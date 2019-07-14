 По делу о беспорядках 27 июля в Москве задержаны пять человек | Новости из Германии о России | DW | 01.08.2019

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Россия

По делу о беспорядках 27 июля в Москве задержаны пять человек

Волонтера штаба Любови Соболь Алексея Миняйло и еще четырех активистов обвиняют в участии в массовых беспорядках и применении насилия против полиции на протесте 27 июля.

Акция протеста в Москве 27 июля 2019 года

Акция протеста в Москве 27 июля 2019 года

По делу о несогласованной акции против недопуска к выборам в Мосгордуму оппозиционных кандидатов, состоявшейся в Москве 27 июля, задержаны пять человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России в четверг, 1 августа. В отношении задержанных проводят допросы и другие следственные действия. Ведомство назвало имена троих из них: волонтер штаба незарегистрированного кандидата Любови Соболь Алексей Миняйло, а также активисты Кирилл Жуков и Иван Подкопаев.

Контекст

Масс-медиа Германии, анализируя состоявшуюся в Москве акцию протеста, отмечают, что у властей России растет нервозность и что протесты едва ли удастся подавить с помощью грубой силы. (29.07.2019)

Во время митингов оппозиции в Москве полиция разогнала и арестовала более 1000 демонстрантов. По мере нарастания нервозности у провластных элит растет и мужество оппозиции, считает Миодраг Шорич. (29.07.2019)

Глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале, что Миняйло 19-й день голодает в знак солидарности с Соболь, которая объявила голодовку, чтобы выразить протест против недопуска к выборам в Мосгордуму. По его данным, Миняйло обвиняют в организации массовых беспорядков, участии в них и призывам к ним.

Жуков, которого задержали на 48 часов, не признает вины ни в применении насилия, ни в причастности к массовым беспорядкам. 2 августа Басманный суд Москвы рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения.

Главу штаба Навального в Москве снова задержали

Между тем штаб оппозиционного политика Алексея Навального в Москве сообщил, что его координатора Олега Степанова задержали на выходе из спецприемника, где Степанов провел 8 суток ареста по обвинению в повторном нарушении закона о митингах из-за поста в Facebook об акции 27 июля. Степанова снова обвинили в том же правонарушении, но на этот раз в связи с акцией в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на Трубной площади 16 июля. Активист доставлен в Хорошевский суд Москвы.

В чем обвиняют участников протеста 27 июля

СКР возбудил уголовное дело в связи с протестами 27 июля по статье о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей властей. Следствие утверждает, что накануне акции "группа лиц неоднократно размещала в сети Интернет призывы принять в ней участие, заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки". Участники протеста, "грубо нарушая общественный порядок, применили насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов, прорвали оцепление и парализовали движение автотранспорта", при этом "пострадали прохожие" и был причинен "материальный ущерб имуществу граждан и организаций", считает следствие. 

СКР сообщает, что получены доказательства причастности к этим правонарушениям более 10 граждан и планируется еще ряд задержаний.

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Смотрите также:

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    В начале июля Мосизбирком отказал целому ряду оппозиционных политиков в регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму. 27 июля состоялся очередной митинг против их недопуска, в этот раз у здания московской мэрии. Активисты стали собираться еще за несколько часов до заявленного организаторами начала.

  • Незарегистрированный кандидат Любовь Соболь среди участников митинга.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Протесты у Мосгоризбиркома и на Трубной площади

    В числе незарегистрированных оппозиционеров оказались юрист ФБК Любовь Соболь, глава Красносельского муниципального округа Илья Яшин и бывший член "Справедливой России" Дмитрий Гудков. 14 июля они участвовали в акции протеста у московского избиркома. 27 июля этих троих кандидатов полиция задержала еще до прибытия к месту проведения митинга.

  • ОМОН и полиция оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Несогласованный протест

    Протест 27 июля не был согласован с властями Москвы. На месте его проведения собралось большое количество силовиков.

  • Силовики оттесняют протестующих

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Агрессивные действия силовиков

    Правоохранительные органы действовали крайне жестко, проводя массовые задержания, избивая протестующих и оттесняя их с помощью дубинок. Первые задержания начались уже за несколько часов до начала протеста.

  • Полиция задерживает журналиста агентства Reuters Марию Цветкову

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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  • Полиция задерживает Любовь Соболь

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

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    Независимого кандидата Любовь Соболь задержали по пути к мэрии и доставили в Хамовнический суд Москвы. Ей выдвинули обвинения в неповиновении полиции, а также в нарушении порядка организации митинга из-за поста в Twitter, в котором Соболь приглашала на встречу с избирателями 14 июля в Новопушкинском сквере.

  • Полиция задерживает участника акции

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Спустя час после начала акции - более 260 задержанных

    К 14.55 по московскому времени, спустя почти час после начала акции, число задержанных, по данным "ОВД-Инфо", превысило 260 человек.

  • Задержания в Москве 27 июля.

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Число задержанных стремительно растет

    Спустя три часа после начала акции правозащитники сообщили, что число задержанных превысило 560 человек. Кроме того, сотрудники ОМОНа пришли с обыском в студию Youtube-канала "Навальный LIVE", который, тем не менее, продолжал трансляцию с митинга на Тверской.

  • Полицейские волокут девушку

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Полицейское насилие

    Насилие правоохранительных органов в отношении демонстрантов растет. Полицейские бьют людей ногами, дубинками, валят на землю, заламывают руки. Среди пострадавших - несовершеннолетние и журналисты.

  • Столкновения демонстрантов с полицией

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Главреда "Дождя" вызвали на допрос

    Полиция также пришла в редакцию телеканала "Дождь". Его главному редактору Александре Перепеловой вручили повестку на допрос в Следственный комитет в качестве свидетеля по делу о воспрепятствовании работе избиркомов.

  • Полицейские задерживают участников акции в Москве

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Более тысячи задержанных в течение дня

    К вечеру акция протеста переместилась к Трубной площади. Там продолжились массовые задержания, проводимые с применением грубой силы. На Трубной площади стали также массово задерживать представителей СМИ. По состоянию на 21.30 мск число задержанных превысило 1000 человек. Вечером были повторно задержаны Илья Яшин и Любовь Соболь, ранее отпущенные из ОВД.

  • Путин в батискафе

    Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

    Погружение Путина

    Пока в Москве полиция избивала и задерживала участников акции протеста, президент страны Владимир Путин погрузился в батискафе на дно Финского залива, чтобы осмотреть затонувшую во время Великой Отечественной войны подлодку Щ-308 "Семга".


Смотреть видео 02:56

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве

Контекст

Протесты против недопуска независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму

На акцию в центре Москвы против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля вышли несколько тысяч человек. Полиция жестко разгоняла демонстрантов дубинками. Всего были задержаны более 1300 человек. (27.07.2019)  

Ссылки в интернете

СКР сообщает о задержании пяти человек по делу о беспорядках 27 июля в Москве

Предъявлено первое обвинение по уголовному делу о беспорядках 27 июля  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как отреагировали на Западе на разгон акции протеста в Москве  

У оппозиционных кандидатов в Мосгордуму прошли обыски  

Как избиркомы не регистрируют независимых кандидатов  

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Полиция провела жесткие задержания у здания Мосгоризбиркома 14.07.2019

Среди десятков задержанных в Москве - юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и политик Илья Яшин. Силовики выхватывали из толпы отдельных активистов. Демонстранты жалуются на избиения.

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