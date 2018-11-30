 Правительство Франции намерено пойти навстречу ″желтым жилетам″ | Новости из Германии о Европе | DW | 02.12.2018

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Европа

Правительство Франции намерено пойти навстречу "желтым жилетам"

Власти в Париже открыты для диалога, но не намерены менять свой курс, заявил представитель правительства Бенжамен Гриво. Во Франции третьи выходные подряд идут протесты против повышения цен на топливо.

Протестующие у Триумфальной арки в Париже 1 декабря

Протестующие у Триумфальной арки в Париже 1 декабря

Власти Франции намерены пойти навстречу движению "желтых жилетов", которые третьи выходные подряд протестуют против повышения цен на топливо. Французское правительство "открыто для диалога, однако не намерено менять свой курс", заявил его представитель Бенжамен Гриво в эфире радиостанции Europe 1 в воскресенье, 2 декабря.

В тот же день Елисейский дворец сообщил, что президент страны Эмманюэль Макрон поручил французскому премьер-министру Эдуару Филиппу провести встречу с представителями парламентских партий и участниками протестного движения. Кроме того, главе французского МВД Кристофу Кастанеру поручено подготовить органы правопорядка к дальнейшим протестам. При этом режим чрезвычайного положения вводиться не будет.

Первая встреча с "Желтыми жилетами" состоится 3 декабря, сообщил позднее аппарат премьер-министра Франции. В ней примут участие главы представленных в парламенте партий, а также мэр Парижа Анна Идальго.

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Крупнейшие за десятилетие беспорядки

В протестах во французской столице участвует около 10 тысяч человек. В первые выходные декабря в Париже были задержаны более 400 протестующих. Свыше 130 человек пострадали - в их числе 23 полицейских. В ходе крупнейших за десятилетие беспорядков отмечены случаи мародерства, поджога автомобилей и витрин. Многие розничные торговцы жалуются на убытки из-за снижения количества туристов.

Демонстранты из движения "Желтые жилеты" устраивают массовые акции протеста уже третьи выходные подряд. Помимо снижения цен на топливо, они требуют уменьшения налогового бремени и повышения минимального размера оплаты труда. Параллельно профсоюз CGT организует митинг протеста на площади Республики в Париже.

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    Автор: Вера Керн, Илья Коваль


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