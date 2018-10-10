Правозащитники: Россия собирает в Крыму заложников для обмена с Украиной

В 2019 году в Крыму незаконно лишили свободы 43 человека, большинство из них по религиозным убеждениям. Об этом говорится в отчете Крымской правозащитной группы.
Правозащитники констатируют ухудшение в Крыму ситуации с соблюдением прав человека. Исследование Крымской правозащитной группы за 2019 год приводит факты незаконного заключения, пыток, преследований по религиозным убеждениям, запрета мирных собраний, блокирования доступа к СМИ.
Количество заключенных растет
В документе, который был представлен 30 января в Киеве, указывается, что в течение 2019 года в Крыму зафиксировано незаконное лишение свободы 43-х человек из-за их политических или религиозных убеждений. Из них 36 человек обвинили в причастности к исламистским организациям, четырех - в подготовке диверсий и шпионаже в пользу Украины, двух - в участии в крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана и еще одного лишили свободы за якобы осквернение памятника российским войскам.
"В ПАСЕ европейские политики рассказывают нам, что с Россией уже можно договариваться, снимать санкции, потому что она делает какие-то положительные шаги. Вот, например, моряков освободили, политических крымских узников Сенцова, Кольченко. Однако наш годовой отчет показывает, что ничего к лучшему не изменилось. Так 11 человек из Крыма в прошлом году освободили, но больше сорока посадили за решетку", - отметила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.
По ее словам, властями аннексированного Крыма не расследуются факты насильственных исчезновений людей и загадочных смертей в СИЗО, в частности, Симферополя, где правозащитниками зафиксировано и документально подтверждено 25 смертей людей в течение 2014-2018 годов. Кроме этого, Крымская правозащитная группа зафиксировала, что заключенных фактически пытают в крымских СИЗО, сознательно не оказывая им медицинскую помощь и ограничивая в еде.
Преследования за религию
Правозащитники констатируют, что количество незаконных задержаний в Крыму ежегодно растет. По словам аналитика Крымской правозащитной группы Александра Седова, в 2019 году продолжились преследования жителей полуострова за участие в организации "Хизб-ут-Тахрир", которая в России признана террористической. За это в 2019 году были задержаны и лишены свободы 35 человек. "Россия в Крыму просто собирает заложников для дальнейшего обмена с Украиной и последующего снятия санкций. Тенденция показывает, что количество таких заложников в Крыму будет только увеличиваться", - предполагает Седов.
Он указывает на то, что на полуострове также продолжаются преследования участников религиозной организации "Свидетели Иеговы" и мусульман за миссионерскую деятельность. "Повод привлечения к ответственности один - то, что они читают мусульманскую религиозную литературу. Например, имаму запрещается проводить намаз в мечетях только потому, что он не зарегистрирован в подконтрольном оккупационной власти Крыма духовном управлении мусульман", - отмечает Александр Седов. По его словам, также в Крыму запрещается деятельность баптистов, сайентологов, кришнаитов. В 2019 году так называемые "мировые судьи" Крыма рассмотрели 26 административных производств о совершении обрядов в помещениях, которые не зарегистрированы законодательством РФ как культовые сооружения.
Украинские СМИ под запретом
В отчете правозащитников отмечается, что российская власть продолжает преследования в Крыму за свободу выражения мнения. "Российским властям удалось "выжать "из Крыма всех нелояльных журналистов, теперь там преследуют блогеров", просто людей, которые передают в соцсетях информацию о том, что происходит на полуострове", - объясняет медиаэксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова.
По ее словам, в 2019 году организация зафиксировала 21 факт преследования людей за демонстрацию запрещенной в России символики или опрометчивые высказывания. Например, блогера Евгения Гайворонского привлекли к административной ответственности за нецензурное высказывание в соцсети о российском президенте Владимире Путине. При этом, констатируют правозащитники, посты в соцсетях могут быть написаны даже еще до аннексии Крыма Россией. Кроме этого, правозащитный мониторинг показал, что крымские провайдеры блокируют доступ к 18-и украинским информационным сайтам, а сигнал украинского радиовещания полностью блокируется Россией в 19-и населенных пунктах северного Крыма.
Ольга Сотник отмечает, что большую часть информации о нарушениях прав человека на полуострове Крымская правозащитная группа собирает через своих представителей, которые непосредственно работают "в поле". Кто эти люди, и сколько их работает в Крыму, она не уточнила из соображений безопасности информантов. По ее словам, также организация собирает информацию через открытые источники, соцсети, крымские СМИ, официальные запросы в российские официальные структуры. "Вся информация документируется и уже является доказательствами по делам, которые рассматриваются или запланированы к рассмотрению в международных судебных инстанциях. Также мы предоставляем эту информацию международным партнерам Украины", - указывает Сотник.
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