Почему Эдвард Сноуден боится выходить из дома в Москве

В немецких магазинах появилась книга Эдварда Сноудена "Личное дело". Какие новые тайны открывает в ней бывший сотрудник американских спецслужб, получивший убежище в России?
Книга Эдварда Сноудена "Permanent Record" ("Личное дело" в русской интерпретации) - не первая, которую он написал. Но эту ждали с особенным нетерпением, причем как те, кто считает 36-летнего технического специалиста американских спецслужб благородным разоблачителем их секретов, так и те, кто называет его изменником или - в лучшем случае - наивным простаком, которого обвели вокруг пальца китайская и российская разведки.
Инструкция для чайников
В мае 2013 года Сноуден начал передавать секретную информацию Агентства национальной безопасности США (АНБ) газетам The Gardian и The Washington Post. Вскоре он снял все деньги со своего счета в банке и тайно, ничего не сказав даже своей невесте, улетел в Гонконг, а оттуда позже - в Россию, где получил временное убежище. По данным Пентагона, Сноуден похитил почти два миллиона секретных файлов, и в США его ждет суд по обвинению в шпионаже и краже государственной собственности.
О том, что произошло с ним после 2013 года, Сноуден рассказывает в книге (которая появится на русском языке только в ноябре) очень мало. Зато там много общих рассуждений об аморальности электронной слежки, об опасности интернета, о сомнительной эффективности работы спецслужб (разумеется, американских) и так далее. Часть книги читается, как многословная инструкция по компьютерной безопасности для чайников. Интернет полон таких инструкций и предупреждений: о том, что остаются следы, когда стираешь файлы, что не надо открывать приложения к подозрительным электронным письмам и так далее.
Спецслужбы сами виноваты
Правда, Эдвард Сноуден с удовольствием описывает и какие-то конкретные вещи: как он копировал информацию с помощью старых, списанных в АНБ компьютеров, как выносил ее, можно сказать, из-под носа охраны, спрятав SD-карты в кубике Рубика или даже просто положив карты памяти в карман... Они действительно занимают очень мало места (microSD - размером 15х11 мм), а кубик Рубика Сноуден постоянно носил с собой, крутил в руках, на ходу собирал-разбирал, дарил игрушку коллегам, так что к этому привыкли. Но о технических подробностях (например, о том, как он кодировал данные и маскировал следы копирования во внутренней сети АНБ) Сноуден умалчивает - якобы потому, как он замечает, "чтобы не погубить окончательно Агентство национальной безопасности".
О коллегах по АНБ, о сотрудниках ЦРУ и ФБР Сноуден отзывается с неприкрытой насмешкой: они туповаты, тщеславны, плюют на Конституцию США, все поголовно смотрят в интернете порно и к тому же безвкусно, неряшливо одеваются, - в общем, не под стать ему. Одного такого неряшливого начальника, как рассказывает Сноуден, он встретил как-то в коридоре, когда нес под мышкой старый компьютер, на который копировал секретные документы. Начальник поинтересовался, зачем ему этот давно списанный компьютер, что он с ним делает. "Ворую секреты", - ответил находчивый Сноуден. И они, посмеявшись, разошлись.
Американские секретные службы разоблачитель-шпион обвиняет во всех смертных грехах, даже в утечке секретной информации, которую он сам собрал, тайно вынес из здания АНБ и передал журналистам. Мол, секреты эти плохо охранялись и, кроме того, нельзя было допускать к этим секретам его, Эдварда Сноудена, молодого человека без высшего образования, даже без звания бакалавра... Дескать, сами виноваты, и не он, а они нанесли столь большой ущерб национальной безопасности. Ход рассуждений примерно такой, как если бы карманник обвинил обворованного им владельца бумажника в том, что тот зашел в переполненный автобус с бумажником в кармане брюк.
Семь лет работы в разведке и внезапное прозрение
Кроме того, Сноуден постоянно, я бы даже сказал, назойливо заверяет читателя в своей наивности: он не знал, не понимал, чем будет заниматься в ЦРУ и АНБ. Но ведь проработал он там семь лет! И только в конце пришло прозрение?! Правда, Сноуден уверяет, что он долго вынашивал решение рассекретить информацию о глобальной слежке, но хронология событий, описанных им в книге, это не подтверждает. Вообще немало вещей, которые Эдвард Сноуден рассказывал и рассказывает о себе, в том числе еще до выпуска этой книги, весьма противоречивы. Действительно ли он страдает эпилепсией? Является ли верующим буддистом? Как нашла его в Москве американская невеста? Вопросов и после чтения "Личного дела" остается много.
В том числе один из главных: передавал ли Сноуден украденные им секреты только журналистам или сотрудничал (по меньшей мере, после побега из США) с российскими и китайскими спецслужбами? В России, как утверждает Сноуден, он оказался совершенно случайно. Рассчитывал лететь из Гонконга через Москву дальше - в Гавану, Каракас, Киото... Но задержался в России потому, что американцы аннулировали его паспорт.
Вместе с тем он сам рассказывает о том, что пытался получить убежище в самых разных странах, - и паспорт был здесь как будто ни при чем. Да и взятые им билеты из Гонконга (кстати говоря, на рейсы "Аэрофлота") предполагали промежуточную остановку в Шереметьево почти на сутки! Что он собирался делать в Москве в это время со своим адвокатом, которая летела вместе с ним? В общем, мы должны верить ему на слово, что он гордо отказался сотрудничать с ФСБ и уничтожил еще в Гонконге криптографический ключ, который давал ему доступ к секретным документам американских спецслужб.
Что, однако, тоже вызывает определенные вопросы. Если уничтожил, то почему только в Гонконге, а не до побега, еще в США, ведь существовала опасность, что ключ попадет в руки китайцев, с которыми Сноуден тоже якобы не хотел сотрудничать? И зачем было вообще уничтожать ключ, если о побеге Сноудена уже знали и его доступ к секретным файлам, конечно же, был заблокирован?
Сноудену в России нравится, но он хотел бы жить на Западе
Как бы там ни было, но Сноуден задержался в России на шесть лет (пока на шесть). О своей нынешней жизни он пишет очень мало: в общей сложности, этому посвящено что-то около десятка страниц из четырехсот с лишним. Живет в трехкомнатной квартире с женой-американкой, с которой они оформили брак в Москве, ходит в музеи, в оперу - и, кстати, удивляется тому, как легко его адвокат Кучерена может доставать билеты в ложу Большого театра. Круг общения Сноудена очень ограничен, с русскими они практически не общается.
Сноуден пишет, что его жизнь сейчас мало чем отличается от прежней жизни в США: он часами сидит за компьютером, играет в компьютерные игры, общается в интернете, ходит в "Бургер Кинг"... Но вместе с тем, когда выходит из дома, меняет очки, кутается в шарф, натягивает капюшон, старается не поднимать лица там, где установлены видеокамеры... В общем, маскируется. Чего он боится? Непонятно. Ведь он, по его собственным словам, твердо уверен в том, что Россия не выдаст его американцам.
Однажды в Третьяковке его узнала молодая туристка, которая говорила по-английски с немецким акцентом, и попросила Сноудена сделать с ним селфи. Он так растерялся, что согласился, но потом сразу же убежал из Третьяковки, и, как он рассказывает, еще долго боялся, что эта фотография появится где-то в социальных сетях. Но она не появилась - к его большому облегчению. Вот такая жизнь.
В России Сноудену нравится. Но вместе с тем, он по-прежнему не оставляет попыток получить убежище в какой-нибудь западной стране. В связи с этим называют Францию, Германию... Только бы не выдали Соединенным Штатам.
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