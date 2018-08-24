 Правые популисты из Pegida против немецких СМИ: на чьей стороне полиция? | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 24.08.2018

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Германия

Правые популисты из Pegida против немецких СМИ: на чьей стороне полиция?

В Германии не утихает скандал, вызванный действиями полиции в отношении журналистов телеканала ZDF, освещавших демонстрацию правопопулистского движения Pegida. Что именно случилось?

На антиправительственной демонстрации в Дрездене 16 августа

На антиправительственной демонстрации в Дрездене 16 августа

Вот уже более недели Германию будоражит история, начало которой положила стычка одного участника правопопулистской антиправительственной демонстрации с журналистами. Произошла она еще 16 августа в столице федеральной земли Саксония Дрездене, куда в тот день приезжала канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel).

Немецкие правые популисты, мягко говоря, СМИ не жалуют, обвиняют в предвзятости, клеймят на чем свет стоит, регулярно мешают журналистам работать на своих демонстрациях. Но этот случай - особый. Из-за личности набросившегося на репортеров демонстранта и сомнительной роли местной полиции, взявшейся урегулировать конфликт.

Что произошло на демонстрации Pegida в Дрездене?

Участники местного правопопулистского ксенофобского движения Pegida, выступающего против приема Германией беженцев из мусульманских стран, решили встретить канцлера демонстрацией протеста.

Демонстрант в панаме во время конфликта с репортерами ZDF

"Разберемся в полиции", - требует этот демонстрант в панаме

Второй канал телевидения ФРГ (ZDF) отправил в Дрезден свою съемочную группу. Оператор снимал проходивших по улице демонстрантов. Один из них - толстый мужчина в темных очках и панаме в цветах немецкого флага - вдруг остановился, несколько раз прокричал слова "Lügenpresse" ("Лживая пресса") и в ультимативной форме потребовал прекратить съемку.

Оператор предложил ему идти дальше. Но не тут-то было. "Прекратите меня снимать, - кричал колоритный толстяк прямо в объектив телекамеры. - Вы снимаете мое лицо! Вы не имеете на это право! Вы совершили уголовно наказуемое деяние! Разберемся в полиции". За сценой наблюдали стоявшие поблизости полицейские, к которым демонстрант и в самом деле обратился с жалобой на репортеров ZDF. Стражи порядка во имя деэскалации ситуации развели конфликтующие стороны, а затем задержали журналистов, чтобы проверить их пресс-удостоверения и зафиксировать личные данные.

Процедура продолжалась три четверти часа. На протяжении всего этого времени съемочная группа не могла работать. Удовлетворенный же демонстрант быстро улизнул и снова влился в ряды единомышленников в трехцветных панамах и с антиправительственными плакатами в руках.

Скандал вокруг инцидента на демонстрации Pegida разгорелся сновой силой

Руководитель ZDF Петер Фрай (Peter Frey) раскритиковал действия полиции в отношении бригады тележурналистов, назвал инцидент "ясным ограничением свободного освещения событий". Его дружно поддержало немецкое журналистское сообщество.

Ангела Меркель на встрече с грузинскими студентами

Ангела Меркель на встрече с грузинскими студентами

Целый ряд политиков - причем не только оппозиционных - потребовали тщательно расследовать происшествие, считая, что полиция не должна позволять правым популистам использовать себя в качестве инструмента.

И даже сама Ангела Меркель из далекого Тбилиси напомнила о ценности свободы печати и заявила, что любой участник демонстрации обязан считаться с тем, что он окажется в объективе прессы. Акцию своих ненавистников в Дрездене сама она, правда, даже не заметила.

Саксонское правительство пообещало разобраться и принять меры. Накал страстей начал спадать. Но в среду на этой неделе (22 августа) выяснилось, что аудитор в панаме был не рядовым жителем Дрездена, якобы возмущенным, как это говорит Pegida, наплывом ислама в добропорядочную Германию. Оказалось, что он - сотрудник земельного ведомства уголовной полиции, работает аудитором в отделе, расследующем экономические преступления, составляет экспертизы, выступает в суде и имеет доступ к полицейской базе данных. Скандал разгорелся с новой силой.

Саксонские полицейские и правые популисты

На той демонстрации Pegida он не был, что называется, "при исполнении", находился в законном отпуске и участвовал в антиправительственной акции на правах частного лица. Неизвестно, однако, успел ли он шепнуть полицейским, что он - коллега, и показать им потихоньку свое служебное удостоверение.

Как бы то ни было, теперь общественная дискуссия в Германии перешла в другую плоскость: каковы политические пристрастия саксонских стражей порядка, что допустимо делать - пусть в свое свободное время - сотруднику земельного ведомства уголовной полиции. Газета Berliner Zeitung напоминает о том, что каждый митинг Pegida в Дрездене заканчивается одинаковым ритуалом. Последний оратор благодарит полицию, охраняющую митингующих правых популистов от демонстрантов левых взглядов, которые обычно рядом проводят свои контракции.

Контекст

На востоке ФРГ участились поджоги общежитий для беженцев, а также случаи нападения на мигрантов. DW разбиралась, почему местные жители настроено более радикально, чем в других регионах. (03.03.2016)

Дрезденская полиция запретила на день все демонстрации из-за угроз одному из организаторов движения Pegida. Опасность теракта предотвращена, но демократия пострадала, считает Марко Лангер. (19.01.2015)

В 2017 году немецкие правые экстремисты провели 107 уличных акций при участии 11 тысяч человек. Годом ранее было 312 маршей и 60 тысяч участников. Уменьшилось и число митингов движения Pegida. (24.02.2018)

Глава телеканала ZDF обвинил саксонскую полицию в ограничении свободы прессы. На демонстрации Pegida несколько журналистов были задержаны без объяснения причин. (19.08.2018)

Deutsche Welle подаст заявление о совершенном преступлении и изучит возможности юридических действий в отношении организаторов марша Pegida. (20.10.2015)

Примечательно также, что на парламентских выборах в сентябре 2017 года правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ) набрала в Саксонии рекордные для себя 27 процентов голосов, опередив все остальные партии.

Если правда, как говорит представитель саксонской полиции Томас Гайтер (Thomas Geither), что "полиция - это срез общества", то выходит, что из 100 тысяч саксонских правоохранителей 27 тысяч проголосовали за правых популистов. Немецкие политологи, впрочем, считают, что доля саксонских избирателей в полицейской униформе, симпатизирующих АдГ, даже выше, чем в среднем в Саксонии.

Что грозит аудитору в трехцветной панаме?

Что же касается демонстранта в панаме, то министр внутренних дел Саксонии попросил его прервать отпуск, чтобы ответить на вопросы и прояснить ситуацию. После этого, заявил министр, можно будет "принимать решение о дальнейших мерах". Крайняя в таких случаях - увольнение.

Дело в том, что по немецким законам работник, состоящий на государственной службе, даже не будучи чиновником, обязан и в свое свободное время оставаться политически лояльным своему работодателю, то есть государству и его институтам. Он волен участвовать в демонстрациях и акциях протеста, высказывать свое личное мнение, но не имеет права состоять членом партии, отвергающей конституционный порядок Германии, или выступать на митинге с призывами его смены.

Движение Pegida, правда, не отнесена в Германии к антиконституционным организациям, но, как отмечает заместитель председателя Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубики (Wolfgang Kubicki), это и не просто организация, выражающая протест. Pegida, считает он, это "организация, в целом ставящая под вопрос демократическую систему в Германии". Поэтому Кубики требует привлечь аудитора из уголовной полиции к дисциплинарной ответственности и уволить с государственной службы.

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