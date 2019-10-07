 Правящие социалисты победили на выборах в Португалии | Новости из Германии о Европе | DW | 06.10.2019

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Европа

Правящие социалисты победили на выборах в Португалии

Социалистическая партия набрала почти 37 процентов голосов на выборах в португальский парламент. Однако получить абсолютное большинство социалистам под руководством премьер-министра Антониу Кошты не удалось.

Сторонники социалистов радуются предварительным результатам выборов в Португалии

Сторонники социалистов радуются предварительным результатам выборов в Португалии

На парламентских выборах в Португалии правящая Социалистическая партия (PS) одерживает убедительную победу. Согласно предварительным данным, обнародованным Центральной избирательной комиссией вечером в ночь на понедельник, 7 октября, социалисты набрали 36,65 процента голосов избирателей.

Для того, чтобы получить абсолютное парламентское большинство, социалисты, возглавляемые действующим премьер-министром Антониу Коштой, должны получить как минимум 116 из 230 депутатских мест. Однако по результатам подсчета 99 процентов бюллетеней, они могут рассчитывать только на 106 мандатов. Тем не менее Кошта уже объявил о победе своей партии.

Контекст

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Проект бюджета Португалии предусматривает отмену сокращения зарплат и снижение подоходного налога. Ранее премьер-министр обещал отказ от политики жесткой экономии, благодаря которой страна вышла из кризиса. (24.02.2016)

Второе место на выборах занимает правоцентристская Cоциал-демократическая партия (PSD), набравшая 28 процентов голосов (77 депутатских мест).

Кризис в Португалии

Португалия вошла в еврозону в 2002 году, а в 2010 году рейтинговые агентства стали понижать оценку ее кредитоспособности. В мае 2011 года Португалии по общему решению европейских министров финансов был выделен кредитный пакет. В качестве ответного шага Лиссабон снизил оклады госслужащих и урезал социальную помощь. Кроме того, были повышены НДС и другие налоги.

В результате кризиса начавшее политику жесткой экономии правительство Португалии под руководством лидера либерально-консервативной PSD Педру Пасуша Коэлью у власти не удержалось. Однако после болезненных мер экономии и реформ, а также с помощью международных кредиторов, Португалия вышла из долгового кризиса.

Пришедший к власти в 2015 году Кошта отменил многие из экономических мер своих предшественников, повысил зарплаты и пенсии. Экономика Португалии после многих лет стагнации вновь находится на подъеме.

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