 Появится ли у Евросоюза спецпосланник по Крыму и Донбассу? | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 31.10.2018

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Украина

Появится ли у Евросоюза спецпосланник по Крыму и Донбассу?

Инициатива назначить спецпосланника ЕС по Крыму и Донбассу возникла из-за желания евродепутатов "сделать больше" для Украины. Ее поддержал Европарламент. DW о том, сработает ли она.

Здание Европарламента в Страсбурге

Здание Европарламента в Страсбурге

В данный момент вопрос урегулирования конфликта на востоке Украины решается сразу в нескольких международных форматах. Это, в частности, минский процесс и "нормандская четверка". А после назначения Курта Волкера спецпредставителем США по переговорам по Украине также проходят переговоры между ним и помощником президента России Владиславом Сурковым. В то же время некоторых политиков в ЕС беспокоит, что Брюссель не вовлечен непосредственно в разрешение как конфликта в Донбассе, так и проблемы аннексированного Россией украинского Крыма.

Позиция Европарламента по вопросу спецпосланника по Украине

Именно поэтому уже некоторое время ряд евродепутатов говорят о необходимости назначения специального представителя или посланника ЕС по Крыму и Донбассу. Эту инициативу поддержал Европарламент. В принятой на пленарном заседании 25 октября резолюции по ситуации в Азовском море содержится призыв к верховному представителю ЕС по внешней политике Федерике Могерини: "Было бы очень полезно назначить специального посланника ЕС по Крыму и Донбассу, чья ответственность распространялась бы и на Азовское море".

Федерика Могерини

Федерика Могерини

В ЕС существует как институт спецпредставителей, так и спецпосланников. Разница в том, что первых назначает Совет ЕС, и поэтому они находятся под контролем министров иностранных дел стран-членов Евросоюза. Вторых же могут назначать единолично представители руководства Европейского Союза. То есть Могерини для этого не требовалось бы формального согласия правительств стран ЕС, и спецпосланник находился бы в ее подчинении.

Между "нормандской четверкой" и Волкером

В Украине на принятие Европарламентом резолюции отреагировали положительно. "Мы уже поднимали перед Евросоюзом вопрос о назначении такого спецпосланника и готовы к предметному обсуждению этой инициативы", - заявил DW представитель Украины при ЕС Николай Точицкий. По его мнению, резолюция может ускорить это обсуждение.

Зато в ведомстве Могерини очень осторожны и стараются не комментировать эту тему напрямую. "Евросоюз полностью поддерживает минский процесс и усилия "нормандской четверки". Многочисленные должностные лица от ЕС уже активно вовлечены в вопросы, связанные с Украиной", - ответил официальный представитель ЕС на вопрос DW, считают ли в Европейской внешнеполитической службе, что было бы "очень полезным" назначить спецпосланника по Крыму и Донбассу.

Флаги Украины и ЕС

Многие должностные лица от ЕС уже активно вовлечены в вопросы, связанные с Украиной

Больше всего замечаний вызывает вопрос о том, как вписать новую должность в уже имеющиеся форматы. "Это звучит как хорошая идея, но проблема в том, как это соотнесется с нынешними процессами мирного урегулирования", - заявила DW эксперт по вопросам Восточной Европы из брюссельского аналитического центра EPC Аманда Пол.

Если спецпосланника ЕС не примут другие участники процесса, то это только запутает и без того непростую ситуацию. Во-первых, речь идет о Германии и Франции, которые входят в "нормандскую четверку". Во-вторых, о РФ, которая единственная является участницей всех трех форматов: и минского, и "нормандского", и переговоров между Волкером и Сурковым. "И я не вижу причин, почему Россия захотела бы изменить нынешнее положение", - констатирует Пол.

Сделать больше для Украины

Одна из сторонниц идеи введения поста спецпосланника ЕС - немецкий евродепутат из фракции "зеленых" Ребекка Хармс (Rebecca Harms). "Нам в Брюсселе не дает покоя мысль, что мы должны делать больше. Мы обязаны все предпринять для того, чтобы для начала прекратился огонь (в Донбассе. - Ред.). И мы должны больше делать для достойной жизни людей на востоке Украины", - настаивает она.

Ребекка Хармс

Ребекка Хармс

Для Хармс не имеет значения, как будет называться должность - спецпредставитель, спецпосланник или как-то иначе. "Мне важно, чтобы ЕС приложил еще больше усилий в плане гуманитарной помощи и улучшения жизненных и экологических условий", - объясняет евродепутат в интервью DW.

При этом, по мнению Хармс, не стоит совмещать вопросы Донбасса и Крыма, относя их к компетенции спецпосланника, ведь исходные условия и ситуация в обоих регионах отличаются.

Привлекать внимание общественности и политиков ЕС

Дариуш Росати, возглавляющий делегацию Европарламента в Парламентском комитете ассоциации (ПКА) между Украиной и ЕС, также указывает на разницу в ситуации. Но, по его убеждению, одного посланника достаточно. Для Росати главное, чтобы это был дипломат высокого уровня. "Ибо если нет посланника высокого уровня, который был бы лицом ЕС, тогда эти вопросы не имеют достаточной видимости для европейской общественности", - уверен евродепутат от Польши.

По его выражению, в сфере полномочий Могерини - весь мир, еврокомиссар Йоханнес Хан занимается вопросами расширения и политики соседства, а посол ЕС в Украине Хуг Мингарелли не имеет достаточного влияния. Спецпосланник же, по мнению Росати, должен иметь такое влияние, чтобы привлекать внимание общественности в ЕС к тому, что в Донбассе и в Крыму "происходит что-то очень плохое", и иметь больше шансов "быть услышанным" теми, кто принимает решения в Брюсселе.

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В отличие от Донбасса, для решения проблемы Крыма нет ни одного формата. Поэтому, продолжает Росати, в полномочия спецпосланника должны входить как мониторинг нарушений прав человека со стороны "русских оккупационных сил", так и поиск "платформы, как вернуть вопрос Крыма в русло переговоров, ведь никто не принял аннексию".

Только при наличии четкого мандата

Представитель Украины при Евросоюзе Точицкий отмечает, что деятельность спецпредставителя не должна дублировать функции существующих структур ЕС. "Институт спецпредставителя должен быть введен не ради самого института, а ради решения сложных вопросов, которые обычно определяются соответствующим мандатом", - отмечает посол.

Как Точицкий, так и Пол указывают, что создавать новую должность имеет смысл только тогда, если она сможет принести дополнительную пользу в деле разрешения конфликта. "Я не против назначения спецпосланника, но для этого должен быть очень четкий мандат. Похоже, что пока этого нет", - констатирует эксперт EPC. В то же время Точицкий напоминает, что быстрым такой процесс никогда не был.

Например, для назначения Херберта Зальбера (Herbert Salber) спецпредставителем ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии понадобилось шесть лет. А в 2017 году посол Зальберт стал объектом критики со стороны различных грузинских политических сил за его высказывания во время визита в Южную Осетию - их восприняли как легитимацию самопровозглашенных властей этого региона Грузии. Вскоре Зальбер оставил свой пост.

Именно поэтому Пол особо подчеркивает, что помимо четкого мандата необходимо определить и то, с кем спецпосланник сможет проводить переговоры: "Я не могу себе представить, что власти в Киеве будут рады, если ЕС будет напрямую иметь дело с нынешними "властями" Крыма. Это очень деликатная линия и тонкая грань".

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