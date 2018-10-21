 Правительство Германии одобрило экспорт оружия на рекордные 8 миллиардов евро | Новости из Германии о Германии | DW | 08.01.2020

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Германия

Правительство Германии одобрило экспорт оружия на рекордные 8 миллиардов евро

Резкий рост стоимости выданных разрешений на продажу оружия вызвал критику "зеленых" и левых политиков Германии.

Автомат HK G36 (Heckler and Koch) производства Германии

Автомат HK G36 (Heckler and Koch) производства Германии

Объемы разрешений на экспорт, выданных немецким производителям вооружений, выросли после трех лет спада. Эти данные из ответа министерства экономики Германии на запрос депутата партии "Союз 90"/"зеленые" Кати Койль (Katja Keul) приводит dpa в среду, 8 января. По сравнению с предыдущим годом стоимость экспортных разрешений почти удвоилась - с 4,824 до 8,015 млрд евро. Треть разрешений выдана на продажу за рубеж боевого оружия, остальные - на другую военную технику.

Контекст

Решение о прекращении поставок оружия принято на фоне турецкой военной операции в Сирии, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас. Вслед за этим последовало аналогичное заявление Парижа. (12.10.2019)

Альянс, воюющий в Йемене, получит от Берлина оружие на миллиард евро. Кроме того, вопреки запрету на экспорт, в Саудовскую Аравию были поставлены внедорожники. (16.06.2019)

Министр экономики Франции в интервью еженедельнику Welt am Sonntag заявил о необходимости расширить поставки оружия в третьи страны. (24.02.2019)

Уже в декабре 2019 года был побит рекорд в 7,859 миллиарда евро, который был установлен четырьмя годами ранее. Теперь же преодолена планка в 8 миллиардов. Самые крупные одобренные поставки - в Венгрию (1,77 млрд евро), Египет (802 млн евро) и США (483 млн евро).

Противоракетная установка COBRA производства Германии

Противоракетная установка COBRA производства Германии

"Зеленые" и левые настаивают на ограничении экспорта в сфере оружия

Оппозиционные партии Германии критикуют федеральное правительство, в частности, за выдачу разрешений на экспорт в третьи страны - за пределами ЕС и НАТО, - режимы которых участвуют в региональных конфликтах и обвиняются в нарушении прав человека. Алжир, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Индонезия входят в первую десятку покупателей продукции германских оборонных концернов.

Автор запроса в министерство экономики Германии депутат бундестага Катя Койль отмечает, что экспорт военного оружия в третьи страны за год почти удвоился. Хотя доля этого экспорта в общем объеме в 2019 году упала с 52,8% до 44,1%.

В декабре 2019 года правительство ФРГ остановило поставки оружия в Турцию, в связи с участием страны в конфликте в Сирии. Такое же решение приняла Франция. 

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    Автор: Илья Коваль


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