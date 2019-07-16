Почерковед об экспертизе подписей за кандидатов в депутаты Мосгордумы

Все больше москвичей узнают, что их подписи в поддержку кандидатов в Мосгордуму забраковали. Бывший графолог при МВД рассказал DW о процедуре проверки подписей и прокомментировал работу своих коллег.
На выборах в Мосгордуму избирательные комиссии отказали в регистрации 57 кандидатам. Среди них оказались сотрудники Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и Иван Жданов, экс-лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин и сопредседатель "Партии перемен" Дмитрий Гудков. Сотни подписей в их подписных листах были отбракованы в результате графологической экспертизы.
DW попросила прокомментировать работу московских графологов Артема Файзулина. Он более 15 лет отработал в системе МВД Пермского края. Шесть последних лет службы он был экспертом-криминалистом Управления внутренних дел города Березники в Пермском крае, где занимался графологическими исследованиями по уголовным делам. Сейчас Файзулин является независимым юристом общественной организации "Гражданский надзор".
DW: Как стать экспертом-почерковедом?
Артем Файзулин: Можно получить профильное образование: экспертов-криминалистов учат на базах академий МВД. Выпускники получают семь так называемых традиционных криминалистических допусков: к производству почерковедческой, дактилоскопической, портретной и баллистической экспертиз, экспертизы холодного оружия и технического исследования документов.
Я изначально не учился на эксперта: в 1997 году закончил Омскую Академию МВД, там получил образование оперативника - диплом юриста. После нескольких лет работы в уголовном розыске я попал в экспертный отдел. Допуск к производству почерковедческой экспертизы я получил в 2007 году на курсах при Волгоградской Академии МВД.
- То есть, графологи на выборах - штатные сотрудники МВД?
- Да, это офицеры полиции. Выпускник с образованием эксперта-криминалиста имеет лейтенантские погоны и работает в экспертно-криминалистическом подразделении МВД. Такое подразделение есть в любом более или менее крупном управлении внутренних дел.
- Как выглядит процедура проверки подписей?
- В классической почерковедческой экспертизе, которая проводится в связи с уголовным делом, специалист фотографирует подлежащую изучению подпись, наиболее характерный кусок рукописного текста и образцы подписей проверяемого лица и составляет так называемую фототаблицу, где стрелочками указывает, какие признаки совпадают, а какие не совпадают. В завершение эксперт приходит к выводу о том, является ли автором того или иного рукописного текста человек, образцы почерка которого были предоставлены следователями. Почерковедческая экспертиза считается одной из самых сложных, продолжительных и достаточно трудоемких.
- Для каких-то выводов эксперту нужны дополнительные образцы почерка?
- Следователи всегда консультируются с криминалистом, сколько образцов необходимо. Ответ всегда один: чем больше, тем лучше. Затем следователь просит человека убористо заполнить подписями или другим текстом пять листов А4. Может даже попросить сделать часть подписей стоя, сидя и положив руку на стол, чтобы в зависимости от каждой ситуации проявили себя определенные признаки.
К слову, сравниваемые рисунки должны быть сопоставимы. Если мне принесут две подписи, которые и близко не похожи, то сделать вывод по ним невозможно.
- Подписи многих избирателей признали недействительными из-за того, что дата и подпись в одной графе якобы оставлены разными людьми. Цифру и подпись вообще можно сравнивать?
- Как? В подписях обычно цифры отсутствуют. По цифре можно проводить почерковедческую экспертизу, но для сопоставления нужны цифры.
Более правдоподобно выглядит претензия, что некоторые даты выполнены одной рукой. Но материала для каких-то заключений опять же мало. Написание цифр у многих людей очень похоже, поэтому эксперт в таком случае, скорее, откажется от категоричного вывода.
- В каком виде обычно выносится заключение?
- Это объемный текст на несколько листов. Эксперт отдельно анализирует проверяемый текст, отдельно - образцы почерка, делает фототаблицу. По-хорошему, такая процедура должна проходить по каждому из пяти тысяч избирателей. Но этого не происходит. Поэтому графология на выборах напоминает шарлатанство с использованием наукоподобных методов. Невозможно за два дня угробить несколько сотен подписей.
- Можно ли, например, в процентах оценить точность выводов эксперта?
- Нет. Существует пять форм выводов: категорический положительный, категорический отрицательный, вероятный положительный, вероятный отрицательный и "не представляется возможным".
- Из ваших слов следует, что к выборам почерковедение вообще неприменимо.
- Это все похоже на попытку пустить пыль в глаза не очень умным избирателям: якобы какие-то графологи с магическими навыками что-то изучают... Никому не известно, какие вопросы ставили перед графологами из МВД. Такое ощущение, что к ним пришли и сказали: "Найдите что-нибудь". В реальной почерковедческой практике по уголовным делам такого не может быть, нужен конкретный вопрос: "Написан ли конкретный текст конкретным человеком? Выполнена ли конкретная подпись конкретным человеком?" А для проверки нужны образцы.
- Нужно ли ввести ответственность за неверные выводы графологической экспертизы?
- За отказ от производства экспертизы и заведомо ложное заключение по уголовным делам существует ответственность по УК - в тюрьму можно сесть. А в случае с избирательным процессом эксперт действительно выражает свободное мнение, зная о своей безответственности. Если и ввести ее, то понадобятся прецеденты наказания экспертов. Но вину специалиста, его злой умысел сложно доказать.
- Любовь Соболь заявила, что почерковедческая экспертиза подписных листов себя дискредитировала. Вы согласны?
- Почерковедческую экспертизу как методический комплекс для раскрытия уголовных дел нельзя дискредитировать. Дискредитировали ли себя сотрудники, которые пошли на эту нелепую процедуру? Наверное, да. Серьезный специалист совсем отказаться от экспертизы не может - он человек в погонах, ему дан приказ. Но он должен сказать, что не понимает задачу, ему не с чем сравнивать пять тысяч подписей.
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