Правых популистов из АдГ оштрафовали за незаконное финансирование

Партия "Альтернатива для Германии" должна заплатить более 400 тысяч евро за поддержку из Швейцарии. Рекламное агентство Goal AG перечисляло деньги на предвыборные кампании Гидо Райля и Йорга Мойтена.
Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) должна заплатить штраф в размере 402 900 евро. Соответствующее письмо с решением администрации бундестага АдГ получила во вторник, 16 апреля. Причиной штрафа являются незаконные пожертвования из Швейцарии кандидату в Европарламент от АдГ Гидо Райлю (Guido Reil) и сопредседателю правопопулистской партии Йоргу Мойтену (Jörg Meuten). Размер штрафа составляет величину пожертвований в тройном размере.
В 2017 году Гидо Райль был кандидатом от правых популистов на выборах в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. На свою предвыборную кампанию он получил 44,5 тыс евро от швейцарского рекламного агентства Goal AG. По законодательству Германии, пожертвования в фонд партий от иностранных резидентов, находящихся за пределами ЕС, не могут превышать 1000 евро. В противном случае они считаются незаконными.
Годом ранее швейцарское рекламное агентство поддержало предвыборную кампанию сопредседателя АДГ Йорга Мойтена в земле Баден-Вюртемберг. Политик получил от Goal AG 89 800 евро.
Переводы на избирательную кампанию Алис Вайдель
Кроме того, бундестаг изучает денежные переводы из Швейцарии на избирательную кампанию сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel). Средства в размере около 132 тысяч евро перечислялись на счет местной организации АдГ в районе Боденского озера с июля по сентябрь 2017 года.
В 2017 году правопопулистская партия впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6 процента голосов. Начиная с 2014 года, АдГ смогла также пройти в парламенты всех 16 федеральных земель Германии.
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