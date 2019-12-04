Правозащитники: Быть общественным активистом в Украине опасно

В Украине в прошлом году зафиксировали 83 случая преследования правозащитников и общественных активистов. Это на три случая меньше, чем в 2018 году. Хотя и несущественное, но фактическое уменьшение количества нападений и преследований произошло не благодаря действиям украинских властей, а из-за общественного резонанса. Об этом говорится в представленном в понедельник, 27 января, в Киеве в докладе "Положение правозащитников и общественных активистов в Украине в 2019 году", подготовленном Украинским Хельсинским союзом по правам человека, Центром прав человека Zmina при поддержке Freedom House.

Активная жизненная позиция опасна

В июне 2019 года в Черкассах убили журналиста Вадима Комарова, который разоблачал коррупцию и злоупотребления местных властей. Всего же в течение прошлого года зафиксировано 25 случаев физических нападений на активистов, отмечают авторы доклада.

Чаще всего правозащитники подвергались угрозам, запугиванию и давлению из-за своей деятельности - документ фиксирует 29 подобных случаев. Причем в 11 случаях уничтожали и наносили вред имуществу активистов, столько же раз препятствовали мирным акциям. Были зафиксированы также: юридическое преследование правозащитников, препятствование деятельности общественной организации, незаконные задержания и обыски.

Исследователи отмечают, что самым рискованным видом деятельности правозащитников в прошлом году оказалась защита прав ЛГБТ. Кроме того, активистов преследовали за антикоррупционные расследования, противодействие незаконному строительству, за защиту окружающей среды, прав женщин и национальных меньшинств.

Безусловным лидером по количеству инцидентов стал город Киев, где отмечено 32 случая преследований активистов. Много подобных инцидентов произошло также в Одесской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Безнаказанность побуждает к новым преступлениям

"Быть активистом в Украине опасно. И главная причина этого - безнаказанность, поскольку все случаи, которые не расследуются эффективно, побуждают других препятствовать активистам", - отмечает аналитик Украинского Хельсинкского союза по правам человека Мирослав Лавринок.

Председатель Центра прав человека Zmina Татьяна Печончик отмечает, что правоохранительные органы в основном не открывают или должным образом не расследуют уголовные дела по нападениям или преследованию общественных активистов. Хотя, как говорится в исследовании, среди идентифицированных преследователей больше всего представителей праворадикальных групп. По меньшей мере в 18 случаях они осуществляли преследования открыто, хвастаясь этим в соцсетях, что позволяет правоохранительным органам их легко идентифицировать.

Но, по мнению Печончик, представители полиции и прокуратуры не хотят или не в состоянии определить виновных, провести эффективное расследование и довести дело до передачи в суд. С другой стороны, отмечает она, есть случаи, когда сами потерпевшие не сообщают в полицию о потенциальных преступлениях, потому что боятся за свою безопасность или сомневаются, что правоохранители всерьез воспримут их заявление. Поэтому большинство злоумышленников так и не привлечены к ответственности, говорят исследователи.

Дело Гандзюк помогает

Правозащитники отмечают, что осведомленность общества об опасностях, угрожающих активистам в Украине, в 2019 году значительно возросла после смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк в ноябре 2018 года. Ее облили концентрированной серной кислотой. От полученных ожогов женщина вскоре скончалась.

Опрос, проведенный Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива показал, что теперь 84 процента украинцев назвали нападения на гражданских активистов серьезной проблемой, а 77 процентов считают, что быть активистом - опасно.

"Общественный резонанс, вызванный убийством Гандзюк, помог добиться продвижения в этом деле", - говорит Игорь Васильев, народный депутат из фракции "Слуга народа", председатель временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады Украины по осуществлению парламентского контроля за расследованиями нападений на Гандзюк и других общественных активистов. По его словам, сейчас ВСК следит за 17 делами о преследованиях правозащитников, однако в ближайшее время этот список будет значительно расширен.

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