 Правительство ФРГ осудило любые проявления насилия на улицах страны | Новости из Германии о Германии | DW | 02.01.2019

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Германия

Правительство ФРГ осудило любые проявления насилия на улицах страны

Правительство Германии осудило нападения соискателей убежища на прохожих и наезд водителя - гражданина ФРГ на пешеходов. "У нас нет места экстремизму", - заявили в Берлине.

На месте происшествия в Ботропе

На месте происшествия в Ботропе

Правительство ФРГ осудило нападения на прохожих в баварском городе Амберг и наезд на пешеходов в городе Ботроп в земле Северный Рейн - Вестфалия, как и "любое проявление насилия". В Германии нет места экстремизму и нетерпимости, "независимо от того, какая сторона их проявляет", подчеркнула в среду, 2 января, заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Мартина Фитц (Martina Fietz). По ее словам, федеральное правительство делает все для бескомпромиссной борьбы с такими явлениями.

Контекст

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В городах Ботроп и Эссен на западе Германии в ночь на 1 января водитель легкового автомобиля совершил четыре наезда на пешеходов. 50-летний гражданин ФРГ нанес тяжкие телесные повреждения пятерым прохожим, среди которых были граждане Сирии и Афганистана. Мужчину задержали, а 2 января был выдан ордер на его арест.

Ранее, 29 декабря, четверо пьяных юношей в возрасте от 17 до 19 лет из Афганистана, Сирии и Ирана нанесли легкие телесные повреждения в общей сложности 12 прохожим в районе вокзала и исторического цента города Амберг в Баварии. При задержании они оказали сопротивление полиции, с 30 декабря молодые люди находятся в СИЗО. Мотивы нападений пока неизвестны.

Глава МВД ФРГ требует ужесточить миграционные законы

После инцидента в Амберге министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) призвал ужесточить миграционное законодательство. "Такую немотивированную жестокость мы терпеть не намерены", - заявил Зеехофер в интервью изданию Bild, опубликованном 2 января. Если просители убежища совершают преступления, они должны покинуть страну, а если действующие законы этой меры не предусматривают, их следует изменить, отметил глава МВД ФРГ. Он пообещал внести свои предложения на рассмотрение правящей коалиции. Наезд гражданина Германии на пешеходов в Ботропе Зеехофер не комментировал.

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    Автор: Ирина Филатова


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