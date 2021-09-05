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Православие

A demonstrator walks in front of a barricade set on fire during a protest against the enthronement of Bishop Joanikije in Cetinje, Montenegro, September 5, 2021. REUTERS/Stevo Vasiljevic

В ходе протестов против СПЦ в Черногории пострадали десятки человек 05.09.2021

В черногорском городе Цетине 5 сентября продолжились массовые протесты против интронизации в местном монастыре митрополита Сербской православной церкви Иоанникия.
Demonstrators set up a barricade during a protest against the enthronement of Bishop Joanikije in Cetinje, Montenegro, September 4, 2021. REUTERS/Stevo Vasiljevic

В Черногории протестуют из-за церемонии Сербской православной церкви 05.09.2021

В черногорском Цетине сотни человек прорвали полицейское оцепление и строят баррикады. Они протестуют против проведения в их стране интронизации митрополита Иоанникия.
Bad Ems, Russ.-Orthodox. Kirche, Rheinl.-Pfalz, Germany | Verwendung weltweit

Какие русские храмы в Германии являются Всемирным наследием? 28.07.2021

Эти православные церкви являются не только действующими храмами, но и свидетельствами давних и тесных связей между Германией и Россией.
Die russische Kolonie Alexandrowka liegt im Norden der Stadt Potsdam. König Friedrich Wilhelm III. von Preußen ließ es in den Jahren 1826/27 für die letzten zwölf russischen Sänger eines ehemals aus 62 Soldaten bestehenden Chores anlegen. Copyright: DW / Maksim Nelioubin.

Русские православные храмы в Германии 28.07.2021

Русские православные храмы есть во многих немецких городах.

5-D6-M2-1910 (377122) Darmstadt, Ausstellungsgeb.u.Hochzeitst. Darmstadt (Hessen), Künstlerkolonie Mathildenhöhe, Ausstellungsgebäude mit Hochzeitsturm (erb.1906-08; Arch.: Josef Maria Ol- brich). - Gesamtansicht von Südwesten. - Bildpostkarte (nach kolorierter Photo- graphie), undat. (um 1910). F: Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtim Darmstadt (Hesse), colonie d'artistes 'Mathildenhöhe', bâtiment d'exposition avec 'Hochzeitsturm' ('tour du mariage ' constr. 1906-08 ; arch.: Josef Maria Olbrich).- Vue d' ensemble vers le sud-ouest. - Carte postale illustrée (d'ap. photographie coloriée), v. 1910.

"Свадебная башня" и другие новички из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
Колония художников и Свадебная башня на холме Матильды в Дармштадте

Комплекс на холме Матильды - в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО 26.07.2021

Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины... Итак, комплекс на холме Матильды включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Russian Orthodox Patriarch Kirill (C, in white) leads believers in a nightime procession marking 100 years since the Bolsheviks shot dead Tsar Nicholas II and his family after he abdicated outside Yekaterinburg early on July 17, 2018. - The powerful church leader led the procession that began in the early hours from the murder site to a monastery commemorating the victims outside the city of Yekaterinburg just east of the Ural mountains. Another 20,000 people joined the commemorations when the procession arrived at the monastery in Ganina Yama after covering the distance of 21 kilometres (13 miles). (Photo by Vlad LONSHAKOV / AFP) (Photo credit should read VLAD LONSHAKOV/AFP/Getty Images)

В Екатеринбурге прошел крестный ход в память о царской семье 17.07.2021

В годовщину гибели семьи императора Николая II в столице Урала состоялось запрещенное властями из-за угрозы коронавируса шествие, ставшее кульминацией фестиваля “Царские дни”.
Worshipers with candles attend a religion procession celebrating Orthodox Easter at the Rogozhsky spiritual center of the Russian Orthodox Old-Rite Church in Moscow, Russia, Sunday, May 2, 2021. Eastern Orthodox churches observe the ancient Julian calendar, and this year celebrate the Orthodox Easter on May 2. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr.)

Православные христиане по всему миру празднуют Пасху 02.05.2021

В России патриарх Кирилл, поздравляя верующих со Светлым Христовым Воскресением, связал пасхальную весть с надеждой на преодоление пандемии.
Russian Orthodox Church Patriarch Kirill looks during a service at the construction site of a new St. Spyridon cathedral in Nagatino, Moscow, Russia, Tuesday, March 27, 2012. (Foto:Mikhail Metzel/AP/dapd)

Патриарх Кирилл неожиданно резко предостерег власть от превращения в тиранию 01.05.2021

Гордыня и превозношение способствуют превращению власти в тиранию, заявил патриарх Кирилл в предпасхальной проповеди. Критики Русской православной церкви не раз указывали на ее близость к власти.
Das Kreuz der Kapelle ist mit einer starken Unterbelichtung im Gegenlicht der kräftigen Spätherbst-Sonne am 06.11.2017 in Darmstadt (Hessen) aufgenommen worden. Der Sakralbau wurde von 1897 bis 1899 im Auftrag des Zaren Nikolaus II. von Russland auf der Mathildenhöhe errichtet. Die Kapelle wird für russisch-orthodoxe Gottesdienste genutzt. Foto: Andreas Arnold/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Комментарий: Телевидение РПЦ бьет по "диссидентам" 12.04.2021

Ужесточение политического режима в России коснется и церкви. Если раньше иерархия терпела несогласных с официальной позицией, то этим временам, похоже, наступает конец, считает Константин Эггерт.
3014904 01/24/2017 Andrey Kuraev, Protodeacon of the Russian Orthodox Church, author, theologian, philosopher, during the seminar State and Cultural Diversity: Challenges of the First Half of the 19th Century in National Research University Higher School of Economics (NRU HSE). Kirill Kallinikov/Sputnik

Патриарх Кирилл отсрочил лишение протодиакона Кураева сана 05.04.2021

Суд Московской городской епархии нашел в заявлениях Андрея Кураева признаки клеветы. Патриарх Кирилл ввел мораторий на указ о лишении протодиакона сана, чтобы тот мог пересмотреть свои взгляды.

Кто станет новым патриархом православной церкви Сербии? (17.02.2021) 17.02.2021

18 февраля Сербская православная церковь начнет выбирать нового патриарха. Согласно опросам, многие сербы хотели бы, чтобы им стал епископ Дюссельдорфа Григорий.

Serhij Horobtsov - Priester der Orthodoxen Kirche der Ukraine

Как работает Православная церковь Украины в Донбассе: интервью со священником 17.02.2021

Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами - например, работают в полиции или на шахте? Есть ли у ПЦУ приходы в "ДНР"? Интервью DW с Митрополитом Донецким и Мариупольским Сергием.
Kathleen Lebsa aus Darmstadt zieht ihre kleine Tochter Antonia mit einem Schlitten über die verschneite Mathildenhöhe mit der Russischen Kapelle.

Царский храм в Дармштадте, или Зима на холме Матильды (фото) 13.01.2021

Храм на этих зимних фотографиях - русский православный, но сделаны они не в России, а на родине последней российской императрицы Александры Федоровны в немецком Гессене.
January 6, 2019*** Bosnian Orthodox priest Marko Males leads a mass on the eve of Orthodox Christmas in Church of the Holy Mother of God in Zenica, Bosnia and Herzegovina, January 6, 2019. REUTERS/Dado Ruvic

Православные по всему миру встретили Рождество Христово 07.01.2021

В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.
05.01.2017+++Hannover, Deutschland+++ Sternsingerinnen und Sternsinger aus acht katholischen Pfarrgemeinden der Stadt und der Region Hannover werden am 05.01.2017 vom niedersächsischen Ministerpräsidenten in der Staatskanzlei in Hannover (Niedersachsen) empfangen. Das Motto der 59. Sternsinger-Aktion 2017 lautet: Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung _ in Kenia und weltweit! Foto: Holger Hollemann/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Что празднует Европа в дни православного Рождества 06.01.2021

6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что-то будет отмечаться даже несмотря на пандемию.
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