Правозащитник: Власть продолжит использовать статью за экстремизм против неугодных

Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о смягчении статьи об экстремизме. Об этом стало известно в среду, 3 октября. Президент предложил изменить ч. 1 статьи 282 УК РФ.

В случае принятия законопроекта уголовная ответственность за экстремизм, совершенный публично, в интернете или СМИ, будет наступать в том случае, если нарушение совершено более одного раза в течение года. Сейчас уголовная ответственность наступает сразу.

В интервью DW директор информационно-аналитического центра "Сова", который в том числе специализируется на применении антиэкстремистского законодательства в России, Александр Верховский назвал эти изменения "скромными" и "минималистичными".

Он уверен, что российские власти и дальше смогут использовать эту статью для борьбы с неугодными. Однако есть и плюсы: теперь от нее пострадает меньше случайных людей, уверен Верховский.

DW: Как правильно воспринимать новость о декриминализации статьи 282 - это победа гражданского общества или попытка власти сказать: "Ну, сейчас не 37-й год и вот вам доказательства"?

Александр Верховский

- Между этими двумя интерпретациями нет противоречия. Каждая сторона пытается добиться своего. Но если это и победа гражданского общества, то самая минимальная. Предлагаемые изменения скромны до невозможности. Когда мы начинали это обсуждать с подачи президента, обсуждение касалось не только 282-й статьи УК РФ, а в ней самой предлагались совершенно другие изменения. В результате предложена лишь вот эта частичная декриминализация.

- Некоторые наблюдатели говорят, что "из ста закрученных гаек сегодня просто раскрутили одну", согласны с этим?

- Да, одну, и только наполовину.

- Как думаете, почему Путин решился на это? Или все так и было спланировано изначально?

- Какие-то скрытые решения в этой сфере были приняты еще в прошлом году. То, что мы получили сейчас, - это только видимая их часть. Так, мы видим, что в 2018 году прекратился рост количества новых дел и по 282-й статье, и по другим антиэкстремистским статьям. И это вряд ли могло произойти само собой, это явно результат принятых еще зимой или осенью решений. Цель этих решений - притормозить вот этот бессмысленно размахнувшийся маховик.

- После второй публикации экстремистских материалов человек все-таки будет нести уголовную ответственность. Значит ли это, что статью смогут использовать в политических делах?

- Как раньше использовали, так и сейчас можно будет использовать. Я не думаю, что эти изменения приведут к тому, что нельзя будет привлечь к ответственности тех, кого власти захотят привлечь к ответственности. Что такое политические дела? Это там, где есть прямой политический заказ. Чего станет меньше? Случайных дел, которые заводятся на случайных людей просто для повышения отчетности.

- Что будет с делами по этой статье, которые в данный момент расследуются или находятся в судах, после того, как поправки станут законом?

- Думаю, что некоторые дела, которые сейчас расследуют, просто закроются. Это изменение является таким намеком сверху, что лишние дела надо закрыть. Я думаю, этот намек будет понят. Что будет с делами, которые находятся в судах, пока непонятно. Часть из них, видимо, вернут на доследование.

Важно, что новые поправки вводят понятие "однократного деяния". В том случае, когда человек один раз что-то запостил и больше ничего в его деле нет, дело, возможно, закроют. А если у него там много эпизодов, то суд может дело и не закрыть.

- Как вы считаете, остальные "экстремистские" статьи тоже должны быть переведены в раздел административной ответственности?

- Точно нужно перевести в "административку" оскорбление чувств верующих. Понятие "унижение достоинства" оставить только в Административном кодексе, а в уголовный не включать. Или злополучные "социальные группы" (которые часто, по мнению следователей, становятся объектами ненависти и вражды. - Ред.) тоже можно совсем убрать. Конечно, необходимо прекратить преследования и за публикацию свастики, когда речь не идет о пропаганде. Не знаю, согласятся ли на это законодатели.

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