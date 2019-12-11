 Правительство ФРГ опровергло заявление Путина об убитом в Берлине чеченце | Новости из Германии о Германии | DW | 11.12.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Правительство ФРГ опровергло заявление Путина об убитом в Берлине чеченце

По данным правительства Германии, Москва не обращалась к ФРГ с просьбой об экстрадиции бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого в августе в Берлине.

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Париже на саммите в нормандском формате

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции в Париже на саммите в "нормандском формате"

Правительство Германии опровергло слова президента России Владимира Путина о том, что Москва обращалась к ФРГ с запросом о выдаче бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили, убитого летом в Берлине. "У нас нет никаких данных о подобном запросе об экстрадиции ", - заявил в среду, 11 декабря, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert).

По словам Зайберта, позиция Германии остается ясной. "Мы призываем российскую сторону к сотрудничеству (в вопросе расследования берлинского убийства. - Ред.) и просим предоставить нам информацию, имеющуюся в распоряжении России", - подчеркнул он. "Мы четко выразили наши ожидания на разных уровнях и ждем теперь, проявит ли российская сторона готовность к сотрудничеству", - добавил Зайберт.

Путин прокомментировал берлинское убийство

Владимир Путин впервые прокомментировал берлинское убийство 10 декабря на пресс-конференции в Париже, где проходил саммит в "нормандском формате" по вопросу конфликта в Донбассе. При этом президент РФ заявил, что российская сторона неоднократно ставила вопрос о выдаче Хангошвили, но не нашла "взаимопонимания" у немецких коллег. Он также отверг обвинения в том, что к убийству Хангошвили могли быть причастны российские спецслужбы, подчеркнув, что "это бандитская среда, и там может произойти все, что угодно". 

Контекст

Германия высылает двух дипломатов после убийства чеченца в Берлине. Может ли этот шаг отпугнуть Москву от убийств за рубежом, задается вопросом британский эксперт по спецслужбам Марк Галеотти. (04.12.2019)

По данным "Новой газеты", а также изданий Der Spiegel, The Insider, Bellingcat и центра "Досье", Вадим Красиков вместе с двумя сотрудниками группы ФСБ "Вымпел" в 2007 году совершил убийство бизнесмена в Карелии. (07.12.2019)

Вдова Зелимхана Хангошвили, убитого в Берлине, рассказала в интервью DW об угрозах, которым подвергалась ее семья на протяжении последних лет, и о попытках спецслужб убить ее мужа. (05.12.2019)

Высылку российских дипломатов Путин назвал "некорректной", заявив, что "неписаные законы" требуют принятия зеркальных мер. "Вы выслали наших дипломатов, мы высылаем ваших. Вот и все", - заявил Путин, отметив, что "не думает", что в российско-германских отношениях из-за этого события должен возникнуть какой-то кризис.

Убийство чеченца в Берлине

Зелимхан Хангошвили, являвшийся полевым командиром во время второй чеченской войны, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Предполагаемого убийцу задержали в Берлине в тот же день благодаря свидетельским показаниям.

Им оказался мужчина с российским паспортом на имя Вадима Соколова. Портал журналистских расследований The Insider 3 декабря сообщил, что Вадим Соколов - на самом деле 54-летний Вадим Красиков, которого Россия объявляла в розыск через Интерпол в 2014 году.

Расследование убийства взяла на себя Федеральная прокуратура Германии. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. В начале декабря Германия обвинила Москву в том, что она недостаточно сотрудничает в расследовании этого преступления и в связи с этим выслала двух российских дипломатов.

Смотрите также:

  • Александр Петров и Руслан Боширов, разыскиваемые по подозрению в отравлении Скрипалей

    "Новичок" и его жертвы

    Под подозрением - россияне

    5 сентября прокуратура Великобритании заявила, что располагает доказательствами того, что Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Британские власти не исключили, что эти имена - вымышленные.

  • Александр Петров и Руслан Боширов в кадре с камеры наблюдения

    "Новичок" и его жертвы

    Путь подозреваемых в Солсбери

    Британская полиция также заявила, что располагает многочисленными кадрами с камер наблюдения, на которых запечатлены подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов, - из аэропорта Гэтвик, со станции в Лондоне и с вокзала в Солсбери (на фото).

  • Упаковка и флакон от духов, в котором предположительно привезли Новичок на территорию Великобритании

    "Новичок" и его жертвы

    Тот самый флакон

    Также на сайте полиции было опубликовано фото упаковки и флакона от духов, в котором "Новичок" предположительно был доставлен на территорию Великобритании.

  • Больница в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    С чего все началось

    О нервно-паралитическом веществе советского производства "Новичок" мировые СМИ вспомнили весной 2018 года, после того как в британском городке Солсбери неподалеку от Лондона 4 марта были обнаружены без сознания пожилой мужчина и женщина с признаками сильного отравления. Ими оказались бывший двойной агент, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, живущий в Великобритании, и его дочь Юлия.

  • Сергей Скрипаль и его дочь Юлия

    "Новичок" и его жертвы

    Скрипалей удалось спасти

    По словам директора больницы в Солсбери, куда были доставлены Скрипали, они находились "в критическом состоянии". Однако, лечение, в эффективность которого не верили даже сами врачи, увенчалось успехом: в апреле Юлия Скрипаль была выписана из больницы, в мае госпиталь покинул ее отец.

  • Жанна Немцова и Борис Джонсон

    "Новичок" и его жертвы

    Споры о стране происхождения яда

    Тогдашний глава МИД Великобритании Борис Джонсон в интервью DW выразил уверенность в российском происхождения "Новичка", которым, как считают в Лондоне, отравили Скрипалей. Ранее об ответственности РФ за отравление заявила британский премьер-министр Тереза Мэй, выславшая из страны 23 российских дипломата. Ее примеру последовали еще 27 стран. Москва все обвинения решительно отвергла.

  • Вил Мирзаянов

    "Новичок" и его жертвы

    О "Новинчке" рассказал один из его создателей

    О разработанном в СССР нервно-паралитическом веществе мир впервые узнал из статьи газеты "Московские новости" в 1992 году. Ее соавтор - советский химик Вил Мирзаянов, один из разработчиков "Новичка". По его словам, "Новичок" "по меньшей мере в десять раз мощнее любого нервно-паралитического вещества". Позже Мирзаянов сообщил, что в России была произведена не одна тонна веществ группы "Новичок".

  • Госпиталь в Солсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Новый случай отравления под Солсбери

    4 июля полиция графства Уилтшир сообщила о новом случае отравления под Солсбери: 30 июня в городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены без сознания 44-летняя жительница Солсбери Дон Стерджес и 45-летний Чарли Роули из Эймсбери. Врачи предположили, что причиной стал прием пострадавшими некачественных наркотиков или передозировка. Полиция допустила возможный контакт с "неизвестным веществом".

  • Полиция Уилтшира в районе, где обнаружили пострадавших

    "Новичок" и его жертвы

    Опять "Новичок"

    Стерджес и Роули в критическом состоянии поместили в больницу в Солсбери, где проходили лечение Скрипали. В тот же день глава контртеррористического управления Скотланд-Ярда Нейл Басу сообщил, что причина отравления Стерджес и Роули - нервно-паралитическое вещество группы "Новичок", которым ранее отравили Скрипалей. По его словам, результаты исследования пришли из лаборатории Портон-Даун.

  • Полиция в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    Смерть Дон Стерджес

    8 июля британская Служба столичной полиции сообщила, что Дон Стерджес скончалась. Полиция начала расследование по обвинению в убийстве. СМИ предположили, что Стерджес и Роули могли найти контейнер, в котором в Солсбери был доставлен "Новичок", или шприц с остатками вещества. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя случившееся, отметил, что Россию в связи ним никто не упоминал.

  • Гэвин Уильямсон

    "Новичок" и его жертвы

    Новые обвинения в адрес России и опровержения Москвы

    9 июля министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, отвечая в парламенте на запрос о наличии угрозы для населения, заявил, что Россия виновна в смерти Дон Стерджес. "Простая истина в том, что Россия совершила атаку на британской территории, что привело к гибели британской подданной", - указал Уильямсон. МИД России назвал обвинения Уильямсона "мантрой" на тему "это сделали русские".

  • Заблокированная улица в Эймсбери рядом с домом жертв отравления

    "Новичок" и его жертвы

    Где хранился "Новичок"? Похоже, в склянке от парфюма

    Как британцы Чарли и Дон оказались связаны с ядом? Якобы подобрали некий флакон с парфюмом в парке, свидетельствует один из родственников. Но если это было так, то каким образом флакон с ядом попал в парк? Полиция пока не подтверждает версию о флаконе с духами, но подтвердила, что считает источником яда "небольшую емкость", найденную в доме Чарли Роули в Эймсбери.

  • Работа по сбору вещественных доказательств в доме пострадавших в Эймсбери

    "Новичок" и его жертвы

    400 предметов для анализа

    Всего полиция забрала из дома, где находились пострадавшие британцы, свыше 400 предметов в качестве улик и передала их лаборатории для анализа. Специалистам на месте приходится надевать специальные костюмы, чтобы избежать заражения. Тело в них быстро нагревается, так что фактическая работа в доме ограничена лишь двумя интервалами по 15 минут в день, сообщила газета The Guardian.

  • Паспортный контроль в аэропорту Хитроу в Лондоне K

    "Новичок" и его жертвы

    Исполнители преступления известны?

    19 июля в деле Скрипалей появились новые подробности. Британское информационное агентство Press Association сообщило, что Скотланд-Ярд идентифицировал исполнителей покушения. Следователи уверены, что подозреваемые - из России, говорится в сообщении агентства. Однако британский министр по вопросам безопасности Бен Уоллес опроверг эту информацию, назвав ее "дикой спекуляцией".

  • Спутниковый снимок Шихан

    "Новичок" и его жертвы

    Центр разработки химоружия в Шиханах будет закрыт

    Тем временем российский президент Владимир Путин распорядился с 1 января 2019 года упразднить закрытое административно-территориальное образование (ЗАТО) Шиханы в Саратовской области, где предположительно производилось отравляющее вещество "Новичок". Соответствующий указ президента был опубликовал 17 июля.

    Автор: Ирина Филатова, Фабиан Шмидт, Сергей Гуща


Смотреть видео 14:06

Почему высылка дипломатов РФ стала темой пресс-конференции Меркель и Токаева. DW Новости

Контекст

"Новичок" и его жертвы

Британские власти считают, что к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль ядом "Новичок" причастны россияне Александр Петров и Руслан Боширов. Этим же ядом была отравлена умершая британка Дон Стерджес.  

Ссылки в интернете

Статья DW о реакции немецких политиков на слова президента РФ Владимира Путина об убитом в Берлине чеченце Зелимхане Хангошвили

Статья DW о реакции немецких политиков на слова президента РФ Владимира Путина об убитом в Берлине чеченце Зелимхане Хангошвили  

Статья DW о том, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили

Статья DW о том, как президент РФ Владимир Путин прокомментировал убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили  

Аудио- и видеофайлы по теме

Почему высылка дипломатов РФ стала темой пресс-конференции Меркель и Токаева. DW Новости  

В Берлине в шоке: кто в России стоит за убийцей чеченского полевого командира? DW Новости  

Цугцванг Путина: как Меркель объяснила высылку дипломатов РФ из Берлина. DW Новости  

Реклама

Самые читаемые

Немецкого политика ужаснули слова Путина об убийстве в Берлине  

Умерла солистка Roxette Мари Фредрикссон  

Комментарий: "Нормандская встреча" в российском духе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно