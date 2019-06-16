 Правому популисту из АдГ не удалось стать мэром немецкого Гёрлица | Новости из Германии о Германии | DW | 16.06.2019

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Германия

Правому популисту из АдГ не удалось стать мэром немецкого Гёрлица

Представитель ХДС Октавиан Урзу во втором туре голосования за пост мэра Гёрлица получает 55,1 процента голосов избирателей, а кандидат от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Себастьян Виппель - 44,9 процента.

На избирательном участке в Гёрлице, 15 июня 2019 года

Выборы обер-бургомистра Гёрлица, 15 июня 2019 года

На выборах обер-бургомистра города Гёрлиц в федеральной земле Саксония на востоке Германии побеждает представитель правящего в ФРГ Христианско-демократического союза (ХДС) Октавиан Урзу (Octavian Ursu). По предварительным результатам, кандидатуру 51-летнего уроженца Бухареста в ходе второго тура выборов в воскресенье, 16 июня, поддержали 55,1 процента участников голосования. При этом за кандидата от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Себастьяна Виппеля (Sebastian Wippel) проголосовали 44,9 процента избирателей.

В первом туре выборов, состоявшемся 26 мая, Виппель набрал 36,4 процента голосов избирателей. В поддержку Урзу высказались 30,3 процента. Второй тур выборов стал необходим, поскольку в первом ни один из кандидатов не получил более 50 процентов голосов.

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Правые популисты в Германии

В настоящее время правые популисты представлены в парламентах всех 16 федеральных земель. Больше всего мандатов "Альтернатива для Германии" имеет в восточных федеральных землях: Саксонии-Анхальте (21) и Мекленбурге - Передней Померании (13).

По данным, опубликованным избирательной комиссией после парламентских выборов в ФРГ в 2017 году, активнее всего за представителей этой партии голосуют в округах с высокой долей проживающих там пенсионеров. Значительное число голосов правопопулисты получают от тех, кто ранее либо не голосовал ни за кого, либо отдавал свой голос христианским партиям ХДС и ХСС.

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    Автор: Лина Эльтер, Максим Нелюбин


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Ссылки в интернете

Инфографика в газете Berliner Morgenpost

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