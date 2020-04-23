Правительство ФРГ: в Европе этим летом можно будет отдохнуть вне дома

Правительство Германии ожидает, что уже этим летом, несмотря на пандемию, туристам можно будет провести отпуск не только на родине, но и во многих странах Европы . Как заявил в воскресенье, 17 мая, в интервью газете Stuttgarter Zeitung комиссар федерального правительства по туризму Томас Барайс (Thomas Bareiß), "есть хорошие шансы, что мы сможем провести наши летние каникулы не только в Германии, но и в других европейских странах".

Барайс подчеркнул, что торопиться не нужно, особенно если речь идет о регионах Южной Европы. Однако он убежден, что после 14 июня возобновятся туристические поездки и авиаперелеты, сначала внутри Европы, а постепенно и на других направлениях. По словам комиссара правительства Германии, авиакомпании должны создать предпосылки для этого. Пограничный контроль с рядом стран уже ослаблен.

18 мая министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) хочет обсудить со своими коллегами из стран, которые пользуются у немцев популярностью для отдыха, как можно постепенно ослабить ограничения на туристические поездки. На видеоконференцию приглашены МИД Испании, Италии, Австрии, Греции, Хорватии, Португалии, Мальты, Словении, Кипра и Болгарии.

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