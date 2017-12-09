Почему фильм "Курск" не повторит успех "Чернобыля"?

27 июня в российский прокат вышла картина "Курск" режиссера Томаса Винтерберга, снятая по книге "Время умирать: нерассказанная история трагедии "Курска" Роберта Мура. На фестивалях его показали еще год назад. Тогда российские кинокритики выражали обеспокоенность, что "Курск" повторит судьбу другой европейской картины - "Смерть Сталина" режиссера Армандо Иануччи (в январе прошлого года Минкульт отозвал у фильма прокатное удостоверение, а глава ведомства Владимир Мединский назвал картину "насмешкой над советским прошлым").

События в фильме "Курск" касаются уже не советского, а недавнего российского прошлого. Тогда, 12 августа 2000 года, в Баренцевом море затонул атомный подводный крейсер. В результате катастрофы все 118 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. В фильме нет документальной хроники и каких-то выразительных примет начала нулевых в России. А на президентство Владимира Путина указывает лишь его портрет на стене в одном коротком общем плане.

"Это кино о гибели АПЛ "Курск" в 2000-м, о том, в каком деградировавшем состоянии были наши армия и флот к концу 90-х. Неприятно смотреть, но это не откровение. Мы и так это знаем. Знаем и то, что тогдашнее новое руководство страны взялось эту ситуацию исправлять", - сказал министр культуры Мединский - и фильм выпустили в прокат. При этом "Курск" запретили в Украине. Сослались на закон, который запрещает показывать фильмы, содержащие "популяризацию, агитацию, пропаганду … любых действий правоохранительных органов, вооруженных сил, других вооруженных, военных или силовых формирований государства-оккупанта".

"Помню, как сидели у телевизоров и молились"

27 июня "Курск" - без дубляжа и с русскими субтитрами - показали в московском кинотеатре "Пионер". Дневной сеанс собрал от силы 15 человек, многие выходили из зала с заплаканными глазами. "Грустно от нашей жизни, очень грустно. К сожалению, у нас бы такой фильм точно не сняли, - сказала Оксана, администратор в салоне, 50 лет, корреспонденту DW. По ее словам, главное, что смогли уловить иностранцы, - это то, что в России не ценится человеческая жизнь. "Я очень хорошо помню те события, помню, как мы сидели у телевизоров и молились за этих ребят, - говорит Оксана. - И безразличие, и равнодушие, – все передано в фильме. Ужас в том, что, к сожалению, ничего не меняется. У нас в стране так было и так есть. И очень страшно, что так и будет".

Студентки Софья и Настя, которые тоже посмотрели фильм, совсем не помнят 2000-й год. Они тогда только родились. Но картина им понравилась. Девушки даже переспрашивали друг у друга, правда ли, что и в других кинотеатрах его разрешили показывать? "Заставляет задуматься о жизнях, которые просто-напросто ушли, вот так, без причины. Меня поражает, что такие фильмы не снимают сами русские. В этом году как-то особенно много интереса к России с Запада. Сначала "Чернобыль", теперь "Курск". Иностранцы открывают нам всю правду. Это потрясает, конечно", -говорит Софья.

Режиссер Томас Винтерберг и актриса Леа Сейду представляют "Курск" на кинофестивале в Торонто

По словам Насти, "Чернобыль" все же "не так очерняет российскую власть, как "Курск". "В Чернобыльской аварии не было вмешательства иностранцев. Там государство само своими силами справилось, хотя и жертвы были большие. А здесь тоже по нашей вине, но мы не справились", - рассуждает она. Девушкам показалось, что российский быт начала нулевых в фильме воспроизведен точно. Несмотря на то, что съемки были не в России, а Минобороны РФ отказалось консультировать создателей картины. "Думаю, наши все же им помогали, советовали. И актриса Леа Сейду вполне похожа на русскую женщину", - считает Софья.

"Понятно, почему Минкульт разрешил"

Менеджеру Екатерине, 38 лет, и оператору Олегу, 37 лет, фильм совсем не понравился. По их словам, получилось "абсолютно беззубое" кино, в котором нет ни исторической достоверности, ни художественной ценности. "Персонажи прописаны так слабо, что почти никому не сопереживаешь. Если бы они сохранили хотя бы факты, уже получилось бы страшное кино. А тут даже неясно с самого начала, что это за моряки. В квартирах - заграничная мебель, по телевизору - концерт "Металлики" 1991 года, Леа Сейду одета как французская актриса середины 1970-х. Все кино - будто в вакууме. Даже фразы Путина "она утонула" нет", - объясняет свое раздражение Екатерина. В 2000-м она как раз родила ребенка и помнит, что от переживаний за моряков у нее пропадало молоко.

Олег уверен, что проблема в том, что фильм снимали не для России. "Сейчас из всего делают комиксы, чтобы быстро разжевать для зрителя историю и перейти к следующей, - говорит он. - В "Курске" нет героев, характеры не прописаны, получилось бесполое и безвкусное кино. Теперь понятно, почему Минкульт разрешил его показывать".

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