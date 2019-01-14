 ″Почта России″ начала торговать пивом | Новости из Германии о России | DW | 15.01.2019

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Россия

"Почта России" начала торговать пивом

Более чем в 3 тысячах почтовых отделений в России теперь можно купить пиво. В "Почте России" утверждают, что почти все эти отделения находятся в сельской местности и будут продавать "качественную алкогольную продукцию".

Russland Postamt (DW/A. Scherer)

По всей стране 3200 отделений "Почты России" будут торговать пивом. Информацию об этом подтвердили в госкомпании во вторник, 15 января, целому ряду российских СМИ. "Основной упор сделан на сельские отделения почтовой связи, которые предоставляют населению доступ к качественной сертифицированной алкогольной продукции", - указывают в "Почте России", отмечая, что в городах расположены лишь 5 процентов отделений, в которых начата торговля слабоалкогольными напитками.

Контекст

В РФ скоро появится новая платежная система - ее созданием занимается "Почта России". Всего в стране работает более двух десятков платежных систем. В чем их основные отличия, выясняла DW. (09.08.2017)

Первые 2000 электромобилей модели Streetscooter немецкий почтовый концерн введет в эксплуатацию в 2016 году. Постепенно ими заменят весь автопарк Deutsche Post. (02.04.2016)

Такой шаг в компании объясняют мерами по снижению оборота некачественной алкогольной продукции.

В то же время, как сообщили в УФПС Мурманской области местному изданию "Би-порт", продажа алкогольной продукции позволит привлечь дополнительные средства на модернизацию отделений и повысит их рентабельность.

В пресс-службе ФГУП "Почта России" агентству РБК уточнили, что продажи стартовали еще в 2018 году. При этом в Калининграде алкоголь начали продавать в почтовых отделениях в тестовом режиме еще в 2014 году - для повышения рентабельности.

Смотрите также:

  • Рождественская почта

    Рождественские почтамты

    Рождественская почта

    Рождественские почтовые отделения есть во многих странах. Почты российского Деда Мороза расположены в Великом Устюге и Кузьминском лесу в Москве, белорусского - в Каменецком районе, американского Санта-Клауса - в городе Санта-Клаус в штате Индиана. В Германии таких отделений - девять. Письма приходят со всего мира, как видно на этой карте.

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Небесные названия

    Немецкие рождественские почтамты находятся в местах с "говорящими" названиями: от "Ангело-Церковска" (Engelskirchen) в Северном Рейне - Вестфалии и "Святого Николая" (St. Nikolaus) в Сааре до "Николаевки" (Nikolausdorf) и "Врат небесных" (Himmelpforten) в Нижней Саксонии. Работу большинства их них организует почтовый концерн Deutsche Post, но есть также два полностью на общественных началах.

  • Кристкинд в Энгельскирхене (Engelskirchen)

    Рождественские почтамты

    Команда немецкого Санта-Клауса

    Отвечают на письма Рождественский Дед - Вайнахтсман (Weihnachtsmann), Рождественское Дитя - Кристкинд (Christkind), Святой Николай (Sankt Nikolaus), а также штатные ангелы из числа сотрудников почтового концерна Deutsche Post и (или) добровольные помощники, владеющие не только немецким, но и другими языками. Писем приходит много. В один только "Небесный город" Химмельштадт - около 80 тысяч.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Хороший повод

    К своим письмам дети иногда прилагают подарки для Рождественского Деда, например, соски-пустышки, с которыми они на радость родителям наконец-то решили торжественно расстаться в канун праздника.

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Северный полюс

    В Германии первое такое почтовое отделение было открыто в 1966 году в саарском Санкт-Николаусе. Сейчас в него приходит около 20 тысяч писем ежегодно, на которые отвечают 35 здешних помощников Святого Николая. Доходят даже письма, направленные на "Северный полюс". Немецкая почта доставляет их в рождественские отделения, но лучше все же сразу выбрать один из следующих адресов:

  • Санкт-Николаус (St. Nikolaus)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 66351 St. Nikolaus / Germany

  • Химмельштадт (Himmelstadt)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 97267 Himmelstadt / Germany

  • Письмо Рождественскому Дитяти

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Дитяти

    An das Christkind / 51777 Engelskirchen / Germany

  • Химмельстюр (Himmelsthür)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Himmelsthür, 31137 Hildesheim / Germany

  • Письмо Рождественскому деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 21709 Himmelpforten / Germany

  • Николаусдорф (Nikolausdorf)

    Рождественские почтамты

    Святому Николаю

    An den Nikolaus / 49681 Nikolausdorf / Germany

  • Химмельпфорт (Himmelpfort)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / Weihnachtspostfiliale / 16798 Himmelpfort / Germany

  • Химмельсберг (Himmelsberg)

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann / 99706 Himmelsberg / Germany

  • Письмо Рождественскому Деду

    Рождественские почтамты

    Рождественскому Деду

    An den Weihnachtsmann in Himmelreich / 31535 Neustadt am Rübenberge / Germany

    Автор: Максим Нелюбин


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