Правопопулисты могут усилить присутствие в парламенте Эстонии

В Эстонии в воскресенье, 3 марта, проходят выборы в парламент страны - рийгикогу. Избирательные участки будут открыты до 20 часов по местному времени (21.00 мск). На 101 депутатский мандат претендуют 1099 кандидатов от 10 политических партий.

Предварительное электронное голосование, в котором участвовали 39,3 процента избирателей, завершилось 27 февраля. Среди опрошенных участников электронного голосования 29,9 процента проголосовали за оппозиционную Партию реформ, сообщает "Интерфакс". За ней следуют ведущая правящая Центристская партия (22,3 %), правопопулистская Консервативная народная партия (EKRE), еще одна правящая Социал-демократическая партия (SDE), набравшие по 13,4 процента.

За партию Isamaa ("Отечество"), также представленную в правительственной коалиции, проголосовали 11,8 процента. Не входящая в парламент партия Eesti 200, согласно опросам проголосовавших, получила 4 процента голосов, "Зеленые", Свободная партия и партия "Богатство жизни" - около или чуть более 1 процента.

Правые могут усилить присутствие в парламенте Эстонии

Согласно прогнозам, в воскресенье Консервативная народная партия Эстонии может набрать еще больше голосов. Программа этой партии построена на антииммигрантской риторике и популистских обещаниях.

Право голоса на парламентских выборах имеют свыше 950 тысяч эстонцев старше 18 лет.

Парламент Эстонии избирают на 4 года. С 2015 года председателем рийгикогу является Эйки Нестор.

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