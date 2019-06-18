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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Практика".
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Вы собирайтесь в Германию на языковой курс или стажировку? Где искать квартиру? Как сэкономить на аренде? DW рассказывает о тонкостях найма жилья на ограниченный срок.
Поработать в немецкой клинике можно и во время учебы в российском или украинском университете. Как стать участником программы обмена для студентов-медиков?
Немецкое объединение "Декабристы" приглашает студентов и молодых специалистов с Украины и из Молдавии пройти стажировку в Германии. Заявки можно присылать до 31 августа.
Чем лучше стажировка, тем больше шансов хорошо устроиться на работу после окончания вуза. Получить международный практический опыт студентам из России помогает IAESTE.
У молодых специалистов из Центральной Азии есть возможность пройти стажировку в Германии. Такой шанс им дает программа CrossCulture Praktika Института международных отношений ФРГ.
Через собственную тень, как известно, не перепрыгнешь, зато став чужой "тенью", реально добиться невозможного. Необычный формат студенческой практики предлагают вузы в Германии.
Каждый год десятки журналистов из России и СНГ проходят стажировки в немецких СМИ. DW узнала у бывших стипендиатов, какую роль это сыграло в их дальнейшей карьере.
Сегодня практиканты в Германии работают бесплатно либо за небольшие деньги. С 2015 года, с введением минимального размера оплаты труда, эта ситуация изменится. Но не для всех.
В "практикантских романах" достается и шефам, и родителям, и политикам. Молодые немецкие авторы пишут о поколении тридцатилетних. "Вечных практикантов" критики называют нытиками.
В программе журналистских стажировок Германо-российского форума в этом году участвуют студенты из Астрахани, Екатеринбурга, Москвы, Ростова-на-Дону и Санкт-Петербурга.
Интернет-портал Stellenwerk для студентов, ищущих работу в Германии, в месяц посещают до полумиллиона человек. Здесь ежемесячно публикуется около 4000 объявлений о вакансиях.
Стопроцентная отдача делу, ноль заработка и перспектив трудоустройства - положение практикантов в немецких фирмах нельзя было назвать завидным. Теперь заговорили о переменах.
Ксерокопирование и варка кофе вместо активного включения в работу фирмы. Такая ситуация знакома практикантам во всем мире. Студенты из города Виттена объявили этому войну.
Хотите провести лето в Германии, оттачивая журналистское мастерство, набираясь зарубежного опыта и не задумываясь о средствах? Германо-российский форум дает такую возможность!
Trainee-программы - модный тренд и прямой путь к работе мечты. Если вами не злоупотребляют. Условия стажировки в немецких компаниях разнятся. На что следует обращать внимание?
Каждую осень группа молодых инженеров, архитекторов и экономистов из России приезжает в Германию для прохождения практики. Так, кирпичик за кирпичиком, они выкладывают фундамент своей карьеры.
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