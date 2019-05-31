Почти четверть экономики Украины находится в тени - исследование

Общий объем теневых операций в Украине в 2018 году составил 846 млрд гривен, или 23,8% от официального ВВП страны. Об этом свидетельствуют предварительные результаты исследования, проведенного компанией Ernst & Young при поддержке Mastercard, которые были опубликованы Национальным банком Украины (НБУ) в понедельник, 17 февраля.

Согласно исследованию, значительная часть теневой экономики порождена наличными расчетами: 19,7% ВВП Украины, или 702 млрд гривен, приходится на наличную теневую экономику. Домашнее производство товаров для собственного конечного использования, то есть неденежная теневая экономика, составляет 4,1% ВВП, или 144 млрд гривен.

"Следственная" и "пассивная"

Авторы исследования разделяют наличную теневую экономику на "следственную" и "пассивную", в зависимости от того, кто получает выгоду от сделки. Более четверти (26,2%) объема наличной теневой экономики - это "следственная теневая экономика", где инициаторами расчета наличными являются продавец и покупатель. Остальная часть (73,8%) - "пассивная теневая экономика", инициатором которой является продавец.

Стимулирование безналичных электронных расчетов должно существенно уменьшить уровень "пассивной теневой экономики", говорится в сообщении украинского Центробанка.

По данным НБУ, Ernst & Young провела подобные исследования в 33 странах мира, среди которых Чехия, Польша, Словения, Словакия, Хорватия, Болгария, Босния и Герцеговина, Сербия и другие страны. Исторически уровень теневой экономики среди указанных стран колебался от 10,1% до 26,9% от объема ВВП.

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