практиканты 22.06.2015

Чем лучше стажировка, тем больше шансов хорошо устроиться на работу после окончания вуза. Получить международный практический опыт студентам из России помогает IAESTE.
CrossCulture Praktika interns next to Institut für Auslandsbeziehungen's office. Copyright: Juliane Pfordte Place: Stuttgart, Institut für Auslandsbeziehungen Date: February 9-10, 2015

CrossCulture Praktika: стажировка между двух культур 19.03.2015

У молодых специалистов из Центральной Азии есть возможность пройти стажировку в Германии. Такой шанс им дает программа CrossCulture Praktika Института международных отношений ФРГ.
Strong (Fotolia: #52888386); © Fotolia/lassedesignen

Студенты-тени в немецком бизнесе 08.12.2014

Через собственную тень, как известно, не перепрыгнешь, зато став чужой "тенью", реально добиться невозможного. Необычный формат студенческой практики предлагают вузы в Германии.
Presse Nachrichten #62689772 - Presse Nachrichten © svort -

Жизнь после стажировки: как практика в немецких СМИ помогает карьере 18.11.2014

Каждый год десятки журналистов из России и СНГ проходят стажировки в немецких СМИ. DW узнала у бывших стипендиатов, какую роль это сыграло в их дальнейшей карьере.
#39889638 - Young businessman tied with rope ©Fotolia/Elnur

Конец офисному рабству: на стажировку - только за деньги 13.11.2014

Сегодня практиканты в Германии работают бесплатно либо за небольшие деньги. С 2015 года, с введением минимального размера оплаты труда, эта ситуация изменится. Но не для всех.
14653052 © Gordon Bussiek - Fotolia.com telefon; telekommunikation; telefongespräch; zuhören; trauer; depression; reue; weinen; heulen; jammern; jammerlappen; waschlappen; weichei; heulsuse; telefonzelle; telefonhörer; kommunikation; spaßvogel; comedy; spaß; gespräch; unterhaltung; überraschung; erstaunt; emotion; emotional; comic; comicstyle; typ; albern; humor; charakter; kasper; schauspieler; junger mann; jugendlicher; ausdrucksstark; sorge; fotografie; ausdruck; jugend; junge; informationstechnologie; gefühle; menschlichkeit; kommunizieren; hören

Поколение нытиков: кто и зачем пишет романы о карьере 29.08.2014

В "практикантских романах" достается и шефам, и родителям, и политикам. Молодые немецкие авторы пишут о поколении тридцатилетних. "Вечных практикантов" критики называют нытиками.
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Российские студенты приступили к стажировкам в немецких СМИ 04.08.2014

В программе журналистских стажировок Германо-российского форума в этом году участвуют студенты из Астрахани, Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
A blonde girl at home using a laptop computer. #6275516 Copyright: Angus - Fotolia.com

Студенческая подработка в два щелчка 07.05.2014

Интернет-портал Stellenwerk для студентов, ищущих работу в Германии, в месяц посещают до полумиллиона человек. Здесь ежемесячно публикуется около 4000 объявлений о вакансиях.
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''Соковыжималка'' для практикантов отработала свое? 19.12.2013

Стопроцентная отдача делу, ноль заработка и перспектив трудоустройства - положение практикантов в немецких фирмах нельзя было назвать завидным. Теперь заговорили о переменах.
ILLUSTRATION - Ein Mann trägt am 19.08.2011 in einem Büro in Berlin einen Stapel Akten.

Судный день, или Не дать шанс плохой практике 29.10.2013

Ксерокопирование и варка кофе вместо активного включения в работу фирмы. Такая ситуация знакома практикантам во всем мире. Студенты из города Виттена объявили этому войну.
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Стажировка в Германии для студентов-журналистов: есть стипендии! 23.01.2013

Хотите провести лето в Германии, оттачивая журналистское мастерство, набираясь зарубежного опыта и не задумываясь о средствах? Германо-российский форум дает такую возможность!
Zorn Frau ist wütend angry #32239095 © Fotowerk - Fotolia.com

Чтобы не было больно: как не промахнуться со стажировкой 16.11.2012

Trainee-программы - модный тренд и прямой путь к работе мечты. Если вами не злоупотребляют. Условия стажировки в немецких компаниях разнятся. На что следует обращать внимание?
Praktikanten-2010. Autor: Gabrielle Acuna (hat DW Foto kostenlos gegeben), copyright.

Студенты из России строят карьеру на немецких стройплощадках 29.09.2011

Каждую осень группа молодых инженеров, архитекторов и экономистов из России приезжает в Германию для прохождения практики. Так, кирпичик за кирпичиком, они выкладывают фундамент своей карьеры.
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