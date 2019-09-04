Правительство ФРГ одобрило меры по защите насекомых

Правительство ФРГ одобрило каталог мер на ближайшие годы, призванный предотвратить вымирание пчел и других насекомых. "Мы, люди, сильно зависим от жизнедеятельности насекомых", - констатировала министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности ФРГ Свенья Шульце (Svenja Schulze) после заседания кабинета в Берлине в среду, 4 сентября.

В качестве одной из мер программа предусматривает запрет на применение пестицида глифосат к 31 декабря 2023 года, когда истечет срок разрешения на использование этого химиката на территории ЕС, а также ограничение использования всех других видов пестицидов.

Глифосат уничтожает сорняки и другие растения, поэтому экологи считают его вредным для экологического разнообразия. Эксперты также подозревают, что глифосат может вызывать раковые заболевания.

Запрет глифосата

Уже с 2020 года в Германии запретят использовать глифосат в домашних садах и общественных парках, а также в сельском хозяйстве перед сбором урожая. С 2021 года в заповедных и других охраняемых зонах, а также в национальных парках будет запрещено использовать химикаты для борьбы с сорняками и насекомыми.

На законодательном уровне одобренные кабинетом меры планируется принять в ближайшие месяцы.

Правительство ФРГ будет ежегодно выделять по 100 млн евро на дополнительные меры по защите насекомых на сельскохозяйственных землях и за их пределами. 25 млн евро выделяются под конкретные проекты по защите насекомых вне аграрного сектора. Еще 25 млн евро ассигнуется на научные исследования и мониторинг жизнедеятельности насекомых.

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