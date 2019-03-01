 Правопопулисты могут усилить присутствие в парламенте Эстонии | Новости из Германии о Европе | DW | 03.03.2019

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Европа

Правопопулисты могут усилить присутствие в парламенте Эстонии

На 101 мандат претендуют 1099 кандидатов от 10 партий. Согласно опросам, Консервативная народная партия Эстонии может увеличить свое присутствие в рийгикогу. Его депутатов избирают на 4 года.

Женщина голосует на одном из избирательных участков в Таллине 3 марта 2019 года

На одном из избирательных участков в Таллине

В Эстонии в воскресенье, 3 марта, проходят выборы в парламент страны - рийгикогу. Избирательные участки будут открыты до 20 часов по местному времени (21.00 мск). На 101 депутатский мандат претендуют 1099 кандидатов от 10 политических партий.

Предварительное электронное голосование, в котором участвовали 39,3 процента избирателей, завершилось 27 февраля. Среди опрошенных участников электронного голосования 29,9 процента проголосовали за оппозиционную Партию реформ, сообщает "Интерфакс". За ней следуют ведущая правящая Центристская партия (22,3 %), правопопулистская Консервативная народная партия (EKRE), еще одна правящая Социал-демократическая партия (SDE), набравшие по 13,4 процента.

Контекст

Подать налоговую декларацию, записать ребенка в школу, проголосовать на выборах - в Эстонии все это можно сделать, имея под рукой всего лишь смартфон или ноутбук. (02.11.2017)

О распаде СССР в Эстонии мало кто сожалеет. Русские, живущие здесь, вполне лояльны, хотя нередко по-разному оценивают прошлое и нынешнее время. А ведь когда-то крохотная страна слыла витриной Советского Союза. (03.08.2011)

За партию Isamaa ("Отечество"), также представленную в правительственной коалиции, проголосовали 11,8 процента. Не входящая в парламент партия Eesti 200, согласно опросам проголосовавших, получила 4 процента голосов, "Зеленые", Свободная партия и партия "Богатство жизни" - около или чуть более 1 процента.

Правые могут усилить присутствие в парламенте Эстонии

Согласно прогнозам, в воскресенье Консервативная народная партия Эстонии может набрать еще больше голосов. Программа этой партии построена на антииммигрантской риторике и популистских обещаниях.

Право голоса на парламентских выборах имеют свыше 950 тысяч эстонцев старше 18 лет.

Парламент Эстонии избирают на 4 года. С 2015 года председателем рийгикогу является Эйки Нестор.

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    Автор: Илья Коваль


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В 2017 году сразу в шести странах-членах Евросоюза проходят парламентские выборы. Главные интриги и итоги выборов во Франции, Германии и не только - в фотогалерее DW. (01.03.2017)  

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