 Почти 25 тысяч человек хотят пойти добровольцами в армию Азербайджана | Новости из Германии о Европе | DW | 19.07.2020

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Европа

Почти 25 тысяч человек хотят пойти добровольцами в армию Азербайджана

В связи с последним обострением армяно-азербайджанского конфликта в Азербайджане наблюдается подъем патриотических настроений. Вступить в армию хотят даже звезды.

Митинг за мобилизацию в Баку, 15 июля

Митинг за мобилизацию в Баку, 15 июля

Азербайджанское ведомство по мобилизации и призыву на военную службу сообщает, что в связи с последним обострением армяно-азербайджанского конфликта более 23 тысяч граждан Азербайджана выразили желание добровольно вступить в ряды вооруженных сил. Об этом представители организации в субботу, 18 июля, сообщили агентству “Интерфакс”.

"В Азербайджане свыше 23,5 тысячи граждан выразили желание добровольно служить в армии, обратились в аппарат Госслужбы по мобилизации и призыву на военную службу в электронном порядке, а также в местные управления, отделы и подразделения службы, и были зарегистрированы в соответствующей форме", - сообщили в ведомстве. О своем желании поступить на военную службу, согласно этой информации, заявили и знаменитости.

По данным на 2016 год, в вооруженных силах Азербайджана состояли 67 тысяч человек. В стране существует призыв на военную службу, которая составляет полтора года для лиц без высшего образования и год для тех, кто уже окончил вуз.

В связи с последними обострениями в Азербайджане наблюдается всплеск патриотизма. В ночь на 15 июля около 50 тысяч жителей Баку вышли на площадь на акцию в поддержку вооруженных сил, требуя начать войну с Арменией. Они скандировали: “Главнокомандующий, объяви мобилизацию”.

Новое обострение

Новое обострение армяно-азербайджанского конфликта началось 12 июля, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня на участке совместной границы, который находится севернее спорного региона Нагорный Карабах. По версии Минобороны Азербайджана, вооруженные силы Армении на участке Товузского района азербайджано-армянской границы подвергли азербайджанские позиции артиллерийскому обстрелу. Армянское оборонное ведомство сообщило, что военнослужащие Азербайджана попытались нарушить границу на автомобиле УАЗ и захватить опорный пункт под прикрытием артиллерийского огня.

В начале 1990-х годов Азербайджан в результате конфликта с Арменией и армянским населением Нагорного Карабаха утратил контроль над этой территорией. Режим прекращения огня между Арменией и самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республикой с одной стороны и Азербайджаном - с другой был установлен в мае 1994 года.

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    Конфликт вокруг Нагорного Карабаха длится несколько десятилетий. Регион, большую часть жителей которого составляли армяне, в советские времена входил в состав Азербайджанской ССР. В конце 80-х годов прошлого века проармянские силы при поддержке Еревана взяли контроль над Нагорным Карабахом. Началось длительное противостояние между Арменией и Азербайджаном, временами переходящее в горячую фазу.

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    После заключения перемирия в мае 1994 года урегулированием конфликта занимается Минская группа ОБСЕ. Ее мандат был определен в том же году на Будапештском саммите. В состав группы входят Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, Беларусь, а также Армения и Азербайджан. С 1997 года ее сопредседателями являются США, РФ и Франция.

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    В Нагорном Карабахе между городами Шуши и Степанакертом (по-азербайджански Шуша и Ханкенди), установлен вот этот памятник: боевая машина сейчас служит напоминанием о трагических событиях 80-90-х годов прошлого века. (фото из архива, 2010 год)

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    Эскалация карабахского конфликта

    В начале апреля 2016 году на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошла очередная эскалация конфликта между армянскими и азербайджанскими подразделениями. Стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия. Это были самые ожесточенные столкновения с 1994 года, по разным данным, с обеих сторон погибли десятки человек.

  • Армянские солдаты в Мардакерте

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    Роль и позиция России по Карабаху

    Особую роль в этом конфликте играет Москва. Россия является сопредседателем Минской группы ОБСЕ и поставляет вооружения обеим сторонам конфликта. В 90-е годы Москва предложила разместить миротворцев вдоль линии соприкосновения, однако и Баку, и Ереван отказались от этого. Официально Путин еще в 2004 году заявлял, что Россия не хочет брать на себя ответственность и ввязываться в этот конфликт.

  • Разрушенные здания в Нагорном Карабахе

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Болевые точки Нагорного Карабаха

    В Нагорном Карабахе есть несколько мест, которые особенно пострадали в ходе активной фазы межэтнического конфликта. Так массивным обстрелам подверглись города Степанакерт и Шуши. Названия этих мест до сих пор служат символами жестокого конфликта.

  • Человек, сидящий рядом с оружием

    Нагорный Карабах - пороховая бочка Южного Кавказа

    Нагорный Карабах - замороженный конфликт?

    Несмотря на то, что перемирие между армянской и азербайджанской сторонами было достигнуто почти 25 лет назад, оно периодически нарушается. Конфликт вокруг Нагорного Карабаха считается замороженным, при этом опасность его эскалации по-прежнему высока.

    Автор: Наталья Позднякова


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