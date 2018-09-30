Почему фонд Сороса переезжает из Будапешта в Берлин

Список фондов, базирующихся в Берлине, продолжает расти: по данным берлинского сената, в данный момент в столице Германии обосновались 939 организаций, созданных с целью привлечения средств для реализации гуманитарных благотворительных проектов. Региональный центр в Берлине открыл и фонд "Открытое общество" (Open Society Foundations), финансируемый известным магнатом и филантропом, американским миллиардером Джорджем Соросом. В нем будут работать 150 человек: многие из них переедут в Германию из Венгрии.

Филиал фонда Сороса в Будапеште, который работал там с 1984 года, был закрыт 31 августа. Поводом для этого стал новый венгерский закон, усиливающий контроль государства над неправительственными организациями (НПО), финансируемыми из-за рубежа. Новые правила направлены в первую очередь против организаций, финансово поддерживаемых Соросом: 88-летний американский миллиардер считается жестким критиком премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Весной 2018 года венгерский премьер заявил, что не расстроен закрытием регионального центра в Будапеште. "Вы можете понять, что я не буду плакать, если фонд "Открытое общество" покинет Венгрию", - заявил Орбан в интервью венгерскому радио.

Берлин - "бедный, но сексапильный"?

Джордж Сорос

При этом стоит отметить, что по числу благотворительных фондов Берлин пока еще уступает другим городам ФРГ: по этому показателю столица Германии занимает лишь 51-е место, отмечают в Объединении немецких фондов. Большинство подобных организаций по-прежнему расположены в крупных западногерманских финансовых и бизнес-центрах в западной части ФРГ - к примеру, в Гамбурге, Мюнхене или Франкфурте-на-Майне. Но Берлин их постепенно догоняет.

Немецкая столица по праву считается самым интернациональным городом Германии. Местами в центре столицы чаще можно услышать английскую, нежели немецкую речь. При этом по-английски разговаривают не только туристы, но и многие новые жители города. Сейчас число иностранцев в Берлине растет быстрее, чем в других регионах ФРГ. В последние годы облик немецкой столицы, которую бывший правящий бургомистр Клаус Воверайт (Klaus Wowereit) некогда окрестил "бедным, но сексапильным" городом, меняется - в первую очередь, благодаря развитию цифровой экономики и многочисленным стартапам.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс и "Wellcome Trust"

В Берлине филиалы открывают не только международные, но и немецкие фонды

На этом фоне не стоит удивляться, что Берлин становится все более привлекательным местом для международных организаций. Осенью 2018 года свой второй европейский филиал здесь откроет Фонд Билла и Мелинды Гейтс - крупнейший частный благотворительный фонд в мире. Его приоритетным направлением является борьба с голодом в бедных странах, а также с такими заболеваниями, как ВИЧ/СПИД и малярия. Еще одно представительство фонда на европейском континенте располагается в Лондоне.

Стоит отметить, что выбор основателя Microsoft пал на Берлин неслучайно: к примеру, его фонд уже несколько лет сотрудничает с министерством экономического сотрудничества и развития ФРГ. Предствитель фонда Аня Лангебухер (Anja Langenbucher) называет Берлин идеальным местом для открытия филиала, ведь Германия занимает второе место в мире по объему помощи, выделяемой развивающимся странам.

Филиал в Берлине в 2018 году откроет и Wellcome Trust - второй по величине благотворительный фонд в мире, финансирующий медицинско-биологические исследования. Активы фонда в данный момент оцениваются в 26 млрд евро. Как отмечается на сайте организации, решение открыть новый филиал в Берлине обусловлено в том числе и тем, что во время своего председательства в G7 и G20 правительству ФРГ удалось добиться "существенного прогресса" в борьбе с глобальными эпидемиями.

Берлин выигрывает от хорошего имиджа ФРГ в мире

Похоже, что в стороне от общей тенденции не остаются даже классические немецкие фонды. В конце 2018 года филиал в Берлине планирует открыть крупнейшая немецкая медиакомпания Bertelsmann AG. Представительство будет располагаться в самом сердце города - между новым Берлинским городским дворцом и министерством иностранных дел ФРГ.

Эксперты полагают, что примеру Bertelsmann AG последуют и другие фонды. Помимо прочего, на руку Берлину играет и хороший имидж Германии в мире: на фоне нестабильной политической обстановки в других странах либеральная Германия предстает в особо выгодном свете. Однако то, сохранит ли ФРГ свою привлекательность и в будущем, зависит от дальнейшего курса немецкой политики, ведь в Германии растет также и влияние правых популистов.

Смотрите также:

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Политическая деятельность - понятие растяжимое Некоммерческие организации, по закону, включаются в реестр "иностранных агентов" в том случае, если занимаются на иностранные деньги политической деятельностью в России. Профиль включенных в список НКО дает понять: спектр их деятельности - самый широкий, фокус работы многих из них не ассоциируется с политикой.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Когда звонил колокол Львиную долю "иноагентов" власти России включили в реестр в 2015 году. Темпы в 2016 году несколько снизились. В 2017 году по аналогии с НКО "иноагентами" в РФ решили признавать и СМИ.

"Иностранный агент" - кремлевский ярлык для НКО Ведущие регионы DW посчитала, в каких регионах чаще всего находят "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей, с большим отрывом, Санкт-Петербург, на третьем месте - Екатеринбург. Автор: Михаил Бушуев

