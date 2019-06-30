По лагерю беженцев близ Триполи нанесен мощный авиаудар

В результате авианалета на лагерь беженцев у границ столицы Ливии Триполи погибли не менее 40 человек, еще были 80 ранены. Эти данные в среду, 3 июля, сообщили ливийскихофициальных лиц. Попавший под удар лагерь беженцев находится в местности Таджура неподалеку от одной военной базы. В правительстве Ливии, признанным международным сообществом, заявляют, что ответственность лежит на главе самопровозглашенной "Ливийской национальной армией" (ЛНА) генерале Халифе Хафтаре.

Среди погибших преимущественно африканские мигранты, которые изначально направлялись в Европу. В лагерях, подобных тому, который попал под авианалет, находятся тысячи беженцев. Эти учреждения находятся под контролем правительства Ливии. Правозащитники и представители ООН описывают обстановку в лагерях как "античеловеческую". Ранее, в понедельник, ЛНА, объявившая наступление на Триполи, объявила о грядущем проведении тяжелых авианалетов на город, - после того, как другие военные действия не принесли результата. При этом факт проведения нынешнего авианалета в ЛНА отрицают.

75-летний генерал Халифа Хафтар - бывший соратник Муамара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого в 2011 году. Однако с 90-х годов Хафтар стал одним из самых влиятельных противников Каддафи.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DWдля | iOS | Android

Смотрите также:

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море "Вопиющий случай" Средиземное море. На воде, среди обломков надувной спасательной лодки, - трупы женщины и ребенка. Они - беженцы из Африки, пытавшиеся добраться до берегов Европы, но нашедшие смерть в море по вине ливийской береговой охраны. "Вопиющим случаем" назвал случившееся пресс-секретарь Международной организации по миграции (IOM) Флавио Ди Джакомо.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На волосок от смерти Этой женщине повезло. Спасатели испанской неправительственной организации Proactiva Open Arms в буквальном смысле слова выловили ее в открытом море. Судя по всему, ее оставили умирать солдаты ливийской береговой охраны - после того, как она отказалась возвращаться с ними в Ливию.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Как работают спасатели-добровольцы Капитан Марк Рейг Креус и руководитель спасательной миссии Анабель Монтес пытаются определить местонахождение надувной лодки. У активистов неправительственной организации Proactiva Open Arms есть подозрения, что речь может идти о судне с беженцами на борту.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Взгляд в даль и терпеливое ожидание Член добровольного отряда спасателей организации Proactiva Open Arms Эстер Кампс с помощью огромного бинокля пытается обнаружить в море людей, терпящих бедствие. Всего несколько дней назад группа спасателей нашла в Средиземном море поврежденную надувную лодку и вытащила из воды женщину. Еще одной женщине и ребенку помочь уже не удалось, в момент обнаружения спасателями оба были мертвы.

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море Оставленные умирать Спасатели завернули тела погибших в пластиковую пленку. "Представители ливийской береговой охраны сообщили, что обнаружили лодку с 158 беженцами на борту, - написал в Twitter основатель правозащитной организации Оскар Кампс. - Но они умолчали о том, что оставили на борту двух женщин и одного ребенка, после того как те отказались перейти на ливийский корабль, а затем потопили лодку".

Путь беженцев в Европу: последняя остановка - Средиземное море На пути в Испанию Конец трагичной истории спасения: корабль гуманитарной организации Proactiva Open Arms движется в направлении испанского порта. Как сложится судьба женщины, чудом избежавшей смерти, пока не известно. Автор: Нермин Исмаил

