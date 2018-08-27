Правительство ФРГ осудило нападения на мигрантов в Хемнице

Около 800 человек собрались в центре Хемница после призывов "выступить против преступлений, совершаемых иностранцами". Они нападали на полицию и мигрантов.
Правительство Германии резко осудило нападения праворадикалов на мигрантов и полицию в Хемнице. "Мы не потерпим этих скоплений людей для совершения противоправных действий, охоты на людей другой внешности, другого происхождения или попытки распространить на улицах ненависть, этому нет места в наших городах", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в понедельник, 27 августа. "Тому, что произошло в Хемнице, нет места в нашем правовом государстве", - добавил Зайберт.
В ночь на 26 августа в Хемнице в результате потасовки нескольких человек различных национальностей погиб 35-летний мужчина. После этого около 800 человек устроили митинг и шествие в центре города, откликнувшись на призывы в соцсетях "выступить против преступлений, совершаемых иностранцами". В ходе акции они бросали бутылки в полицию, а также, по данным СМИ, нападали на мигрантов. Полиция города официально данные об этих нападениях пока не подтверждала.
В сообщении полиции от 26 августа говорится, что по итогам произошедшего в Хемнице рассматриваются два заявления о телесных повреждениях, одно об угрозах и еще одно о сопротивлении действиям представителя власти.
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