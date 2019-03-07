Правых популистов из АдГ оштрафовали за незаконное финансирование

Правопопулистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) должна заплатить штраф в размере 402 900 евро. Соответствующее письмо с решением администрации бундестага АдГ получила во вторник, 16 апреля. Причиной штрафа являются незаконные пожертвования из Швейцарии кандидату в Европарламент от АдГ Гидо Райлю (Guido Reil) и сопредседателю правопопулистской партии Йоргу Мойтену (Jörg Meuten). Размер штрафа составляет величину пожертвований в тройном размере.

В 2017 году Гидо Райль был кандидатом от правых популистов на выборах в федеральной земле Северный Рейн - Вестфалия. На свою предвыборную кампанию он получил 44,5 тыс евро от швейцарского рекламного агентства Goal AG. По законодательству Германии, пожертвования в фонд партий от иностранных резидентов, находящихся за пределами ЕС, не могут превышать 1000 евро. В противном случае они считаются незаконными.

Годом ранее швейцарское рекламное агентство поддержало предвыборную кампанию сопредседателя АДГ Йорга Мойтена в земле Баден-Вюртемберг. Политик получил от Goal AG 89 800 евро.

Переводы на избирательную кампанию Алис Вайдель

Кроме того, бундестаг изучает денежные переводы из Швейцарии на избирательную кампанию сопредседателя фракции АдГ в бундестаге Алис Вайдель (Alice Weidel). Средства в размере около 132 тысяч евро перечислялись на счет местной организации АдГ в районе Боденского озера с июля по сентябрь 2017 года.

В 2017 году правопопулистская партия впервые прошла в бундестаг, набрав 12,6 процента голосов. Начиная с 2014 года, АдГ смогла также пройти в парламенты всех 16 федеральных земель Германии.

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