 Правительство Франции ушло в отставку | Новости из Германии о Европе | DW | 03.07.2020

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Европа

Правительство Франции ушло в отставку

После крупного успеха "зеленых" на муниципальных выборах президент Франции Эмманюэль Макрон намерен пересмотреть политику, сделав экологию одной из главных тем.

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп после победы на выборах мэра Гавра 28 июня

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп после победы на выборах мэра Гавра 28 июня

Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом в полном составе подало в отставку. Президент страны Эмманюэль Макрон принял прошение об отставке, сообщил в пятницу, 3 июля, Елисейский дворец.

Филипп и другие члены его кабинета продолжат выполнение своих обязанностей до назначения нового правительства, указывается далее в заявлении. Дата назначения нового кабинета министров пока не известна. 49-летний Филипп возглавлял правительство с мая 2017 года.

Ожидаемое решение после триумфа "зеленых"

Ранее Макрон уже дал понять, что такое решение будет возможным после сенсационного успеха французской партии "Европа-Экология-"Зеленые" на коммунальных выборах во Франции 28 июня. По результатам голосования, представители "зеленых" станут мэрами целого ряда крупных городов страны, в том числе Лиона, Марселя, Бордо и Страсбурга.

После поражения своих сторонников на муниципальных выборах Макрон заявил о намерении изменить политику правительства. Одной из главных тем в его работе теперь должна стать "экологическая перестройка". Кроме того, СМИ сообщали о разногласиях Макрона и Филиппа после того, как премьер-министр 28 июня победил на выборах мэра Гавра.

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