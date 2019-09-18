 Почему Эдвард Сноуден боится выходить из дома в Москве | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 23.09.2019

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Культура и стиль жизни

Почему Эдвард Сноуден боится выходить из дома в Москве

В немецких магазинах появилась книга Эдварда Сноудена "Личное дело". Какие новые тайны открывает в ней бывший сотрудник американских спецслужб, получивший убежище в России?

Эдвард Сноуден

Книга Эдварда Сноудена "Permanent Record" ("Личное дело" в русской интерпретации) - не первая, которую он написал. Но эту ждали с особенным нетерпением, причем как те, кто считает 36-летнего технического специалиста американских спецслужб благородным разоблачителем их секретов, так и те, кто называет его изменником или - в лучшем случае - наивным простаком, которого обвели вокруг пальца китайская и российская разведки.

Инструкция для чайников

В мае 2013 года Сноуден начал передавать секретную информацию Агентства национальной безопасности США (АНБ) газетам The Gardian и The Washington Post. Вскоре он снял все деньги со своего счета в банке и тайно, ничего не сказав даже своей невесте, улетел в Гонконг, а оттуда позже - в Россию, где получил временное убежище. По данным Пентагона, Сноуден похитил почти два миллиона секретных файлов, и в США его ждет суд по обвинению в шпионаже и краже государственной собственности.

Контекст

Эдвард Сноуден сидит в Москве уже 5 лет. Когда он поведал о том, как спецслужбы США следят за друзьями и врагами, мир возмутился. С тех пор едва ли что-то изменилось, пишет Миодраг Шорич. (01.08.2018)

Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден считает, что предоставление ему политического убежища в ЕС нельзя было бы расценивать как враждебный по отношению к США акт. (13.09.2019)

Эдвард Сноуден не предоставил книгу "Личное дело" в АНБ и ЦРУ для изучения до ее печати. Тем самым разоблачитель программы слежки агентства нарушил взятые на себя обязательства, заявили в Минюсте США. (18.09.2019)

Экс-сотрудник спецслужб США уверен, что Кремль "зашел слишком далеко" в ущемлении общественных и индивидуальных прав и свобод. Сноуден заявил, что не оставляет надежды уехать из России. (10.09.2016)

Американский режиссер Оливер Стоун, снявший фильмы "Взвод", "Рожденный четвертого июля", "Джон Ф. Кеннеди", начал работу над фильмом об Эдварде Сноудене. (05.03.2015)

За год жизни в России экс-сотрудник АНБ США Эдвард Сноуден из героя-разоблачителя превратился в простого политического беженца, указывают аналитики. DW - с подробностями. (29.07.2014)

О том, что произошло с ним после 2013 года, Сноуден рассказывает в книге (которая появится на русском языке только в ноябре) очень мало. Зато там много общих рассуждений об аморальности электронной слежки, об опасности интернета, о сомнительной эффективности работы спецслужб (разумеется, американских) и так далее. Часть книги читается, как многословная инструкция по компьютерной безопасности для чайников. Интернет полон таких инструкций и предупреждений: о том, что остаются следы, когда стираешь файлы, что не надо открывать приложения к подозрительным электронным письмам и так далее.

Спецслужбы сами виноваты

Правда, Эдвард Сноуден с удовольствием описывает и какие-то конкретные вещи: как он копировал информацию с помощью старых, списанных в АНБ компьютеров, как выносил ее, можно сказать, из-под носа охраны, спрятав SD-карты в кубике Рубика или даже просто положив карты памяти в карман... Они действительно занимают очень мало места (microSD - размером 15х11 мм), а кубик Рубика Сноуден постоянно носил с собой, крутил в руках, на ходу собирал-разбирал, дарил игрушку коллегам, так что к этому привыкли. Но о технических подробностях (например, о том, как он кодировал данные и маскировал следы копирования во внутренней сети АНБ) Сноуден умалчивает - якобы потому, как он замечает, "чтобы не погубить окончательно Агентство национальной безопасности".

О коллегах по АНБ, о сотрудниках ЦРУ и ФБР Сноуден отзывается с неприкрытой насмешкой: они туповаты, тщеславны, плюют на Конституцию США, все поголовно смотрят в интернете порно и к тому же безвкусно, неряшливо одеваются, - в общем, не под стать ему. Одного такого неряшливого начальника, как рассказывает Сноуден, он встретил как-то в коридоре, когда нес под мышкой старый компьютер, на который копировал секретные документы. Начальник поинтересовался, зачем ему этот давно списанный компьютер, что он с ним делает. "Ворую секреты", - ответил находчивый Сноуден. И они, посмеявшись, разошлись.

Американские секретные службы разоблачитель-шпион обвиняет во всех смертных грехах, даже в утечке секретной информации, которую он сам собрал, тайно вынес из здания АНБ и передал журналистам. Мол, секреты эти плохо охранялись и, кроме того, нельзя было допускать к этим секретам его, Эдварда Сноудена, молодого человека без высшего образования, даже без звания бакалавра... Дескать, сами виноваты, и не он, а они нанесли столь большой ущерб национальной безопасности. Ход рассуждений примерно такой, как если бы карманник обвинил обворованного им владельца бумажника в том, что тот зашел в переполненный автобус с бумажником в кармане брюк.

Семь лет работы в разведке и внезапное прозрение

Кроме того, Сноуден постоянно, я бы даже сказал, назойливо заверяет читателя в своей наивности: он не знал, не понимал, чем будет заниматься в ЦРУ и АНБ. Но ведь проработал он там семь лет! И только в конце пришло прозрение?! Правда, Сноуден уверяет, что он долго вынашивал решение рассекретить информацию о глобальной слежке, но хронология событий, описанных им в книге, это не подтверждает. Вообще немало вещей, которые Эдвард Сноуден рассказывал и рассказывает о себе, в том числе еще до выпуска этой книги, весьма противоречивы. Действительно ли он страдает эпилепсией? Является ли верующим буддистом? Как нашла его в Москве американская невеста? Вопросов и после чтения "Личного дела" остается много.

В том числе один из главных: передавал ли Сноуден украденные им секреты только журналистам или сотрудничал (по меньшей мере, после побега из США) с российскими и китайскими спецслужбами? В России, как утверждает Сноуден, он оказался совершенно случайно. Рассчитывал лететь из Гонконга через Москву дальше - в Гавану, Каракас, Киото... Но задержался в России потому, что американцы аннулировали его паспорт.

Немецкое издание книги Сноудена Личное дело

Немецкое издание книги Сноудена "Личное дело"

Вместе с тем он сам рассказывает о том, что пытался получить убежище в самых разных странах, - и паспорт был здесь как будто ни при чем. Да и взятые им билеты из Гонконга (кстати говоря, на рейсы "Аэрофлота") предполагали промежуточную остановку в Шереметьево почти на сутки! Что он собирался делать в Москве в это время со своим адвокатом, которая летела вместе с ним? В общем, мы должны верить ему на слово, что он гордо отказался сотрудничать с ФСБ и уничтожил еще в Гонконге криптографический ключ, который давал ему доступ к секретным документам американских спецслужб.

Что, однако, тоже вызывает определенные вопросы. Если уничтожил, то почему только в Гонконге, а не до побега, еще в США, ведь существовала опасность, что ключ попадет в руки китайцев, с которыми Сноуден тоже якобы не хотел сотрудничать? И зачем было вообще уничтожать ключ, если о побеге Сноудена уже знали и его доступ к секретным файлам, конечно же, был заблокирован?

Сноудену в России нравится, но он хотел бы жить на Западе

Как бы там ни было, но Сноуден задержался в России на шесть лет (пока на шесть). О своей нынешней жизни он пишет очень мало: в общей сложности, этому посвящено что-то около десятка страниц из четырехсот с лишним. Живет в трехкомнатной квартире с женой-американкой, с которой они оформили брак в Москве, ходит в музеи, в оперу  - и, кстати, удивляется тому, как легко его адвокат Кучерена может доставать билеты в ложу Большого театра. Круг общения Сноудена очень ограничен, с русскими они практически не общается.

Сноуден пишет, что его жизнь сейчас мало чем отличается от прежней жизни в США: он часами сидит за компьютером, играет в компьютерные игры, общается в интернете, ходит в "Бургер Кинг"... Но вместе с тем, когда выходит из дома, меняет очки, кутается в шарф, натягивает капюшон, старается не поднимать лица там, где установлены видеокамеры... В общем, маскируется. Чего он боится? Непонятно. Ведь он, по его собственным словам, твердо уверен в том, что Россия не выдаст его американцам.

Однажды в Третьяковке его узнала молодая туристка, которая говорила по-английски с немецким акцентом, и попросила Сноудена сделать с ним селфи. Он так растерялся, что согласился, но потом сразу же убежал из Третьяковки, и, как он рассказывает, еще долго боялся, что эта фотография появится где-то в социальных сетях. Но она не появилась - к его большому облегчению. Вот такая жизнь.

В России Сноудену нравится. Но вместе с тем, он по-прежнему не оставляет попыток получить убежище в какой-нибудь западной стране. В связи с этим называют Францию, Германию... Только бы не выдали Соединенным Штатам.

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    Автор: Нина Нибергаль, Александра Ёлкина


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Контекст

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