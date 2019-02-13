Правозащитники требуют обеспечить безопасность ЛГБТ-активиста Кочеткова

Гражданский форум ЕС - Россия потребовал от властей России обеспечить безопасность одного из членов этой организации, директора программ "Российской ЛГБТ-сети" Игоря Кочеткова, и расследовать угрозы, поступающие в его адрес. Правление форума возмущено молчанием и бездействием властей и также требует в целом "предоставить благоприятные условия для деятельности правозащитников и журналистов в России", говорится в заявлении, размещенном на его сайте во вторник, 12 февраля.

После того как Кочетков подал жалобу в Следственный комитет России с требованием расследовать преследования геев и других представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне, в интернете появилась видеозапись с угрозами в его адрес. На ней член чеченского проправительственного движения "Ноев ковчег" Али Басханов обещает правозащитнику "конечную остановку", если тот "выйдет из электрички", направляющейся в Чечню.

Преследования ЛГБТ-сообщества в Чечне

Первые сообщения о преследованиях гомосексуалов в Чечне появились в апреле 2017 года, отмечает Гражданский форум ЕС - Россия. По данным "Российской ЛГБТ-сети", не менее 100 человек были арестованы и подвергнуты пыткам, приведшим в некоторых случаях к смертельному исходу. Около 150 человек были эвакуированы из региона. Преследования возобновились, предположительно, в декабре 2018 года, когда, по данным Сети, в Чечне были задержаны около 40 представителей ЛГБТ-сообщества. Их избивали и подвергали пыткам, по меньшей мере двое из них скончались в заключении.

Журналисты "Новой газеты", обнародовавшей факты преследований в 2017 году, получили предупреждения из Чечни, в том числе от чеченского министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулата Умарова, указывается далее в сообщении.

Гражданский форум ЕС - Россия был основан в 2011 году для развития сотрудничества между НКО и их более активного участия в диалоге между Евросоюзом и РФ. Сейчас в нем участвуют более 153 неправительственных организаций из России и европейских стран.

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