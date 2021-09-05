Православие

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
В черногорском городе Цетине 5 сентября продолжились массовые протесты против интронизации в местном монастыре митрополита Сербской православной церкви Иоанникия.
В черногорском Цетине сотни человек прорвали полицейское оцепление и строят баррикады. Они протестуют против проведения в их стране интронизации митрополита Иоанникия.
Эти православные церкви являются не только действующими храмами, но и свидетельствами давних и тесных связей между Германией и Россией.
Русские православные храмы есть во многих немецких городах.
Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины, - ЮНЕСКО рассмотрел заявку Германии и включил комплекс на холме Матильды в список Всемирного наследия.
Колония художников, "Свадебная башня", православная церковь Святой Марии Магдалины... Итак, комплекс на холме Матильды включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В годовщину гибели семьи императора Николая II в столице Урала состоялось запрещенное властями из-за угрозы коронавируса шествие, ставшее кульминацией фестиваля “Царские дни”.
В России патриарх Кирилл, поздравляя верующих со Светлым Христовым Воскресением, связал пасхальную весть с надеждой на преодоление пандемии.
Гордыня и превозношение способствуют превращению власти в тиранию, заявил патриарх Кирилл в предпасхальной проповеди. Критики Русской православной церкви не раз указывали на ее близость к власти.
Ужесточение политического режима в России коснется и церкви. Если раньше иерархия терпела несогласных с официальной позицией, то этим временам, похоже, наступает конец, считает Константин Эггерт.
Суд Московской городской епархии нашел в заявлениях Андрея Кураева признаки клеветы. Патриарх Кирилл ввел мораторий на указ о лишении протодиакона сана, чтобы тот мог пересмотреть свои взгляды.
18 февраля Сербская православная церковь начнет выбирать нового патриарха. Согласно опросам, многие сербы хотели бы, чтобы им стал епископ Дюссельдорфа Григорий.
Почему многие священники ПЦУ в Донбассе занимаются и мирскими делами - например, работают в полиции или на шахте? Есть ли у ПЦУ приходы в "ДНР"? Интервью DW с Митрополитом Донецким и Мариупольским Сергием.
Храм на этих зимних фотографиях - русский православный, но сделаны они не в России, а на родине последней российской императрицы Александры Федоровны в немецком Гессене.
В условиях пандемии коронавируса в РПЦ пожилых верующих призвали отказаться от посещения рождественских служб и вместо этого смотреть их прямые трансляции.
6-7 января Русская православная церковь отмечает Рождество. Но эти дни и в западноевропейских странах являются праздничными. Что-то будет отмечаться даже несмотря на пандемию.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact