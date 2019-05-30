Прагматичный утопист Гутерриш: Генсек ООН получает премию Карла Великого

Как сказано в заявлении комитета Международной премии имении Карла Великого, ее лауреат за 2019 год Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш удостоен этой награды за "оживление и укрепление многостороннего сотрудничества на базе ценностей и целей Европейского Союза и Организации Объединенных Наций". Церемония награждение прошла по традиции в историческом Коронационном зале Ахенской ратуши 31 мая, в праздник вознесения.

Кто такой Гутерриш, какой была его политическая карьера, и какие убеждения и ценности помогли ему добиться успеха?

Политическая карьера в Португалии

Достаточно взглянуть на самые важные вехи в карьере генсека ООН Антониу Гутерриша, чтобы понять - родная Португалии стала для него слишком мала, если принять во внимание способности Гутерриша и те возможности, которые открыла глобализация и нынешняя международная система многосторонних экономических и политических отношений.

Премия имени Карла Великого вручается в историческом Коронационном зале Ахенской ратуши

Политикой Антониу Гутерриш решил заняться в 25-летнем возрасте, будучи дипломированным инженером и преподавателем теории телекоммуникационных систем в одном из вузов. Он вступил в Социалистическую партию Португалии (СПП), оставил преподавательскую кафедру и через 18 лет стал генсеком СПП. А еще через три года, в 1995-м, - премьер-министром страны.

Гутерриш возглавлял португальское правительство в течение 7 лет. На это время выпало председательство Португалии в Евросоюзе в первой половине 2000 года, богатое значимыми событиями. В течение тех шести месяцев ЕС одобрил присоединение Греции к еврозоне, подписал соглашение о свободной торговле с Мексикой и ввел санкции против Австрии, в правительство которой впервые вошли правые популисты из Австрийской партии свободы (АПС).

Мастер диалога

Оценивая деятельность португальского премьера в то судьбоносное полугодие, швейцарская Neue Zürcher Zeitung назвала его "прагматическим утопистом". Эта характеристика, данная Гутерришу, была и остается точной и верной. Так, потеряв в 1995 году абсолютное большинство в парламенте, СПС во главе с Гутерришем сформировала кабинет меньшинства. На посту премьера он всегда искал баланс интересов, подчеркивал важность диалога, поддерживал хорошие контакты со всеми другими парламентскими фракциями и был популярен не только среди социалистов.

Первое премьерство Гутерриша совпало с тяжелой личной потерей - в 1998 году от рака умерла его жена Луиза Амелия. В 2001 году он женился во второй раз, новая избранница - бывший замминистра культуры Катарина Маркиш де Алмейда Ваш Пинту.

Aнтониу Гутерриш объявляет об уходе с поста премьер-министра Португалии, декабрь 2001 года

Второй срок Антониу Гутерриш на посту главы правительства был омрачен критикой, связанной с неравномерным распределением средств, которые были получены из фондов ЕС. Оппоненты премьера указывали на то, что большая часть этих денег ушла на дорогостоящие престижные проекты (такие как чемпионат Европы по футболу 2004 года), в то время как инфраструктура в стране изнашивалась и не обновлялась. Разрушение моста, повлекшее гибель более 70 человек, а также неудовлетворительные результаты социалистов на местных выборах привели к отставке правительства Гутерриша в декабре 2001 года.

Верховный комиссар по делам беженцев

К тому времени Антониу Гутерриш уже завязал прочные и широкие контакты на международном уровне. Чему способствовало и то обстоятельство, что, помимо родного португальского, он свободно владеет испанским, французским и английским. Гутерриш начал помогать тогдашнему генсеку ООН Кофи Аннану решать социальные проблемы в Бразилии.

А в 2005 году Аннан назначил португальца на одну из самых важных должностей в системе Организации Объединенных Наций - Гутерриш стал Верховным комиссаром по делам беженцев, возглавив соответствующее управление. Под руководством португальца УВКБ превратилось в структуру с бюджетом в 6,8 миллиарда долларов и с более чем 9000 сотрудниками в 123 странах мира. Но и драматических ситуаций с беженцами в разных частях света - особенно с сирийскими - становилось все больше и больше.

Aнтониу Гутерриш и Кофи Аннан, июнь 2005 года

Гутерриш еще до того, как кризис достиг острой фазы, критиковал игнорирование проблемы со стороны богатых государств и незавидное финансовое положение УВКБ, что впоследствии продолжало ухудшать положение сирийских беженцев, оказавшихся в соседних странах. В 2015 году, когда число мигрантов из Африки и Ближнего Востока, прибывших в Европу, достигло максимума, Гутерриш посетовал в одном из интервью на "хаотическое положение в международном сообществе".

Но португалец - не тот человек, кто лишь выражает недовольство, наблюдая за ситуацией со стороны. Когда Антониу Гутерриш в 2015 году решил не оставаться на третий срок во главе УВКБ, уступив этот пост итальянцу Филиппо Гранди, оказалось, что у него были планы занять высшую должность в иерархии Организации Объединенных Наций.

Сначала Гутерриш рассматривался как аутсайдер в борьбе за пост генсека ООН, потому что многие хотели, чтобы его впервые заняла женщина, лучше всего - из Восточной Европы. Но в конечном итоге португалец добился победы. При этом впервые в истории кандидатуру нового генсека единогласно поддержали все пять членов Совбеза ООН, имеющих право вето, - США, Китай, Россия, Франция и Великобритания.

Во главе ООН

После десяти лет, в течение которых генсеком ООН являлся кореец Пан Ги Мун, многие дипломаты связывали с его преемником Гутерришем, вступившим в должность в 2017 году, надежды на перемены в этой важнейшей международной организации. Пока что новый Генеральный секретарь ООН в своей работе делает особый акцент на двух острейших и взаимосвязанных проблемах - миграции и изменении климата.

Успехом первых двух лет его деятельности стало утверждение в ООН в декабре 2018 года Глобального договора по миграции и Глобального договора о беженцах. Принятие во времена возрождающегося национализма подавляющим большинством государств-членов ООН обоих соглашений - безусловное достижение, пусть оба документа и не имеют юридической силы.

Среди приоритетов в работе Гутерриша - по-прежнему достижение целей развития до 2030 года, утвержденных на уровне ООН. Кроме того, он хочет реформировать процесс функционирования Секретариата ООН. Удастся ли португальцу сделать аппарат этой организации, славящийся неповоротливостью и консервативностью, покажет время. Но если кому-то и по силам такая задача, так только лишь прагматичному утописту.

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