 По запросу РФ в Польше задержали ветерана конфликта в Донбассе Игоря Мазура | Новости из Германии об Украине | DW | 09.11.2019

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Украина

По запросу РФ в Польше задержали ветерана конфликта в Донбассе Игоря Мазура

По информации омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, сообщившей о задержании в Польше Игоря Мазура, на данный момент к нему не пускают ни украинского консула, ни адвоката.

Солдаты украинской армии под Луганском (фото из архива)

Солдаты украинской армии под Луганском (фото из архива)

Сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игорь Мазур в субботу, 9 ноября, по запросу РФ был задержан на пограничном пункте Дорогуск на польско-украинской границе. Об этом в тот же день сообщила на своей странице в Facebook омбудсмен Украины Людмила Денисова, не называя официальную причину задержания.

По данным Денисовой, к Мазуру в настоящий момент не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. Предполагается, что вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию решит суд в польском городе Холм 11 ноября.

Как сообщается на сайте "Движения сопротивления капитуляции", выступающего за возвращение районов Восточной Украины под контроль Киева, Игорь Мазур, воевавший добровольцем в Донбассе под позывным "Тополь", был одним из основателей движения.

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Игорь Мазур и "Движение сопротивления капитуляции"

Реагируя на его задержание по запросу из России, представители "Движения сопротивления капитуляции" заявили в соцсети Facebook, что они обратились в МИД Украины с требованием вмешаться в сложившуюся ситуацию и поспособствовать немедленному освобождению Мазура. Аналогичное требование, по собственным словам, направила в министерство иностранных дел Украины и омбудсмен Денисова.

По информации агентства "Интерфакс", в 2014 году Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела против Игоря Мазура и нескольких других лиц, входящих в запрещенную в России украинскую организацию праворадикального толка УНА-УНСО, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях). 

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Ссылки в интернете

Сообщение о задержании ветерана АТО Игоря Мазура на сайте "Движения сопротивления капитуляции"

Сообщение о задержании ветерана АТО Игоря Мазура на сайте "Движения сопротивления капитуляции"

Статья 209 УК РФ (бандитизм)

Статья 209 УК РФ (бандитизм)

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