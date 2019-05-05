 Правительство ФРГ убрало запрет на гражданство для многоженцев из законопроекта | Новости из Германии о Германии | DW | 05.05.2019

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Германия

Правительство ФРГ убрало запрет на гражданство для многоженцев из законопроекта

МВД и Минюст Германии разошлись во мнениях по норме о запрете на гражданство для тех, кто живет в полигамных браках. В итоге запрет из законопроекта убрали.

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Новый проект закона о гражданстве Германии предусматривал, что его не смогут получить иностранцы, у которых есть более одного супруга. Теперь эта норма из проекта вычеркнута, сообщает в воскресенье, 5 мая, газета Welt am Sonntag со ссылкой на министерства внутренних дел и юстиции. Далее документ поступит на рассмотрение в парламент.

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За норму о запрете на гражданство для многоженцев выступает МВД Германии, его предложение не поддержало министерство юстиции. В ответ на критику в Минюсте назвали "самоочевидным" то, что, согласно Конституции ФРГ, о выдаче гражданства многоженцам "не может быть и речи". В МВД же собираются внести этот запрет, но уже не в этот законопроект.

Многоженство в Германии запрещено, однако о таких случаях редко становится известно и так же редко они доходят до суда. Кроме того, наказуемо только заключение повторного брака на территории Германии без расторжения предыдущего, но не полигамный брак, который заключен в другой стране и по факту продолжается в ФРГ. Под норму также не подпадают браки, зарегистрированные не органами власти Германии, а имамами.

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF) Германии не располагает данными о том, сколько прибывших в страну мигрантов и просителей убежища живут в полигамных браках.

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    Автор: Ирина Филатова


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