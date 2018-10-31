 Правительство РФ и нефтяники договорились сдерживать цены на бензин | Новости из Германии о России | DW | 31.10.2018

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Россия

Правительство РФ и нефтяники договорились сдерживать цены на бензин

До конца года оптовые цены на бензин зафиксируют на уровне июньских показателей. В то же время вице-премьер РФ признал, что топливному рынку "нужны системные меры".

АЗС в Москве

АЗС в Москве (фото из архива)

Российское правительство и нефтяные компании договорились зафиксировать оптовые цены на бензин и дизель. Об этом в среду, 31 октября, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

По его словам, до конца года стоимость топлива будет снижена до уровня июньских показателей.

Затем - до 31 марта 2019 года - она будет расти в пределах прогнозируемой среднегодовой инфляции - "примерно 4-4,6 процента в год, без резких изменений", пояснил Козак.

Данный шаг позволит обеспечить необходимую маржу для АЗС.

Юридически соглашение будет оформлено в течение 24 часов, однако вступит в силу незамедлительно. При этом на введение заградительных пошлин, о котором говорил на заседании правительства премьер Дмитрий Медведев, российские власти пока не пойдут.

"Нужны системные меры"

В то же время договоренности предполагают обеспечение производства нефтепродуктов в размере, предусматривающем прибавку в 3 процента к уровню 2017 года соответствующего месяца. Реализация на внутреннем рынке также будет на уровне прошлого года с учетом дополнительных 3 процентов.

Контекст

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При этом Козак признал, что речь идет о временном решении. Топливному рынку "нужны системные меры, и мы будем над этим думать", подчеркнул он.

"У нас появился зазор по времени для того, чтобы до конца обсудить все возможные инструменты системного характера", - добавил вице-премьер.

РТС предупреждал о "неустойчивой" ситуации

Осенью топливный рынок оказался на грани кризиса. Нефтяники, которые все лето по договоренности с правительством не поднимали цены на своих заправках, отказались от дальнейшего сдерживания.

Российский топливный союз (РТС) еще в конце августа обращался с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором охарактеризовал сложившуюся на рынке ситуацию как "неустойчивую".

В РТС указывали на августовский скачок оптовых цен, а также заявляли, что опасаются негативного развития ситуации после того, как будет увеличен НДС (с 18 до 20 процентов с 1 января 2019 года) и реализованы меры по завершению налогового маневра (снижение таможенных пошлин на топливо одновременно с повышением налога на добычу полезных ископаемых).

Опасения вызывал и тот факт, что с 1 января 2019 года все же должны вырасти акцизы в тех объемах, которые планировались с 1 июля этого года.

"Ручного" управления может оказаться недостаточным, предостерегали в РТС еще в августе. 

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