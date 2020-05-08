Почти 80 процентов немцев считают 8 мая днем освобождения от нацизма

Почти 80 процентов граждан ФРГ (77%) считают 8 мая днем освобождения Германии от нацизма. Таков один из результатов опроса, проведенного социологическим институтом Infratest dimap. Они были обнародованы в пятницу, 8 мая. Как отмечают социологи, этот показатель остается почти неизменным (76%) с 2005 года, когда подобный опрос был проведен впервые.

При этом доля тех, кто считает 8 мая днем поражения Германии, за 15 лет незначительно уменьшилась. Сейчас такой точки зрения придерживаются 5 процентов респондентов - против 8 процентов в 2005 году. 12 процентов опрошенных не смогли определиться с выбором позиции.

Доля тех, кто считает, что 8 мая советская армия и ее союзники освободили немецкий народ от нацизма, колеблется от 74% (свободные демократы) до 94% (Левая партия и "зеленые"). В свою очередь 31% сторонников правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) считают, что это был день поражения. Иное мнение - у 49% сторонников АдГ.

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