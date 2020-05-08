 Почти 80 процентов немцев считают 8 мая днем освобождения от нацизма | Новости из Германии о Германии | DW | 08.05.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Германия

Почти 80 процентов немцев считают 8 мая днем освобождения от нацизма

В течение 15 лет доля респондентов, считающих, что 8 мая советская армия и ее союзники освободили немецкий народ от нацизма, остается почти неизменной, превышая три четверти опрошенных.

Монумент советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке

Монумент советскому воину-освободителю в берлинском Трептов-парке

Почти 80 процентов граждан ФРГ (77%) считают 8 мая днем освобождения Германии от нацизма. Таков один из результатов опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap. Они были обнародованы в пятницу, 8 мая. Как отмечают социологи, этот показатель остается почти неизменным (76%) с 2005 года, когда подобный опрос был проведен впервые.

При этом доля тех, кто считает 8 мая днем поражения Германии, за 15 лет незначительно уменьшилась. Сейчас такой точки зрения придерживаются 5 процентов респондентов - против 8 процентов в 2005 году. 12 процентов опрошенных не смогли определиться с выбором позиции.

Доля тех, кто считает, что 8 мая советская армия и ее союзники освободили немецкий народ от нацизма, колеблется от 74% (свободные демократы) до 94% (Левая партия и "зеленые"). В свою очередь 31% сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) считают, что это был день поражения. Иное мнение - у 49% сторонников АдГ.

Смотрите также:  

  • Теодор Хойс (Theodor Heuss)
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    "Одновременно спасены и уничтожены"

    Во время церемонии принятия Основного закона ФРГ в Бонне 8 мая 1949 года будущий первый федеральный президент Германии Теодор Хойс так оценил день освобождения страны от национал-социализма: "По сути говоря, это 8 мая 1945 года останется для каждого из нас самым трагическим и самым проблематичным парадоксом в истории. Почему? Потому что в этот день мы были одновременно спасены и уничтожены".

  • Конрад Аденауэр (Konrad Adenauer)

    Немецкие политики и 8 мая

    "Очищение и перемены"

    Через 10 лет после окончания войны Конрад Аденауэр, христианский демократ и первый канцлер ФРГ, заявил в Париже, что немцы заплатили "тяжкими страданиями" за злодеяния, совершенные от имени немецкого народа: "В этих страданиях произошли очищение и перемены".

  • Людвиг Эрхард (Ludwig Erhard)

    Немецкие политики и 8 мая

    "Освобождение" через 20 лет

    20-летие окончания войны пришлось на время канцлерства Людвига Эрхарда (ХДС). В 1965 году отец немецкого экономического чуда стал одним из первых западногерманских политиков, использовавших слово "освобождение" (нем. Befreiung), однако противопоставил при этом обретенную свободу несвободе в коммунистических странах.

  • Франц Йозеф Штраус (Franz Josef Strauß)

    Немецкие политики и 8 мая

    Против "вечного покаяния"?

    Даже спустя десятилетия после войны не каждый видный политик в ФРГ считал преодоление прошлого задачей государственной важности. Лидер баварского ХСС Франц Йозеф Штраус в 1969 году потребовал положить конец "вечному покаянию" немцев. В современной Германии такого рода заявления нередко звучат из уст правых популистов.

  • Вилл Брандт (Willy Brandt)
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    Коленопреклонение Брандта

    Этот поступок потряс мировую общественность: канцлер ФРГ Вилли Брандт (СДПГ) во время визита в столицу Польши 7 декабря 1970 года неожиданно пал на колени перед памятником жертвам восстания в Варшавском гетто. Коленопреклонение в Варшаве стало жестом покаяния за преступления немцев во время войны. За свою Новую восточную политику в 1971 году Брандт получит Нобелевскую премию мира.

  • Франсуа Миттеран (Francois Mitterand) и Гельмут Коль (Helmut Kohl)

    Немецкие политики и 8 мая

    Рукопожатие в Вердене

    Позже этот момент будут часто сравнивать с коленопреклонением Брандта, но здесь инициатива исходила не от немецкого канцлера, а от французского президента. 22 апреля 1984 года во время церемонии на солдатском кладбище в Вердене, посвященной памяти жертв двух мировых войн, Франсуа Миттеран и Гельмут Коль спонтанно взялись за руки. Эмоциональный жест стал символом примирения немцев и французов.

  • Рихард фон Вайцзеккер (Richard von Weizsäcker)
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    Причины и следствия

    До сих пор из всех выступлений немецких политиков в годовщину 8 мая эта речь стала, пожалуй, самой запоминающейся. На церемонии в бундестаге в 1985 году президент ФРГ Рихард фон Вайцзеккер, в частности, сказал: "Нам нельзя считать конец войны причиной, обусловившей бегство, изгнание, неволю. Причиной является скорее начало войны и начало той тирании, которая привела к войне".

  • Парад Победы 9 мая 2005 года в Москве. Среди гостей Владимира Путина - Герхард Шрёдер, Жак Ширак и Джордж Буш

    Немецкие политики и 8 мая

    Канцлер на параде в Москве

    Первым федеральным канцлером Германии, официально приглашенным в Москву на парад 9 мая, стал в 2005 году Герхард Шрёдер (СДПГ). Он расценил этот исторический жест как "доказательство доверия немецкому народу". В свою очередь Владимир Путин охарактеризовал российско-германское примирение как "важнейшее достижение послевоенного времени" в Европе.

  • Ангела Меркель (Angela Merkel) и Владимир Путин во время церемонии возложения венков
    Еще по теме

    Немецкие политики и 8 мая

    Неизвестному солдату

    В 2015 году, через 10 лет после Герхарда Шрёдера, в Москве по случаю 70-летия окончания войны побывала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она приехала уже после парада, на котором не присутствовала, и возложила венок к Могиле Неизвестного солдата. Из-за аннексии Крыма в 2014 году большинство приглашенных западных политиков на парад в 2015 году не приехали.

    Автор: Кристоф Хассельбах


Смотреть видео 03:09

Один день в Берлине с ветеранами из Подмосковья (09.05.2018)

Контекст

Комментарий: Когда победа над нацистской Германией не была освобождением

В Кремле так и не поняли, что, изгнав нацистов из Восточной Европы, они не принесли туда свободу. И там сами вправе решать, какой день им считать днем своего освобождения, пишет Иван Крастев. (06.05.2020)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Встреча на Эльбе: как танк Т-34 спасли на востоке Германии  

Немцова.Интервью - Фрэнсис Фукуяма о том, что Россия использует День Победы для поддержания легитимности режима  

Реклама

Самые читаемые

Немцы из-за коронавируса хотят резко изменить свой образ жизни  

Хроника пандемии: В России - снова более 10 тысяч инфицированных за сутки  

Происхождение коронавируса: что мог скрывать Китай?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно