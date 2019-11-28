Почему ФРГ согласна увеличить свои взносы в бюджет НАТО

В ближайшем будущем Германия увеличит свой взнос в бюджет НАТО. Это предполагает новая схема распределения расходов на содержание альянса, о которой его члены договорились в конце ноября. Как отмечают немецкие СМИ, такое соглашение было достигнуто под давлением президента США Дональда Трампа.

Между тем коллективный бюджет НАТО не следует путать с расходами членов альянса на оборону. Разница между этими двумя позициями огромна: суммарные военные расходы 29 стран-членов НАТО превышают триллион евро, в то время как бюджет альянса составляет лишь 2,37 млрд евро. Средства из бюджета, которые совместно оплачивают все страны-участницы Североатлантического договора, в основном идут на содержание штаб-квартиры альянса в Брюсселе, а также военных штабов. Кроме того, из общей кассы делаются инвестиции в развитие совместно используемой инфраструктуры.

Дополнительные расходы ФРГ - 33 млн евро в год

В ближайшее время Германия не собирается доводить свои военные расходы до двух процентов ВВП

Новая схема предполагает, что с 2021 года как США, так и Германия будут вкладывать в бюджет НАТО по 16 процентов от его общего объема. На сегодняшний день доля Германии в этих расходах составляет 14,8 процента (около 300 млн евро), а США - 22,1 процента (470 млн евро).

Таким образом Вашингтон сможет ежегодно экономить около 120 млн евро. Эта сумма будет распределена между остальными странами-участницами Североатлантического договора, в том числе, Германией, которой придется дополнительно выделять на содержание НАТО около 33 млн евро в год. Впрочем, по сравнению с общим объемом национальных бюджетов, эти суммы крайне невелики.

Жест доброй воли или отвлекающий маневр?

Аннегрет Крамп-Карренбауэр

При этом стоит отметить, что Германия вовсе не обязана увеличивать свою долю.Сколько денег должна выделять на содержание НАТО каждая конкретная страна, зависит от ее ВВП. Из этого правила, однако, сделано исключение для США, потому что в противном случае американцам пришлось бы оплачивать около половины всех расходов на содержание альянса.

Поэтому готовность Германии увеличить свои расходы выглядит как жест доброй воли в отношении Вашингтона. Впрочем, с точки зрения Парижа, это - маневр, призванный отвлечь всеобщее внимание от низких расходов ФРГ на оборону.

В частности, президент США Дональд Трамп требует, чтобы Германия увеличила этот показатель как минимум до двух процентов своего ВВП, ссылаясь на решение НАТО от 2014 года. На этом фоне Франция стала единственной страной, отказавшейся от участия в перераспределении расходов на содержание альянса.

ФРГ выделяет на оборону 1,4 процента ВВП

На сегодняшний день Франция выделяет на оборону около 1,8 процента своего ВВП или 44 млрд евро, а Германия - 1,4 процента ВВП или 47 млрд евро. В свою очередь в США этот показатель превышает 3 процента ВВП.

Еще большее возмущение у Трампа вызывает тот факт, что Германия и в последующие годы намерена тратить на оборону значительно меньше двух процентов ВВП. По мнению Вашингтона, ФРГ пользуется американскими гарантиями безопасности за чужой счет.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) не согласна с такой позицией. Между тем требование выделять два процента на оборону не выполняют и большинство других стран-членов НАТО. В Германии считают, что в 2014 году альянс обязался всего лишь двигаться в направлении увеличения расходов до двух процентов, что он и делает. В правительстве ФРГ, однако, понимают, что такие доводы не убеждают ни США, ни другие страны, которые уже платят больше.

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