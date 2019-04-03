 По делу о беспорядках в Ингушетии арестованы восемь активистов | Новости из Германии о России | DW | 06.04.2019

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Россия

По делу о беспорядках в Ингушетии арестованы восемь активистов

Под стражу взяты подозреваемые в применении насилия против полицейских в ходе митинга в Магасе. Среди арестованных - глава Совета молодежных организаций Багаузин Хаутиев.

Митинг протеста в Магасе против изменения границы с Чечней (октябрь 2018)

Митинг протеста в Магасе против изменения границы с Чечней (октябрь 2018)

Городской суд Нальчика в пятницу, 5 апреля, арестовал восемь активистов, которые проходят по уголовному делу о применении насилия против представителя власти и призывах к беспорядкам во время протестов в Ингушетии против изменения административной границы с Чечней.

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Среди арестованных - глава Совета молодежных организаций Багаудин Хаутиев, а также участники протестов Або Добриев, Геланий Хамхоев, Магомед Хамхоев, Ибрагим Мужахоев, Адам Ажигов, Ваха Барахоев и Амир Осканов, сообщил адвокат Магомед Абубакаров. Девятому подозреваемому, Хаважу Дзаурову, срок задержания продлили на 72 часа. Обвинения фигурантам дела пока не предъявлены.

Митинг в Магасе

Максимальное наказание по статьям о применении насилия против полицейских и призывам к беспорядкам - 10 лет лишения свободы.

26 марта жители Ингушетии, протестующие против изменения административной границы с Чечней и требующие провести референдум по этому вопросу, продлили без разрешения властей акцию протеста, оставшись на центральной площади Магаса на всю ночь. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. По данным правоохранительных органов, десять силовиков получили травмы.

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    Автор: Сергей Гуща


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