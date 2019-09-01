 Почти 30 человек пострадали при падении экрана на концерте на западе ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 01.09.2019

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Германия

Почти 30 человек пострадали при падении экрана на концерте на западе ФРГ

Раненые доставлены в больницы Эссена. Десяткам человек врачи оказали помощь на месте. На выступление рэперов Marteria и Casper пришли около 18 тысяч слушателей. Его прекратили из-за сильной грозы.

Полицейские около упавшего экрана и сцены

Полицейские около упавшего экрана и сцены

В Эссене на западе Германии в сильную грозу на концерте под открытым небом рухнул светодиодный экран, расположенный вблизи сцены. Это произошло вечером в субботу, 31 августа, во время выступления рэп-исполнителей Мартена Ласини (Marten Laciny), работающего под псевдонимом Marteria, и Беньямина Гриффи (Benjamin Griffey), известного как Casper. К моменту выхода музыкантов на сцену на концерте находилось 18 тысяч слушателей.

Контекст

Шлягер, который еще не давно считался в Германии музыкальным жанром пенсионеров, снова обретает широкую популярность. И среди его звезд - родившаяся в Красноярске Елена Фишер. (10.11.2014)

Если верить прессе, Casper - самый значительный рэпер Германии сегодня, спаситель и расширитель пространства немецкого хип-хопа. А его альбом - это манифест молодого поколения, его гнев, боль и радость. (12.08.2011)

Мартен Ласини, выпустивший хип-хоп-альбом под псевдонимом Marteria, красив и величав. На лице античного героя благородная щетина. Его фотографии, безусловно, гламурные. (10.09.2010)

В результате 28 человек пострадали, двое из них получили тяжелые ранения. Пострадавших доставили в больницы Эссена. Еще 150 посетителям врачи оказали помощь на месте.

Несмотря на грозу, музыканты продолжили выступление, однако через некоторое время были вынуждены прекратить. Посетители смогли покинуть концерт, воспользовавшись общественным транспортом.

Место происшествия оцеплено. Уголовная полиция приступила к расследованию причин инцидента.

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