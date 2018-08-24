Правые популисты из Pegida против немецких СМИ: на чьей стороне полиция?

Вот уже более недели Германию будоражит история, начало которой положила стычка одного участника правопопулистской антиправительственной демонстрации с журналистами. Произошла она еще 16 августа в столице федеральной земли Саксония Дрездене, куда в тот день приезжала канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel).

Немецкие правые популисты, мягко говоря, СМИ не жалуют, обвиняют в предвзятости, клеймят на чем свет стоит, регулярно мешают журналистам работать на своих демонстрациях. Но этот случай - особый. Из-за личности набросившегося на репортеров демонстранта и сомнительной роли местной полиции, взявшейся урегулировать конфликт.

Что произошло на демонстрации Pegida в Дрездене?

Участники местного правопопулистского ксенофобского движения Pegida, выступающего против приема Германией беженцев из мусульманских стран, решили встретить канцлера демонстрацией протеста.

"Разберемся в полиции", - требует этот демонстрант в панаме

Второй канал телевидения ФРГ (ZDF) отправил в Дрезден свою съемочную группу. Оператор снимал проходивших по улице демонстрантов. Один из них - толстый мужчина в темных очках и панаме в цветах немецкого флага - вдруг остановился, несколько раз прокричал слова "Lügenpresse" ("Лживая пресса") и в ультимативной форме потребовал прекратить съемку.

Оператор предложил ему идти дальше. Но не тут-то было. "Прекратите меня снимать, - кричал колоритный толстяк прямо в объектив телекамеры. - Вы снимаете мое лицо! Вы не имеете на это право! Вы совершили уголовно наказуемое деяние! Разберемся в полиции". За сценой наблюдали стоявшие поблизости полицейские, к которым демонстрант и в самом деле обратился с жалобой на репортеров ZDF. Стражи порядка во имя деэскалации ситуации развели конфликтующие стороны, а затем задержали журналистов, чтобы проверить их пресс-удостоверения и зафиксировать личные данные.

Процедура продолжалась три четверти часа. На протяжении всего этого времени съемочная группа не могла работать. Удовлетворенный же демонстрант быстро улизнул и снова влился в ряды единомышленников в трехцветных панамах и с антиправительственными плакатами в руках.

Скандал вокруг инцидента на демонстрации Pegida разгорелся сновой силой

Руководитель ZDF Петер Фрай (Peter Frey) раскритиковал действия полиции в отношении бригады тележурналистов, назвал инцидент "ясным ограничением свободного освещения событий". Его дружно поддержало немецкое журналистское сообщество.

Ангела Меркель на встрече с грузинскими студентами

Целый ряд политиков - причем не только оппозиционных - потребовали тщательно расследовать происшествие, считая, что полиция не должна позволять правым популистам использовать себя в качестве инструмента.

И даже сама Ангела Меркель из далекого Тбилиси напомнила о ценности свободы печати и заявила, что любой участник демонстрации обязан считаться с тем, что он окажется в объективе прессы. Акцию своих ненавистников в Дрездене сама она, правда, даже не заметила.

Саксонское правительство пообещало разобраться и принять меры. Накал страстей начал спадать. Но в среду на этой неделе (22 августа) выяснилось, что аудитор в панаме был не рядовым жителем Дрездена, якобы возмущенным, как это говорит Pegida, наплывом ислама в добропорядочную Германию. Оказалось, что он - сотрудник земельного ведомства уголовной полиции, работает аудитором в отделе, расследующем экономические преступления, составляет экспертизы, выступает в суде и имеет доступ к полицейской базе данных. Скандал разгорелся с новой силой.

Саксонские полицейские и правые популисты

На той демонстрации Pegida он не был, что называется, "при исполнении", находился в законном отпуске и участвовал в антиправительственной акции на правах частного лица. Неизвестно, однако, успел ли он шепнуть полицейским, что он - коллега, и показать им потихоньку свое служебное удостоверение.

Как бы то ни было, теперь общественная дискуссия в Германии перешла в другую плоскость: каковы политические пристрастия саксонских стражей порядка, что допустимо делать - пусть в свое свободное время - сотруднику земельного ведомства уголовной полиции. Газета Berliner Zeitung напоминает о том, что каждый митинг Pegida в Дрездене заканчивается одинаковым ритуалом. Последний оратор благодарит полицию, охраняющую митингующих правых популистов от демонстрантов левых взглядов, которые обычно рядом проводят свои контракции.

Примечательно также, что на парламентских выборах в сентябре 2017 года правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала в Саксонии рекордные для себя 27 процентов голосов, опередив все остальные партии.

Если правда, как говорит представитель саксонской полиции Томас Гайтер (Thomas Geither), что "полиция - это срез общества", то выходит, что из 100 тысяч саксонских правоохранителей 27 тысяч проголосовали за правых популистов. Немецкие политологи, впрочем, считают, что доля саксонских избирателей в полицейской униформе, симпатизирующих АдГ, даже выше, чем в среднем в Саксонии.

Что грозит аудитору в трехцветной панаме?

Что же касается демонстранта в панаме, то министр внутренних дел Саксонии попросил его прервать отпуск, чтобы ответить на вопросы и прояснить ситуацию. После этого, заявил министр, можно будет "принимать решение о дальнейших мерах". Крайняя в таких случаях - увольнение.

Дело в том, что по немецким законам работник, состоящий на государственной службе, даже не будучи чиновником, обязан и в свое свободное время оставаться политически лояльным своему работодателю, то есть государству и его институтам. Он волен участвовать в демонстрациях и акциях протеста, высказывать свое личное мнение, но не имеет права состоять членом партии, отвергающей конституционный порядок Германии, или выступать на митинге с призывами его смены.

Движение Pegida, правда, не отнесена в Германии к антиконституционным организациям, но, как отмечает заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki), это и не просто организация, выражающая протест. Pegida, считает он, это "организация, в целом ставящая под вопрос демократическую систему в Германии". Поэтому Кубики требует привлечь аудитора из уголовной полиции к дисциплинарной ответственности и уволить с государственной службы.

Смотрите также:

Факты о депутатах бундестага нового созыва Парламент среднего возраста Больше половины депутатов в новом составе бундестага приходится на парламентариев в возрасте от 45 до 59 лет. А вот молодых членов парламента совсем немного - всего 1,8 процента от общего числа.

Факты о депутатах бундестага нового созыва Фракция "левых" - лидер по числу выходцев из семей мигрантов Граждане ФРГ с иностранными корнями составляют 8 процентов от общего числа депутатов бундестага. Самая большая доля таких парламентариев - во фракции Левой партии.

Факты о депутатах бундестага нового созыва Треть депутатов - женщины Женщины составляют треть депутатов в парламенте нового созыва. И снова фракция Левой партии всех опередила: на долю прекрасной половины здесь приходится 53,6 процента мандатов. Автор: Ирина Филатова

