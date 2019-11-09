По запросу РФ в Польше задержали ветерана конфликта в Донбассе Игоря Мазура

По информации омбудсмена Украины Людмилы Денисовой, сообщившей о задержании в Польше Игоря Мазура, на данный момент к нему не пускают ни украинского консула, ни адвоката.
Сотрудник Секретариата уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Игорь Мазур в субботу, 9 ноября, по запросу РФ был задержан на пограничном пункте Дорогуск на польско-украинской границе. Об этом в тот же день сообщила на своей странице в Facebook омбудсмен Украины Людмила Денисова, не называя официальную причину задержания.
По данным Денисовой, к Мазуру в настоящий момент не допускают украинского консула и не предоставляют адвоката. Предполагается, что вопрос о взятии Мазура под стражу с целью экстрадиции в Россию решит суд в польском городе Холм 11 ноября.
Как сообщается на сайте "Движения сопротивления капитуляции", выступающего за возвращение районов Восточной Украины под контроль Киева, Игорь Мазур, воевавший добровольцем в Донбассе под позывным "Тополь", был одним из основателей движения.
Игорь Мазур и "Движение сопротивления капитуляции"
Реагируя на его задержание по запросу из России, представители "Движения сопротивления капитуляции" заявили в соцсети Facebook, что они обратились в МИД Украины с требованием вмешаться в сложившуюся ситуацию и поспособствовать немедленному освобождению Мазура. Аналогичное требование, по собственным словам, направила в министерство иностранных дел Украины и омбудсмен Денисова.
По информации агентства "Интерфакс", в 2014 году Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовные дела против Игоря Мазура и нескольких других лиц, входящих в запрещенную в России украинскую организацию праворадикального толка УНА-УНСО, по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 209 УК РФ (создание устойчивой вооруженной группы (банды) в целях нападения на граждан, руководство такой группой (бандой) и участие в совершаемых ею нападениях).
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Сообщение о задержании ветерана АТО Игоря Мазура на сайте "Движения сопротивления капитуляции"