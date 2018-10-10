Правозащитники: Россия собирает в Крыму заложников для обмена с Украиной

Правозащитники констатируют ухудшение в Крыму ситуации с соблюдением прав человека. Исследование Крымской правозащитной группы за 2019 год приводит факты незаконного заключения, пыток, преследований по религиозным убеждениям, запрета мирных собраний, блокирования доступа к СМИ.

Количество заключенных растет

В документе, который был представлен 30 января в Киеве, указывается, что в течение 2019 года в Крыму зафиксировано незаконное лишение свободы 43-х человек из-за их политических или религиозных убеждений. Из них 36 человек обвинили в причастности к исламистским организациям, четырех - в подготовке диверсий и шпионаже в пользу Украины, двух - в участии в крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана и еще одного лишили свободы за якобы осквернение памятника российским войскам.

Зал заседаний ПАСЕ в Страсбурге

"В ПАСЕ европейские политики рассказывают нам, что с Россией уже можно договариваться, снимать санкции, потому что она делает какие-то положительные шаги. Вот, например, моряков освободили, политических крымских узников Сенцова, Кольченко. Однако наш годовой отчет показывает, что ничего к лучшему не изменилось. Так 11 человек из Крыма в прошлом году освободили, но больше сорока посадили за решетку", - отметила председатель правления Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник.

По ее словам, властями аннексированного Крыма не расследуются факты насильственных исчезновений людей и загадочных смертей в СИЗО, в частности, Симферополя, где правозащитниками зафиксировано и документально подтверждено 25 смертей людей в течение 2014-2018 годов. Кроме этого, Крымская правозащитная группа зафиксировала, что заключенных фактически пытают в крымских СИЗО, сознательно не оказывая им медицинскую помощь и ограничивая в еде.

Преследования за религию

Правозащитники констатируют, что количество незаконных задержаний в Крыму ежегодно растет. По словам аналитика Крымской правозащитной группы Александра Седова, в 2019 году продолжились преследования жителей полуострова за участие в организации "Хизб-ут-Тахрир", которая в России признана террористической. За это в 2019 году были задержаны и лишены свободы 35 человек. "Россия в Крыму просто собирает заложников для дальнейшего обмена с Украиной и последующего снятия санкций. Тенденция показывает, что количество таких заложников в Крыму будет только увеличиваться", - предполагает Седов.

Он указывает на то, что на полуострове также продолжаются преследования участников религиозной организации "Свидетели Иеговы" и мусульман за миссионерскую деятельность. "Повод привлечения к ответственности один - то, что они читают мусульманскую религиозную литературу. Например, имаму запрещается проводить намаз в мечетях только потому, что он не зарегистрирован в подконтрольном оккупационной власти Крыма духовном управлении мусульман", - отмечает Александр Седов. По его словам, также в Крыму запрещается деятельность баптистов, сайентологов, кришнаитов. В 2019 году так называемые "мировые судьи" Крыма рассмотрели 26 административных производств о совершении обрядов в помещениях, которые не зарегистрированы законодательством РФ как культовые сооружения.

Украинские СМИ под запретом

В отчете правозащитников отмечается, что российская власть продолжает преследования в Крыму за свободу выражения мнения. "Российским властям удалось "выжать "из Крыма всех нелояльных журналистов, теперь там преследуют блогеров", просто людей, которые передают в соцсетях информацию о том, что происходит на полуострове", - объясняет медиаэксперт Крымской правозащитной группы Ирина Седова.

По ее словам, в 2019 году организация зафиксировала 21 факт преследования людей за демонстрацию запрещенной в России символики или опрометчивые высказывания. Например, блогера Евгения Гайворонского привлекли к административной ответственности за нецензурное высказывание в соцсети о российском президенте Владимире Путине. При этом, констатируют правозащитники, посты в соцсетях могут быть написаны даже еще до аннексии Крыма Россией. Кроме этого, правозащитный мониторинг показал, что крымские провайдеры блокируют доступ к 18-и украинским информационным сайтам, а сигнал украинского радиовещания полностью блокируется Россией в 19-и населенных пунктах северного Крыма.

Ольга Сотник отмечает, что большую часть информации о нарушениях прав человека на полуострове Крымская правозащитная группа собирает через своих представителей, которые непосредственно работают "в поле". Кто эти люди, и сколько их работает в Крыму, она не уточнила из соображений безопасности информантов. По ее словам, также организация собирает информацию через открытые источники, соцсети, крымские СМИ, официальные запросы в российские официальные структуры. "Вся информация документируется и уже является доказательствами по делам, которые рассматриваются или запланированы к рассмотрению в международных судебных инстанциях. Также мы предоставляем эту информацию международным партнерам Украины", - указывает Сотник.

Смотрите также:

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Первые блокпосты Военнослужащие Госпогранслужбы Украины и десантных войск появились на трассах южной Херсонщины в конце февраля 2014 года - с начала беспорядков в Крыму. Опасаясь наступления российских войск с полуострова, они начали обустраивать здесь первые окопы и блокпосты.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Российские пункты пропуска В конце апреля 2014 года погранвойска ФСБ России открыли на административной границе с Крымом собственные пункты пропуска на полуостров. Украинские власти назвали эти действия незаконными, однако вынуждены были обустраивать собственные блокпосты. На фото: очередь из грузовиков на трассе Херсон - Армянск, 29 апреля 2014 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Перекрытый Северо-Крымский канал Одним из первых ответов украинских властей на аннексию Крыма было перекрытие Северо-Крымского канала - главного источника водоснабжения северной части полуострова. Формально украинское агентство водных ресурсов отказывается заключать соглашение с российскими структурами полуострова, так как не признает их юрисдикцию. На фото: строительство дамбы на пограничном участке канала, февраль 2015 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Поезда в Крым больше не ходят Железнодорожное сообщение с Крымом было прекращено в декабре 2014 года - формально из соображений безопасности. На полуостров заходили две железнодорожные ветки: восточная - через станцию Новоалексеевка, до нее до сих пор ходят поезда из Киева, Харькова и Запорожья; и западная - через станцию "Вадим", она после перекрытия пришла в упадок. На фото: пограничник на станции "Вадим", май 2014 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Пеший переход в Крым С 2016 года проезд через административную границу в Крым разрешен только для частного автотранспорта. Большинство граждан пересекает ее пешком, преодолевая от одного до трех километров между украинским и российским пунктами пропуска.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Блокада полуострова крымскотатарскими активистами В сентябре 2015 года крымскотатарские активисты начали так называемую "гражданскую блокаду" Крыма, перекрыв движение на трассах, ведущих на полуостров. Так они протестовали против сохранения торговых отношений между материком и аннексированным Крымом, а также против репрессий в отношении Меджлиса. Блокада закончилась в январе 2016 года после введения официального запрета на торговлю с Крымом.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Без электричества с материка Во время активной фазы блокады Крыма ее участники взорвали магистральные линии электропередач, идущие на полуостров от Каховской ГЭС. С тех пор электроснабжение полуострова со стороны материка прекращено. На фото: рабочие ремонтируют поврежденные линии, февраль 2016 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Общественный контроль После завершения блокады крымскотатарские активисты создали общественную организацию "Аскер", которая, по их словам, следит за работой пограничников и борется с коррупцией на таможне. На фото: штаб "Аскера" у КПВВ "Каланчак", лето 2016 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Минные поля вместо кукурузных Близость административной границы кардинально изменила жизнь населения окрестных сел. Около пятой части сельскохозяйственных земель Мирненской объединенной общины оказались в зоне пограничного контроля: теперь на полях, где выращивали кукурузу и подсолнечник, заложены мины и установлены укрепления.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани "Крымский титан" Завод "Крымский титан", принадлежащий олигарху Дмитрию Фирташу, расположен прямо на административной границе, но юридически зарегистрирован в крымском городе Армянск. Жителям херсонских сел, несмотря на проблемы с переходом административной границы, удавалось работать на предприятии до конца 2016 года.

Административная граница с Крымом: пять лет жизни на грани Загрязнение воздуха и химические отравления В августе-сентябре 2018 года, вероятно, из-за выбросов с "Крымского титана", местные жители начали обращались в больницы с признаками химического отравления. Из Армянска и соседних херсонских сел эвакуировали детей. Расследование причин случившегося пока не завершено по обе стороны админграницы. На фото: школьницы из села Преображенка в защитных масках возвращаются домой после отмены занятий. Автор: Игорь Бурдыга

