Правые популисты из девяти стран создали фракцию в Европарламенте

Депутаты от правопопулистских партий из девяти стран ЕС создали в Европарламенте новую фракцию под названием "Идентичность и демократия" (ID). На данный момент в нее вошли 73 депутата, заявил в четверг, 13 июня, председатель фракции Марко Цанни из итальянской "Лиги". Его заместителями избраны сопредседатель немецкой "Альтернативы для Германии " (АдГ) Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) и генеральный секретарь французского "Национального объединения" Николя Бэ.

Девять партий

Большинство членов новой фракции - итальянские депутаты из "Лиги", они получили 28 мандатов в Европарламенте. Французские правые популисты имеют 22 места, немецкие - 11. Помимо трех наиболее многочисленных правопопулистских партий в актуальном составе Европарламента в новую фракцию вошли Австрийская партия свободы, "Фламандский интерес" из Бельгии, "Истинные финны", Датская народная партия, чешская "Свобода и прямая демократия" и Консервативная народная партия Эстонии.

По словам Йорга Мойтена, целью новой фракции не является раскол ЕС. "Мы хотим и будем работать конструктивно", - пообещал немецкий депутат. Вместе с тем, одной из составляющих работы в Европарламенте является способность сказать "нет", поскольку многие из решений являются "нонсенсом", указал он. "Мы здесь не для того, чтобы искать друзей", - добавил Мойтен.

Пятая по численности фракция Европарламента

Тем самым правопопулистская фракция стала пятой по численности в новом составе Европарламента после консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых". Таким образом ультраправым не удалось достичь своей цели стать третьей силой парламента ЕС, о которой перед майскими выборами заявлял лидер итальянской "Лиги" Маттео Сальвини.

Тем не менее блок националистов в Европарламенте теперь значительно более многочисленный: у его предшественника - фракции "Европа наций и свобод" - было лишь 36 мандатов. Численность депутатов выросла, прежде всего, за счет роста поддержки итальянской "Лиги", а также перехода немецких депутатов, ранее входивших в альянс с британскими евроскептиками.

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