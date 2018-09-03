Правительство Германии прокомментировало убийство Захарченко

Комментируя смерть в Донецке лидера самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР") Александра Захарченко, представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) указал, что Берлин в принципе осуждает применение насилия. "Прежде всего федеральное правительство, разумеется, очень внимательно наблюдает за ситуацией в Донбассе после убийства господина Захарченко", - заявил он в понедельник, 3 сентября, на пресс-конференции в германской столице.

Власти в Берлине призывают все стороны конфликта и впредь принимать конструктивное участие в переговорах - как в составе трехсторонней контактной группы, так и в "нормандском формате".

"Правительство ФРГ, канцлер, министр иностранных дел также будут продолжать участие в мирном процессе, - подчеркнул Зайберт. - Насильственная смерть господина Захарченко не делает усилия по внедрению минских договоренностей менее важными - скорее наоборот".

Лидер "ДНР"Александр Захарченко скончался 31 августа в больнице от ранений, полученных в результате взрыва в донецком ресторане "Сепар". В России в его убийстве обвиняют украинские спецслужбы. В свою очередь руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов заявил, что в Киеве допускают несколько версий произошедшего: это и внутренние криминальные конфликты в среде боевиков, и попытки спецслужб РФ устранить одиозную фигуру, которая, по его словам, "мешала россиянам и стала лишней".

Смотрите также:

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Стрит-арт как форма протеста С 11 июля по 6 августа 2014 на улицах Донецка появлялись персонажи Захарова, работавшего под ником "Мурзилка": символические, как вооружившийся люмпен-пролетарий Шариков, или хорошо опознаваемые, как боевик Моторола. Вырезанные из картона фигуры художник размещал на улицах своего родного города.

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Это ты? Захарова выследили - предположительно, "вели по телефону", - арестовали и отвезли в занятое сепаратистами здание СБУ. Там художнику задали только один вопрос: "Это ты?" Затем последовали десять дней избиений и пыток. После этого - случайное освобождение и повторное задержание.

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" "Плюнул в икону - получи" По мнению допрашивавших, Захаров "плюнул в икону", изобразив "министра обороны ДНР" Игоря Стрелкова с поднесенным к виску пистолетом. "Били деревянными битами и резиновыми дубинками", - рассказывает Сергей.

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Женщина-палач "Среди допрашивавших была женщина-палач в балаклаве, - вспоминает художник. - Она тоже била и пытала".

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" "Скованные одной цепью" Сергей Захаров провел десять суток, будучи скованным одними наручниками с "парнем из Шахтерска". "Это было жестко, - комментирует Сергей. - И поесть вдвоем, и в сортир, пардон, вдвоем. Рука почти потеряла чувствительность".

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Инсценировка расстрела Сергея Захарова и его напарника водили и "на расстрел". В общей сложности Сергей три раза подвергался "инсценировке расстрела". Художник выжил, о судьбе "того парня" он ничего не знает.

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Счастливое освобождение Сергею Захарову дважды удавалось выбраться из пресловутого "подвала", поскольку, по его словам, близкие смогли связаться с некой "шишкой" в рядах новых властей и "повлиять на ситуацию".

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Агрессивный хаос Уроженец и коренной житель Донецка, Сергей Захаров видит случившееся как "восстание люмпенов" при активной поддержке российских спецслужб и добровольцев, приехавших "пострелять, повеселиться".

Приключения "Мурзилки" в подвалах "ДНР" Комикс как форма психотерапии Сергей Захаров сегодня живет в Киеве. Работа над комиксом, в котором он рассказывает о своих злоключениях, стала для него эффективной формой психотерапии. Но не только. "Себе я уже помог. Теперь хочу помочь другим", - говорит он. Автор: Анастасия Буцко

