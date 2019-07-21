 Почему украинцы проголосовали за новые лица в Раде | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 21.07.2019

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Украина

Почему украинцы проголосовали за новые лица в Раде

На парламентских выборах в Украине успех празднуют новые партии, которые теснят старые политические элиты. Чем объясняется успех политических сил Зеленского и Вакарчука, разбиралась DW.

Владимир Зеленский и Святослав Вакарчук

Партии Владимира Зеленского и Святослава Вакарчука впервые участвуют в выборах в Раду

В Украине радикально меняется политический ландшафт. Одним из основных трендов сегодня стало стремительное формирование общественного запроса на новые лица. Результаты экзитполов говорят о том, что недавно созданные партии, лидеры которых не имеют опыта работы в парламенте и местных советах и при этом позиционируют себя как новые лица в политике, на внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля совокупно получают почти 60 процентов голосов.

Две такие политические силы проходят в парламент - партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" и созданная музыкантом Святославом Вакарчуком партия "Голос". Партия Зеленского, согласно экзитполам, лидирует с 44,2 процента голосов, за Вакарчука и его соратников проголосовали 6,5 процента избирателей.

Данные экзитпола на выборах в Верховную раду 2019 года

Беспрецедентное падение доверия к украинским политикам

Андрей Быченко, директор социологической службы Украинского центра экономических и политических исследований имени Александра Разумкова, видит причину сложившейся ситуации в провальной политике властей. "Сегодня Украина превратилась в самую бедную страну в Европе. Здесь самые низкие зарплаты, чрезвычайно низкий уровень ВВП на душу населения, миграционный поток в страну отсутствует, при этом в обратном направлении он очень большой", - объясняет Быченко.

По его словам, все объективные показатели свидетельствуют о неудачной работе традиционных политических элит. "Поэтому, - продолжает социолог, - и возник спрос на новые подходы к политике, которые, как надеются избиратели, смогут изменить эту печальную тенденцию".

Чем объясняется рекордный рейтинг "Слуги народа"?

Нынешнюю предвыборную кампанию отличал от предыдущих огромный кредит доверия населения, которым располагает президент Украины Владимир Зеленский, вступивший в должность во второй половине мая.

Съезд партии Слуга народа

"Слуга народа" получает свыше 40 процентов голосов

Высокий уровень общенациональной поддержки позволяет "Слуге народа" надеяться и на победу в значительном количестве одномандатных округов. Так что перспектива получить парламентское большинство, о котором один из лидеров "Слуги народа" Дмитрий Разумков говорил как о программе-максимум, выглядит вполне реальной.

Никогда в истории независимой Украины ни одна политическая сила не могла похвастаться таким рейтингом. До сих пор самый высокий результат - 34,4 процента - был у Партии регионов на внеочередных парламентских выборах в сентябре 2007 года. По мнению Андрея Быченко, нынешний уровень поддержки "Слуги народа" объясняется тем, что президент Зеленский находится на своем посту лишь пару месяцев. В первое время общество с большим доверием относится к новым властям, им прощают все промахи и не ожидают сразу конкретных результатов, указывает эксперт.

В одномандатных округах не все так однозначно

"Проведение парламентских выборов в первые сто дней пребывания нового президента на его посту автоматически повышает рейтинг президентской партии. Если бы выборы проходили в установленный срок, в октябре 2019 года, рейтинг "Слуги народа" был бы приблизительно таким, как у Зеленского в первом туре президентских выборов (около 30 процентов. - Ред.)", - уверен Быченко.

Директор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто сомневается в том, что партия Зеленского по итогам выборов сможет в одиночку сформировать правительство.

Контекст

Украинский рок-музыкант Святослав Вакарчук будет участвовать в выборах в Раду со своей партией "Голос". Он рассказал DW, почему предпочел музыке политику и чего намерен добиться. (17.07.2019)

Продолжит ли Украина начатые реформы после выборов в Раду и что произойдет, если большинство в парламенте получит партия Зеленского? DW спросила об этом депутатов Европарламента. (17.07.2019)

Самые важные факты о кандидатах в депутаты и программах партий, претендующих на преодоление проходного барьера на парламентских выборах, - в обзоре DW. (19.06.2019)

Чего стоит ожидать в новой Верховной раде от "Слуги народа"? Киевские обозреватели по просьбе DW проанализировали программный манифест новоучрежденной партии, лидирующей в социологических опросах. (15.06.2019)

По мнению социолога, несмотря на преимущества, которые дает депутатам-одномандатникам членство в партии "Слуга народа", им будет трудно противостоять ярким оппонентам, хорошо известным в этих округах. "Я думаю, что победа партии ("Слуга народа". - Ред.) в мажоритарных округах по сравнению с результатами голосования по партийным спискам будет не такой убедительной", - прогнозирует Паниотто.

Провал вчерашних лидеров

Избирательная кампания перед выборами в Раду девятого созыва отличалась и тем, что лидеры прошлых парламентских выборов превратились в аутсайдеров или вовсе не участвуют в борьбе за депутатские мандаты. Так, у "Народного фронта", занявшего по результатам выборов 2014 года первое место, в настоящее время практически нулевая поддержка избирателей, поэтому партия даже не участвует в выборах по партийным спискам.

Среди пяти партий, попавших в парламент на предыдущих выборах, были также "Самопомощь" (почти 11 процентов голосов) и Радикальная партия Олега Ляшко (7,4 процента). Но на сей раз они оказались очень далеки от преодоления пятипроцентного барьера.

Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность", согласно экзитполам, получает 8,9 процента голосов. Это в два с лишним раза меньше, чем пять лет назад: в 2014 году за "Блок Петра Порошенко" проголосовали 21,8 процента избирателей.

Зато сумела пройти в Верховную раду новая партия "Голос", созданная вокалистом музыкальной группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком. Директор КМИС Владимир Паниотто при этом отмечает, что Вакарчук "много потерял", отказавшись участвовать в президентских выборах: тогдашние соцопросы прогнозировали ему такой же рейтинг, как и победителю тех выборов Владимира Зеленского. "Участие Вакарчука в президентской кампании было бы очень красивой стартовой позицией для парламентских выборов", - считает Паниотто.

Святослав Вакарчук в день выборов

Святослав Вакарчук в день выборов

Еще одна проблема "Голоса", по мнению Паниотто, заключается в том, что почти 80 процентов его избирателей проживают на западе Украины. Там партии Вакарчука приходилось бороться за голоса с "Европейской солидарностью", чей электорат также преимущественно сконцентрирован в западных областях страны.

Впрочем, уточняет Андрей Быченко, основным конкурентом Святослава Вакарчука был вовсе не Петр Порошенко. "Главный соперник Вакарчука в борьбе за электорат - это "Слуга народа". Обе партии можно рассматривать как проявление одного и того же социального процесса - запроса общества на новую политику", - подвел итог Быченко.

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