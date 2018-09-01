 По всей России прошли митинги против пенсионной реформы | Новости из Германии о России | DW | 02.09.2018

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Россия

По всей России прошли митинги против пенсионной реформы

Десятки тысяч россиян приняли участие в акциях протеста против пенсионной реформы. Организаторами акций были коммунисты и демократическая оппозиция.

На акции протеста против пенсионной реформы (фото из архива)

На акции протеста против пенсионной реформы (фото из архива)

Очередные протесты против пенсионной реформы, организованные КПРФ, "Яблоком", "Демократическим выбором" и рядом других политических сил, прошли в воскресенье, 2 сентября, во многих городах России.

Во Владивостоке, по данным организаторов, в акции приняло участие 2000 человек, в Новосибирске - до 2500, в Екатеринбурге 500 человек. Массовые митинги протеста прошли также в Барнауле, Брянске, Липецке, Омске, Ростове-на-Дону, Самаре.

Контекст

В своем телеобращении на тему пенсионной реформы Владимир Путин, как и ожидалось, сыграл роль большого модератора, считают опрошенные DW эксперты. А заодно разыграл "женскую карту". (29.08.2018)

Владимир Путин подтвердил: повышению пенсионного возраста быть. Компенсацией станут неденежные льготы как при Ельцине - ведь денег нет, но Кремль держится. Мнение Ивана Преображенского. (29.08.2018)

Алексей Навальный арестован на 30 суток, а значит, пропустит протесты 9 сентября. Акцию против пенсионной реформы он называет согласованной. (27.08.2018)

В Москве акция столичного отделения КПРФ против повышения пенсионного возраста прошла на проспекте Академика Сахарова. Организаторы согласовали с властями количество участников в нем в 15 тысяч человек.

Протесты не утихают

Крупные акции протеста против спорной реформы уже проходили в стране в июле. Недовольство населения вынудило президента РФ Владимира Путина выступить с телеобращением к нации, в котором он объявил о смягчении первоначальных планов повышения пенсионного возраста и предоставления определенных гарантий и льгот некоторым группам населения.

Оппозиционер Алексей Навальный планировал провести свою акцию против пенсионной реформы 9 сентября, в Единый день голосования. Однако 27 августа суд приговорил политика к 30 суткам ареста из-за январской "забастовки избирателей". Несмотря на это, он призвал своих сторонников к участию в акции протеста.

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    К протестам присоединились партии и профсоюзы

    Демонстрации против повышения пенсионного возраста, помимо штабов Навального, организовывали также партии КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия", "Яблоко" и профсоюзы.

  • Митинг против повышения пенсонного возраста в Иваново

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Особые меры безопасности

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    Одной из самых массовых акций стала демонстрация в Омске, в которой приняли участие, по данным СМИ, порядка 3-5 тысяч человек.

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    "Геноцид российского народа"

    В большинстве городов на протестные акции вышли по несколько сотен человек

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    Протесты против пенсионной реформы в России

    Без задержаний

    В ряде городов митинги не были согласованы с властями. Несмотря на это, задержаний зафиксировано не было.

  • Russland Krasnodar Demonstration Nawalny Anhänger Rentenreform (Штаб Алексея Навального в Краснодаре )

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Правительство одобрило законопроект

    Правительство России одобрило законопроект о повышении пенсионного возраста 14 июня, через два дня он был направлен в Госдуму. Согласно документу, пенсионный возраст для мужчин планируется повысить с 60 до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 до 63 лет к 2034 году.

  • Протесты в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    Профсоюзы запустили петицию

    Петицию Общероссийского объединения профсоюзов "Конфедерация труда России" против повышения пенсионного возраста на сайте change.org подписали более 2,5 млн человек.

  • Протест в Омске

    Протесты против пенсионной реформы в России

    80 процентов россиян - против реформы

    По данным последнего опроса фонда "Общественное мнение", 80 процентов населения России выступают против повышения пенсионного возраста.

    Автор: Ольга Мищенко


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"Спасает свой рейтинг": что думают немецкие эксперты о Путине и пенсионной реформе

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